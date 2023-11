เริ่มแล้ว เทศกาลแห่งความสุขที่สามย่านมิตรทาวน์ กับแคมเปญ Samyan Mitrtown Celebrate life New Year 2024 ที่ปีนี้เสิร์ฟความสุขให้มิตรแบบตะโกนภายใต้คอนเซ็ปต์ Let’s Make A Wish ลิสต์ขบวนความสุข ฉลองปีใหม่ บนแลนด์มาร์คสีชมพูที่ชิคที่สุด ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 5 ม.ค. 67 และเตรียมพบเอ็กซ์คลูซีฟโชว์ครั้งแรกจาก 7 หนุ่ม “ATLAS” ที่จะมาฟูลฟิลบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้เต็มกว่าเดิม ในงาน Samyan Mitrtown Light Up Christmas Tree Celebration 2024 ปักหมุดดีเดย์ 22 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป