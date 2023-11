โครงการเพื่อเยาวชน “มาสเตอร์คลาสร่วมกับศิลปินดังระดับโลก” จากงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 25

ปิดม่านไปเป็นที่เรียบร้อย กับที่รวบรวมโชว์ระดับมาสเตอร์พีซจากทั่วทุกมุมโลก จัดแสดงกว่า 20 รอบการแสดง โดยรวมตัวนักแสดงและนักดนตรีคลาสสิคชั้นนำกว่า 2,000 ชีวิต มาเปิดการแสดงตลอด 8 สัปดาห์เต็ม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม ที่สร้างปรากฎการณ์ทลายสถิติของวงการศิลปะการแสดง ด้วยผู้ชมที่เข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน โดยงานนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษคือกิจกรรมที่ตั้งต้นด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงจากศิลปินระดับท็อปของโลกผ่าน มาส เตอร์คลาส หรือ การสอนเชิงสาธิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลไปสู่การร่วมเวทีแสดงของศิลปินระดับโลกกับศิลปิน ไทยระดับมืออาชีพและเยาวชนไทยที่มากความสามารถในมหกรรมฯ ปีที่ 25ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "โครงการเพื่อเยาวชน เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงศิลปะการแสดงที่หลากหลายจากทั่วโลก ทำให้เยาวชนสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่อไป ต้องขอขอบคุณทางโครงการที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น"กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ กล่าวว่า “โครงการเพื่อเยาวชน หรือ Student Outreach Program เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เรามุ่งมั่นที่จะจัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดง และดนตรีสำหรับเยาวชนในประเทศไทย ด้วยการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ในประเทศ โดยมีความหวังว่าการหล่อหลอมความเข้าใจในด้านดนตรี การเต้นรำ การละคร และศิลปะอื่นๆ จากวัฒนธรรม ชุมชน และประเพณีที่แตกต่างกัน จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดนอกกรอบ และสร้างคนรุ่นต่อไปให้เป็นพลเมืองโลกที่แท้จริงในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมกับงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของผู้ด้อยโอกาส จาก บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ ไทยแลนด์ จำกัด โดย คุณปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการบริหาร และการสนับสนุนอาหารกลางวัน โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)”สำหรับปีนี้มีกิจกรรมมาสเตอร์คลาสที่น่าสนใจที่หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมาสเตอร์คลาสร่วมกับศิลปินดังระดับโลก จากวงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า (Lucerne Symphony Orchestra) เพื่อเยาวชนจากมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต (Music for Life) ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่เติบโตจากชุมชนคลองเตย, การเรียนการสอนจาก Concertmaster นักไวโอลินนำของวงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดจากประเทศอิตาลี, รับฟังประสบการณ์การเติบโตในสายอาชีพศิลปะการแสดงจากศิลปินฮิปฮอปที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือของ HOSTBKK สตูดิโอที่ก่อตั้งโดยศิลปินไทย ศิลปินร่วมสมัยรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ศรวณีย์ ธนะธนิต, เรียนเต้นกับหัวหน้าทีมนักเต้นจากละครบรอดเวย์ชื่อดัง West Side Story และคอนดัคเตอร์ระดับแนวหน้าของวงการบรอดเวย์ในนิวยอร์ค ที่มาโค้ชนักร้องเยาวชนไทยในการสื่ออารมณ์ผ่านเพลง, เรียนบัลเลย์กับ Principal Dancer หรือ นักเต้นหลักของคณะบัลเลย์ชื่อก้องโลกจากประเทศเยอรมนี Stuttgart Ballet ที่สายบัลเลต์ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรอบพิเศษ The Magnificent Six โชว์มายากล ที่เปิดให้เยาวชนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการจากมูลนิธิต่างๆ รวมไปถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 2,000 คน จาก 80 โรงเรียนหรือองค์กร และนี่เป็นครั้งแรกของโครงการฯที่ได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการทางสายตา ได้มีโอกาสร่วมรับชมการแสดง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้รับการขยายออกไปในปีนี้คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถ และศิลปินไทยระดับมืออาชีพได้ร่วมแสดงกับศิลปินระดับโลกบนเวทีของมหกรรมฯ เช่น การแสดงของเยาวชนไทยในโปรดักชั่นโอเปรา อาอิดา (Aida) ร่วมกับคณะโอเปราชั้นนำจากประเทศรัสเซีย หรือ การร่วมงานของวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า(Royal Bangkok Symphony Orchestra) ร่วมกับนักดนตรีและคอนดัคเตอร์แนวหน้าของวงการบรอดเวย์จากสหรัฐฯ และ นักดนตรีและคอนดัคเตอร์ของคณะ Stuttgart Ballet จากระเทศเยอรมนี ที่ยกระดับมาตรฐานการแสดงในประเทศไทยสู่ระดับโลกโครงการเพื่อเยาวชน หรือ Student Outreach Program เป็นโครงการต่อเนื่องที่มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ตั้งใจสร้างเพื่อส่งเสริมและยกระดับการเรียนในสายศิลปะการแสดง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปินระดับโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับมาตราฐานการแสดงในประเทศไทยต่อไป หากองค์กรใดสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งต่อไป สามารถติดต่อได้ที่ 02-661-6830 หรืออีเมลไปที่ info@bangkokfestivals.com