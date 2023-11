AEDEZEL Red Plus ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ผู้นำระดับโลกด้านสถาบันการฝากเก็บ คัดแยก เพาะเลี้ยง และวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน แบบครบวงจร จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ(Health Functional food) อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP โดยองค์การอาหารและยาประเทศเกาหลี (KFDA) ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพ ณ VAANAA longevity center ถนน นางลิ้นจี่ กรุงเทพฯโดยภายในงานได้แพทย์ผู้เชียวชาญ มาบอกเล่าเรื่องการดูสุขภาพ และวิธีการทานอาหารเสริมอย่างถูกต้อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ไฮไลท์ในงานได้รับเกียรติจาก เซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยแบรนด์แอมบาสเดอร์ มาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดแบบไม่ลับในการดูแลความสวย ทั้งผิวพรรณและรูปร่างนอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับอย่างดี จากเซเลบริตี้สายสุขภาพทั่วฟ้าเมืองไทย เข้าร่วมอัพเดทเทรนด์ความงามด้านสุขภาพ อาทิ คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน์, คุณณิชชา บุณยากร, พ.ญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, คุณพิพิมรีย์สา ธนาไพศาลวรกุล, ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร, คุณวีรินท์ บุญร่วม,คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง, คุณนรัฏฐา กรีพานิช, คุณปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์, คุณณัฐนิช โชติสรยุทธ์, คุณชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ, คุณสิท-สิทธิไชย มหาคุณ, คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช, คุณสันติ วจนพานิช, ศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม และคุณปิยะมาลา ดำริกาญจน์ ฯลฯประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมดีซ คอสเมซูติคอล จำกัด เปิดเผยว่า “ผู้คนในโลกปัจจุบันกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากวิกฤติด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มลพิษ จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงสถานการณ์หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องหันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง และควรเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ทุกวัน จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ที่จะใช้ดูแลสุขภาพได้ทุกวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AEDEZEL Red Plus จึงตอบโจทย์แนวคิดในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย เราได้คุณสมบัติจาก สารสกัดจากโสมแดง ซึ่งได้ชื่อว่า ราชาแห่งสมุนไพร ที่มีผลงานวิจัยอย่างยาวนาน ในด้านภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเหนื่อยล้า และประโยชน์อื่นอีกมายมาย รวมทั้งเราเลือกที่จะผลิตในประเทศที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบ(โสมแดง)คุณภาพดี และมีกฎหมายที่เข้มงวดมากสำหรับมาตรฐานของโรงงานที่ผลิต และที่สำคัญมีประกันจากบริษัท samsung ซึ่งน่าเชื่อถือมากสำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าที่มีการผลิตจากโรงงานเกาหลีใต้ ที่มีประกันนี้ AEDEZEL Red Plus จึงเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารและยา ทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยด้วย"ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ AEDEZEL Red Plus ยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ราชินีแห่งวิตามินซี ACEROLA CHERRY (อะเซโรลา เชอร์รี่) ผลไม้ที่มีวิตามินสูง ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอาหารเสริมอื่น ๆ อย่าง กลูต้าไธโอน ช่วยทำให้ผิวพรรณกระจ่างใส รวมถึงยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ไข้หวัดและโรคเลือดออกตามไรฟันได้ด้วย, PROPOLIS (โพรโพลิส) สุดยอดสารต้านภูมิแพ้จากธรรมชาติ สามารถต้านทานเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยังช่วยในการป้องกันโรคภูมิแพ้เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ฯลฯผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AEDEZEL Red Plus เลขที่ อย. 10-3-40561-5-0001 1 กล่อง บรรจุ 30 แคปซูล รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ไม่เกิน 3 แคปซูลต่อวัน (ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ) ราคา 2,880 บาท / 1 กล่อง ช่องทางจำหน่าย Aedezel สามารถหาซื้อได้ที่Shopee : MEDEZE CosmeceuticalLink : https://shp.ee/bucsdch Lazada : MEDEZE_CosmeceuticalLink : https://s.lazada.co.th/s.l1oxN Tiktok : MEDEZE_CosmeceuticalLink : https://vt.tiktok.com/ZSNU2AJrj/ Facebook : Medeze CosmeceuticalLink : https://www.facebook.com/medeze.mc? mibextid=LQQJ4dLine OA : @medeze.mcมาตรฐานการผลิตเรารักษาระบบคุณภาพด้วยการตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ1.ใบรับรองการยืนยันผลลัพธ์การใช้ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกระทรวงอาหารและยาเกาหลีเราใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ที่มีความแม่นยำที่เรียกว่า HPCL ในการตรวจสอบวัตถุดิบท่ีส่งผลต่อผู้ใช้งานให้มีปริมาณตามมาตรฐานที่อย. กำหนดไว้ แล้วส่งให้ทางอย. เกาหลีตรวจสอบ จากนั้นทางอย. เกาหลีจะออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้2.การทดลองทางจุลชีววิทยาสิ่งสำคัญที่สุดคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคซึ่งปราศจากการปนเปื้อนจากสิ่งเจือปน(Contamination) เรามีการใช้ห้องปลอดเชื้อ และเครื่องเพาะเชื้อ (Incubator) ภายในระยะเวลา 5วันเป็นอย่างต่ำในการทดสอบเชื้อ ในเนื้อ ผลิตภัณฑ์ (รายการทดสอบ: น้ำบริสุทธิ์, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฯลฯ)