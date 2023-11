Brite Panther จับมือ SBS จัดใหญ่ เปิดไลน์อัพ “Supersound Festival Thailand 2023” รวมศิลปินเกาหลีที่คัมแบค สเตจ ส่งท้ายปี

สำหรับงาน Supersound Festival Thailand 2023 จะมีขึ้นในวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่อิมแพคชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 นำทีมโดย YOUNGJAE, Tiffany Young, WEi, Red Velvet, B.I., DPR IAN, fromis_9, ZICO, WayV และอีกมากมาย โดยมีราคาบัตร 2,500 3,500 4,500 5,900 6,900 7,900 บาท และ แพคเกจสำหรับ 2 วันราคาเพียง 9,990 บาท เปิดขายบัตรทาง www.allticket.com/event/SupersoundFestival และ Allticket Counter Service ที่ 7-Eleven ทุกสาขา สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ และเบเนฟิตต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Brite Panther

บริษัท Brite Panther ร่วมกันกับ SBS (Seoul Broadcasting System) เป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ หลังจากที่ทาง Brite Panther ได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว กับการจัดงานคอนเสิร์ต Mark Tuan The Other Side Asia Tour 2023 ถึง 5 รอบ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ ปิดท้ายปีนี้ด้วยการจัดใหญ่โดยได้พาร์ทเนอร์มีเดียยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้อย่าง SBS มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทาง Brite Panther ในการก้าวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงระดับอินเตอร์อีกหนึ่งก้าว สำหรับงานนี้มีทัพศิลปินเกาหลีมาสนุกกับแฟนเพลงกันถึง 2 วัน ซึ่งแฟนๆ K-Pop จะต้องไม่พลาด เพราะเป็นการรวมตัวกันของศิลปินเกาหลีที่คัมแบ็ค เสตจ มากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในประเทศไทย ให้ผู้ชมได้สนุกกันถึง 2 วันในเวทีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น YOUNGJAE GOT7 ที่พึ่งจะประกาศการคัมแบ็คด้วยอัลบั้มเต็มชุดแรก Do it หรือ การคัมแบ็คอีกครั้งในรอบ 6 ปีเต็ม ของเกิลกรุ๊ป Red Velvet เสริมทัพความสนุกด้วยบอยแบนด์อย่าง WayV / WEi และ BOYNEXTDOOR และอีกมากมาย โดยมี Tiffany Young SNSD และ YOUNGJAE GOT7 ร่วมเป็น MC ของทั้ง 2 วันอีกด้วย“นี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสของทางบริษัทฯ ที่ได้ร่วมงานกับ SBS และแน่นอนว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ได้ก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์อย่างแท้จริง ซึ่งเราเชื่อมั่นถึงความเป็นมืออาชีพของ SBS และ SBS เองก็เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงเป็นผู้นำทางด้านการเผยแพร่คอนเทนต์แถวหน้าของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย สำหรับทาง Brite Panther เองถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการคอนเสิร์ต K-POP แต่ด้วยประสบการณ์การจัดงานคอนเสิร์ตและโชว์ต่างประเทศมามากมาย ผมเองเชื่อว่าทาง SBS เห็นถึงความสำเร็จของเราที่ผ่านมา และทำให้เขามั่นใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา และร่วมครีเอท Supersound Festival Thailand 2023 ขึ้นมา และแน่นอนว่าการรวมเอาศิลปินที่มีคัมแบ็คสเตจมาโชว์นอกประเทศเกาหลีใต้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งผมยืนยันตรงนี้เลยว่า งานนี้จะเป็นเวทีที่พิเศษและสนุกมากๆและเสิร์ฟแฟน K-POP สุด ๆ” วิชย์ สุทธิถวิล กรรมการ บริษัท Brite Panther จำกัด กล่าวว่า