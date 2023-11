“ไอวิศน์” ยาสีฟันสมุนไพรโมเดิร์นเวอร์ชั่นเปิดตัวสุดปัง “ใหม่ ดาวิกา” พรีเซนเตอร์ นำทัพ "ดา เอ็นโดรฟิน-เฟิร์ส-ข้าวตัง" เผยยิ้มสะกดใจ

โดย นายพิเศก อินทรครรชิต กรรมการบริหารบริษัท วิเศษ แอนด์ ไอ จำกัด ทายาทรุ่น 4 สายเลือดเดียวกับวิเศษนิยมผู้สานต่อเจตนารมณ์พัฒนายาสีฟันต้นตำรับแผนไทยผสมผสานนวัตกรรมสูตรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย โดยมี “ใหม่” ดาวิกา โฮร์เน่ พรีเซนเตอร์ ไอวิศน์, “เฟิร์ส” คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล-“ข้าวตัง” ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล สองหนุ่มสุดฮอต จาก GMM มาร่วมงาน และ ดา เอ็นโดรฟิน ศิลปินชื่อดัง มาเพลงโชว์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สร้างสีสันความฮือฮาท่ามกลางสื่อมวลชนและเหล่าแฟนคลับให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแน่นขนัด ณ บริเวณชั้น 1 โซน B เซ็นทรัล ลาดพร้าวจากแบรนด์ยาสีฟันสมุนไพรตำรับโบราณรายแรกของไทย “วิเศษนิยม” ต่อยอดสู่ยาสีฟันโมเดิร์นเวอร์ชั่น “ไอวิศน์” (IVISN) โดย บริษัท วิเศษ แอนด์ ไอ จำกัด บริษัทในเครือ หสน. โรงงานวิเศษนิยม มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนายาสีฟันคุณค่าจากธรรมชาติให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้ “ใหม่” ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงที่นอกจากความสามารถ มีผลงานสร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วยังมีรอยยิ้มที่สวยเป็นเอกลักษณ์ ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกมาเป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับความทันสมัยด้าน นายพิเศก อินทรครรชิต กรรมการบริหารบริษัท วิเศษ แอนด์ ไอ จำกัด เผยว่า “สิ่งสำคัญความโดดเด่นของยาสีฟัน ไอวิศน์ ด้วยความแข็งแรงของวิเศษนิยมที่การันตีคนไทยเชื่อมั่นไว้วางใจในคุณภาพมาอย่างยาวนาน ทำให้ไอวิศน์สานต่อวิเศษนิยม คือการใช้ภูมิปัญญาจากตำรับแผนไทย มี 2 สูตร คือ สูตร วิเศษบริสุทธิ์ (Protection) สูตรเข้มข้นพิเศษ ปกป้องเหงือกและฟันให้แข็งแรง สะอาดสดชื่น ลดกลิ่นปาก มีไวท์เทนนิ่งทรงพลังอ่อนโยนต่อช่องปาก และ สูตรนิยมธรรมชาติ (Original) สูตรอ่อนโยนธรรมชาติ ป้องกันฟันผุ ปกป้องเหงือกและฟันให้แข็งแรง สะอาดสดชื่นมีไวท์เทนนิ่งอ่อนโยนต่อช่องปากถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพร อยากให้ทดลองเปิดใจเริ่มจากสูตรนิยมธรรมชาติ (Original) เพราะรสชาติค่อนข้างอ่อนโยน ไม่เผ็ดมาก สรรพคุณดี ส่วนสูตรวิเศษบริสุทธิ์ (Protection) จะเย็นกว่า รวมถึงสูตรนี้จะเพิ่มวิตามินซี CoQ10 พิมเสนและมินต์เพื่อเพิ่มการปกป้องพิเศษอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ไอวิศน์เป็นยาสีฟันเวอร์ชั่นโมเดิร์นของวิเศษนิยม ที่มีความตั้งใจอยากทำเพื่อให้คนรุ่นใหม่เปิดใจเข้าถึงยาสีฟันจากสมุนไพรได้ง่ายขึ้น”นอกจากนี้หลอดยาสีฟันไอวิศน์ทำจากพลาสติกชนิดที่นำไป รีไซเคิล ได้ (100% Recyclable Plastic) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กร APR (The Association of Plastic Recyclers) หรือสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติกระดับโลก ซึ่งไอวิศน์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาขยะด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนั้น ไอวิศน์ ยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพยาสีฟันที่ดีที่สุด และ ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามที่ดีที่สุดจาก ELLE THAILAND BEAUTY AWARDS 2022 ซึ่งเป็นการรับรองในประสิทธิภาพของยาสีฟันไอวิศน์ได้เป็นอย่างดีทางด้าน ใหม่ ดาวิกา พรีเซ็นเตอร์ ได้เผยว่า “รู้สึกดีใจมาก ที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ระดับตำนาน ที่มีอายุกว่า 100 ปี จึงมั่นใจในคุณภาพของยาสีฟันไอวิศน์ ที่ดีต่อสุขภาพในช่องปากเหงือกและฟัน ทำให้ยิ้มสดใส ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไม่ว่าเวลาทำงานหรือออกงานที่ต้องโชว์รอยยิ้มใกล้ๆพบปะผู้คน อยากให้ลองเปิดใจใช้ยาสีฟันจากธรรมชาติแบบพรีเมี่ยมของไอวิศน์ ดีต่อสุขภาพปากและฟันแน่นอนค่ะ”สำหรับยาสีฟัน ไอวิศน์ มีวางจำหน่ายที่ Watson’s, Lotus’s, Tops supermarket, FoodLand, Gourmet Market, Central Food Hall ช่องทางออนไลน์เช่น 7Eleven All Online, Lazada, Shopee สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : https://lin.ee/YNl8Dnx , Facebook : https://facebook.com/IVISN1921/ , Instagram : https://instagram.com/ivisnsince1921