สุขสันต์ครบรอบ 40 ปี “จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่” ชวนทุกคนมาซนซนไปด้วยกัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้สร้างสรรค์ความสุข ความสนุก ผ่านเสียงเพลง ศิลปิน คอนเสิร์ต ซีรีย์ และภาพยนตร์ มากมาย ในโอกาสครบรอบ 40 ปี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยังคงเดินหน้าสรรค์สร้าง พัฒนาคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ความสุขและความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้มาซนซนไปด้วยกันงานครบรอบ 40 ปี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Creative Content Creator” สนุกไปกับความคิดสร้างสรรค์แบบไม่มีที่สิ้นสุด ในแบบ Always Play With You จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนวงการ Entertainment ให้เกิดเป็นพลังของงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน Music / Showbiz / Series / Movie / Artist ตอบโจทย์ทุกความต้องการของตลาดและครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีและในงานครบรอบ 40 ปีครั้งนี้ GMM Grammy ขอชวนทุกคน มาซน ซน ไปด้วยกัน ภายใต้ Mood & Tone ในแบบ Colorful ที่จะมาสร้างสีสันให้สนุกสนาน โดยภาพดีไซน์ภายในงาน ได้มี Inspiration มาจากชิ้นส่วน Lego ที่สื่อถึงความซน ซน ในแบบสร้างสรรค์ และยังสื่อถึงการที่ทุกคนได้เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ได้ช่วยกันก่อร่างสร้างพลังขับเคลื่อนไปสู่ 40 ปีแห่งความสำเร็จและยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีมุม Create your world ให้ทุกคนร่วมเขียนอวยพรหรือแชร์โมเมนต์ดีๆ ในโอกาสพิเศษสุขสันต์ครบรอบ 40 ปี อีกด้วย มาร่วม ซน ซน ไปด้วยกันกับวันครบรอบ 40 ปี GMM Grammyโดยภายในงาน ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, เม ดำรงชัยธรรม, อรุยา พุทธินันทน์, บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ, กริช ทอมมัส, สันติสุข จงมั่นคง, ฟ้าใหม่ – ระฟ้า – อิงฟ้า – ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยศิลปินชื่อดัง อาทิ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, นัท มีเรีย, นิโคล เทริโอ, มอส ปฏิภาณ, พลพล พลกองเส็ง และอีกมากมาย ที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“แกรมมี่เริ่มต้นในปี 2526 เป็นปีที่ธุรกิจเพลงบูมไปทั่วโลก อยู่ในยุคที่รุ่งเรืองมาก เราผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มามากมาย แต่ในที่สุดเราก็สามารถฝ่าฟัน และกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่ง นั่นเป็นเพราะว่าเรามีบุคลากรเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เก่ง ดี มีคุณภาพมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นพี่เต๋อ-เรวัต พี่เล็ก-บุษบา พี่อ๊อด- กิตติศักดิ์ พี่เจือ-สันติสุข ประกอบกับมีศิลปินที่เก่ง และมีคุณภาพ อย่างพี่เบิร์ด ที่ช่วยกันผลักดันจนสำเร็จตอนนี้ทั่วโลกเทคโนโลยีมันกำลังเป็นคุณกับเรา คอนเทนต์ของเราที่มีอยู่ในไลบรารี่ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ตอนนี้ทั่วโลกยอมรับว่า เป็นทรัพย์สินที่มีตัวตน ปีหน้าเราจะนำบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เข้าสู่ตลาดหุ้น เพราะตอนนี้ เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ก็อยู่ในตลาดหุ้น ถ้าเผื่อจีเอ็มเอ็ม มิวสิค เข้าตลาดหุ้นด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะสดใส และก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ วันนี้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เดินทางมาถึง 40 ปี พวกเราทุกคนเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ และยังคงก้าวต่อไปข้างหน้า ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนที่ยังรัก ดูแลและนิยมพวกเรามาตลอด 40 ปี ต้องขอบคุณแฟนทั้งหลายของแกรมมี่นะครับ ขอบคุณมากครับ”เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า“รู้สึกมีความสุขมากๆ ได้เห็นพี่บูลย์ ได้เห็นทุกคนมีความสุขกัน ในวันนี้เป็นวันครบรอบ 40 ปีแกรมมี่เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตพี่เช่นกัน ชีวิตพี่คือแกรมมี่ แกรมมี่ก็คือบ้านพี่ สำหรับการทำงานในบ้านแกรมมี่ตลอด 40 ปี พี่เชื่อมั่นในแกรมมี่ ที่ผ่านมาพวกเราอาจพบเจออุปสรรคกันบ้าง แต่เราจับมือกันแน่นมาตลอดไม่มีปล่อยมือกันและเราก็ผ่านมาได้ด้วยดี พวกเราช่วยอะไรได้ก็จะรวมพลังช่วยกัน รวมถึงน้องๆ ที่มาเป็นศิลปินเลือดใหม่ของเรา อยากให้น้องๆ ทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุข มีสิ่งใดที่พี่เบิร์ดช่วยได้ พี่เบิร์ดยินดีช่วยเต็มที่ครับ ตอนนี้รู้สึกคิดถึงพี่เต๋อครับ อยากให้พี่เต๋อรับรู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขกันมากๆ ครับ”นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร ศิลปิน นักแสดง และดีเจ แต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค นำโดย ภาวิต จิตรกร และศิลปิน อาทิ ลุลา, ปณต getsunova, ณัฐ Klear, ทิกเกอร์ เทริโอ, PERSES, โมนิก้า, Yes Indeed, ฮิว The White Hair Cut, วง VIIS, วง Bomb at Track, ไมค์ ภิรมย์พร, อิสร์ อิสรพงศ์, ลำยอง หนองหินห่าว, ก้านตอง ทุ่งเงิน, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, แป้งร่ำ ศิวนารี, เบลล์ นิภาดา, มิ้วส์ อรภัสญาน์, New Country, อายจิงจิง ไทดอลมิวสิค, กิมกลอย ช่องวัน 31 นำโดย เดียว วรตั้งตระกูล, สมศรี พฤทธิพันธุ์, พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ และนักแสดงช่องวัน 31 เฟิร์น นพจิรา, บิ๊นท์ สิรีธร, แจม รชตะ, บอส บูลเศรษฐ์, เอินเอิน ฟาติมา, อ๋อลี่ ตติยา, อาย ปรียานัฐ, ปลื้ม ธยศทรณ์, ผิงผิง สรวีย์, ซี ปรัตถกร, อาหลี อัฐริญญา, เจมส์ เจตพล, เชน พชรเชฏฐ์, เต้ ธีธัช จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ได้แก่ จีเอ็มเอ็มทีวี นำโดย สถาพร พานิชรักษาพงศ์ และนักแสดงได้แก่ จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, จอส เวอาห์, กวิน แคสกี้, ลุค อิชิคาว่า, อชิ พีระกานต์ เอไทม์ นำโดย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร และดีเจอ้อย นภาพร, ดีเจเป้ วิศวะ พร้อมด้วย จีเอ็มเอ็มสตูดิโอ เอกชัย เอื้อครองธรรม จีดีเอช นำโดย วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, ปรียาวรรณ ภูวดล รวมถึงผู้บริหาร จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง อภิรวี พิชญเดชะ ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งยังอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นเช่นเคย หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์และเลี้ยงพระเพลแล้ว เหล่าผู้บริหาร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง และดีเจ ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวแกรมมี่ ได้กลับมารวมตัวซนซนด้วยกันอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้จัดทำโปรเจ็คเพลงพิเศษ อัลบั้ม “ซนซน 40 ปี GMM Grammy นานที 40 ปีหน” ที่นำ 40 บทเพลงของศิลปินรุ่นพี่มาเรียบเรียงถ่ายทอดในสีสันใหม่โดย 40 ศิลปินรุ่นน้อง ในรูปแบบสนุกๆ ขี้เล่น ซุกซนในสไตล์ของแกรมมี่ สามารถติดตามได้ทาง YouTube GMM GRAMMY OFFICIAL และทางแอปพลิเคชัน PLERN รวมถึงช่องทางสตรีมมิ่งชั้นนำทุกช่องทาง พร้อมกิจกรรมสุดฟิน ฟูลฟิลหัวใจ อย่าง “ซนซน ON STAGE” และ “ซนซนโอเกะ” ยกขบวนความซนไปสร้างความคึกคัก สนุกสนานร่วมกับทุกคน นอกจากนี้ยังมี “หนังสือ Coming of Age 40 Years of GMM Grammy จุดเปลี่ยนชีวิต 80 ศิลปินซนคนแกรมมี่” บอกเล่าเรื่องราวจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของ 80 ศิลปินเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนของเหล่าศิลปิน และจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ให้มากขึ้นสามารถติดตามความซน ความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบอันลิมิตจาก จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ที่ Facebook : GMM Grammy, Instagram : GMM Grammy และ YouTube GMM Grammy Official