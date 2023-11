คอนเทนต์เมาทำพิษ "เอมี่" เจอตำรวจเรียกเป่าตลอด

“ซี ศิวัฒน์” เผยคอนเทนท์ที่ทำในช่องยูทูป เป็นเรื่องจริงทั้งหมด ไม่มีการเมคหรือแต่งขึ้น เพราะอยากให้แฟนๆ ได้เห็นวิถีชีวิตของคู่ตนจริงๆ แต่ก็โดน “เอมี่” เรียกอบรมอยู่หลายรอบ เพราะบางเรื่องก็พูดเยอะเกินไป อย่างเรื่องชอบปาร์ตี้ ชอบดื่ม ก็ทำให้ภรรยาโดนตำรวจเรียกเป่าแอลกอฮอล์อยู่บ่อยๆคอนเทนต์เมาจนเป็นเรื่อง หลัง “ซี ศิวัฒน์​ โชติชัยชรินทร์” ออกมาแฉภรรยา “เอมี่ กลิ่นประทุม” แบบขำๆ ว่าชอบปาร์ตี้สายเมา ทำเอาฮาทั้งประเทศ แต่ล่าสุดชักจะขำไม่ออกแล้วเพราะเอมี่เจอตำรวจเรียกเป่าแอลกอฮอล์ตลอด งานนี้คุณสามี ก็เลยโดนอบรม ให้ เลิกพูดเรื่องเมาสักที ออกงานคู่กันสักที เพราะหลังๆ จะเห็นคู่นี้ด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นในรายการ Now you C-Amy ของเจ้าตัวทางช่องยูทูปซะมากกว่า ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาร่วมงานกฐินใหญ่ของและที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิญาณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยทั้งคู่ก็เผยว่ายังร่วมกันบริจาคทำบุญกันได้อยู่เรื่อยๆ เพราะการก่อสร้างยังต้องการปัจจัยอีกมาก ถือเป็นการร่วมบุญใหญ่ด้วยกันบอกคอนเทนท์ในรายการช่องยูทูปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดซี : “ทุกอย่างที่เล่าคือเรื่องจริงหมดครับ (ยิ้ม)”เอมี่ : “นี่ก็อายนะ (หัวเราะ) อายเวลาคนมาทัก”ซี : “และผมก็โดนอบรมหลายรอบด้วย เมียนี่แหละพาเข้าห้องอบรม”เอมี่ : “บางทีก็จริงเกินไง บางอย่างก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่อง เวลามีคนมาทักเขาก็บอกว่าพี่มี่ดื่มเก่งมากเลย ตำรวจก็มีบอกว่าคุณเอมี่ดื่มมาหรือเปล่าคะ ก็บอกว่าไม่ได้ดื่มค่ะ เวลาเจอด่านนี่แหละ มี่ก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ (ยิ้ม)”ซี : “ตำรวจก็จะบอกว่าจริงหรือเปล่า ลองเป่าดูมั้ยเล่นๆ (ยิ้ม)”เอมี่ : “มี่ก็บอกว่าจริงค่ะ เป่าได้เลยค่ะ ก็เจอบ่อยหลังจากที่คุณซีเปิดตัวให้นี่แหละ (หัวเราะ) แต่ก็เป็นแนวฮาๆ ไป ไหนบอกเขาสิว่าโดนอบรมอะไรบ้าง”ซี : “โดนอบรมว่าเธอหยุดพูดได้แล้ว”เอมี่ : “ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียว ฉันก็มีด้านอื่น”ซี : “ล่าสุดมีคนติดต่อโฆษณาแอลกอฮอล์แล้ว”เอมี่ : “ก็รับนะคะ (หัวเราะ) คือเราอยากให้ทุกคนบาลานซ์ชีวิต เราเฮฮาได้ เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย”เผยไม่คิดจะเอาชนะที่ภรรยาเคยยกเรื่องของตนที่ว่า “เราเป็นคนง่ายๆ” จนเป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งเอมี่ : “แรงเกิน เอาคืนแรงมาก”ซี : “ผมก็ไม่ได้คิดว่าเราอยากจะเอาชนะเขาหรอก แต่ผมอยากให้คนเห็นตัวตนของเขาอย่างที่ผมเห็น”เอมี่ : “เธอภูมิใจเหรอ”ซี : “ดีใจ ภาคภูมิใจในตัวภรรยามาก (ยิ้ม) ถามว่าพอพูดไปแล้ว เขาดื่มน้อยลงมั้ย คือตอนนี้จะพูดอะไรขนลุกไปหมดเลย”เอมี่ : “มันไม่ได้เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้ว”ซี : “ก็ปกติ เขาไม่ได้ทานเยอะอยู่แล้ว แต่ทานบ่อย (หัวเราะ) ก็เลยคิดว่ามันเข้าวัดเข้าวาบ้าง จะได้มีสติบ้าง”เอมี่ : “ฉันเป็นคนชวนเธอมาวัดนะ (หัวเราะ)”บอกเถียงกัน ทะเลาะกันเป็นปกติ แต่ไม่เคยโกรธกันนานเอมี่ : “คนแอบกลัวว่ากลับบ้านไปบ้านจะแตกมั้ยเหรอ ไม่มีๆ กลับบ้านไม่คุยกัน (หัวเราะ)”ซี : “คือเราเป็นคนไม่โกรธกันนาน โกรธกันแค่เดี๋ยวนั้น แป๊ปเดียวก็หาย”เอมี่​ : “ก็ไม่ได้ทุกวันนะ”ซี​ : “ไม่มีๆ”เอมี่ : “คุยกันรู้เรื่อง ณ​ ตอนนั้น ศีลเสมอกัน”ซี : “ศีลเสมอกันในเรื่องของความดีใช่มั้ย”เอมี่ : “ทุกเรื่อง คนเรามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่เหมือนกัน (หัวเราะ)”ซี : “ทะเลาะกัน แต่สุดท้ายก็ยิ้มกันมีความสุข มันเป็นแบบนั้นเลยครับ มันเสียเวลา ผมรู้สึกว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้ว มันไม่มีอะไรถูกใจไปซะทุกวันหรอก และคงไม่มีอะไรไม่ถูกใจไปตลอด แค่เราเข้าใจมันก็จะผ่านไป”เอมี่ : “ก็เหมือนรู้กันและกัน อะไรก็ต้องมีความพอดี ถ้าอะไรที่มันเกินไปเราก็จะมีการคุยกัน”ซี : “แต่เรื่องอาหารการกินเขาดูแลผมดี คอยเป็นห่วงตลอด”เอมี่ : “คนชมว่าทำให้รู้จักตัวตนของคู่เรามากขึ้นเหรอ โอเคๆ (ยิ้ม) จริงๆ เราไม่เคยวางแผนว่าเราจะทำคอมเทนท์อะไรนะ”ซี​ : “ใช่ ผมไม่เคยคิดเลยว่าเราจะถ่ายอะไร”เอมี่ : “เหมือนเราต้องไปดูเอาหน้างานว่ามันไปในทิศทางไหน จากที่เราดูแฟนๆ เขาก็อยากจะรู้ว่าเราอยู่กันยังไง ก็เป็นแบบประมาณนี้แหละ สิ่งที่คนนอกยังไม่รู้เหรอ ก็ประมาณนี้แหละ เหตุการณ์ by เหตุการณ์ไปเรื่อยๆ”ซี : “มันเกิดขึ้นวันต่อวันจริงๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”เอมี่ : “ไปเรื่อยๆ ทำคอมเทนท์ได้ทุกที่ แต่อย่างเวลาไปถ่ายรายการก็แล้วแต่แขกรับเชิญว่าวันนี้เราจะไปไหน แต่จะทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหน้างาน ไม่มีสคริปค่ะ”ซี : “คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เรารู้ว่าแก่นของรายการนี้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นผมไม่รู้เลยว่าระหว่างทางผมกับเอมี่จะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นทีมงานก็จะต้องแสตนบายตลอด ถ้าเกิดตีกัน ทะเลาะกัน ก็ไม่รู้จริงๆ”เอมี่ : “บางทีไม่ได้ทะเลาะกัน แล้วทีมงานคิดว่าเราตีกันก็มี แล้วทีมงานก็ถามว่าต้องเอากล้องลงมั้ย ก็บอกว่าไม่ใช่ๆ คุยกันปกติ (หัวเราะ)”ซี : “คือโดยปกติเราเถียงกันอยู่แล้ว”เอมี่ : “แล้วก็อารมณ์เสีย พอหันมาก็ดีกัน ทีมงานก็งงว่าดีกันแล้วเหรอ (หัวเราะ)”