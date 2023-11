จากคนถือไมค์ สู่เจ้าของร้านไอติม "นัท วงเฟม" มุมมอง - ความคิด ที่สะท้อนผ่านเรื่องเล่าในชีวิต ของศิลปินยุคปลาย 80

ถ้าค่าเฉลี่ยอายุของคนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 75-80 ปี ก็เท่ากับว่าผู้ชายที่นั่งตรงหน้าตอนนี้ เดินทางผ่านเรื่องราว ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่า พานพบกับความเป็นไป และความเปลี่ยนแปลงมาแล้วเกินกว่าครึ่งชีวิตชื่อเดิมก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นหรือที่ในยุคหนึ่ง คนจะรู้จักกันดีในฐานะศิลปินในยุคปลาย 80 ของค่ายเพลง(ชื่อในขณะนั้น)เรื่องเล่าเรื่องแรกของผู้ชายคนนี้ เริ่มต้นจากตรงนั้นยุคก่อนหน้านี้ ภาพแรกของก็คือวงดนตรีแนวป๊อบหวานๆ อย่างพอยุคก่อนจะมีวงก็คืออัลบั้มคือเริ่มมีศิลปินร็อกแล้ว แล้วเราชอบร็อก พอได้ไปถ่ายเอ็มวี เพื่อนในวงก็ยุให้ไปคุยกับว่ามีวง เสนอวงอะไรแบบนี้ คุยผ่านก็เลยส่งมาดูที่ผับ แล้วก็ได้ไปเทสต์เสียง แล้วก็ผ่าน เลยได้ออกอัลบั้ม”ความสำเร็จของอัลบั้มชุดแรกในมุมมองของค่าย อยู่ในระดับที่เรียกว่า “สอบผ่าน” มียอดขายอยู่ที่ราวๆ สองแสนม้วน ก่อนจะส่งไม้ต่อมาที่อัลบั้มชุดที่ 2ในอีก 2 ปีถัดมา ซึ่งแม้จะมียอดขายเพิ่มขึ้น คืออยู่ที่ราวๆ สามแสนม้วน แต่ในฐานะมือคีย์บอร์ด และนักร้องนำของวง กลับชื่นชอบผลงานเพลงในชุดแรก โดยเฉพาะเพลงซึ่งเป็นที่จดจำของแฟนเพลงมากกว่าตอนนั้นฝั่งของค่ายที่แนวเพลงป๊อบร็อกเหมือนๆ กัน ก็มีส่วนคนที่ดังของก็คือแล้วก็มีมีที่มาออกเดี่ยว รุ่นหลังก็จะมีที่เป็นศิลปินคนแรกของยุค 90 ของจะเป็นปลายๆ ยุค 80 หลังจากนั้นก็จะมีมีแต่หลังจากผ่านความสำเร็จของอัลบั้มชุดที่ 2 เรื่องเล่าลำดับถัดมา กลับกลายเป็นเรื่องเศร้า เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจลาออกจากวง ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวชื่อเสียง และรายได้อย่างต่อเนื่องไปได้นานกว่านั้นและนั่นจึงเป็นที่มาของคำถามปลายเปิด ที่ว่าตอนนั้น(คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์) ก็ไม่ค่อยแฮ้ปปี้กับการที่เราลาออกจากวงวง ก็เลยให้ยุบวง คือเบรกเลย พอมานั่งย้อนคิดอีกทีว่าความผิดเราหรือเปล่าวะ หลังจากนั้นก็ไม่มีการกลับไปทำอะไรซักอย่างที่อีกเลย”จากชีวิตของคนเบื้องหน้า หักเหมาสู่การเป็นคนเบื้องหลัง เรื่องเล่าเรื่องใหม่เริ่มต้นด้วยบทบาทของพนักงานประจำในตำแหน่งครีเอทีฟของ“หลังจากวงก็กลับไปเรียนหนังสือ พอจบจากนิเทศศาสตร์ที่ธุรกิจบัณฑิตย์ ก็มาทำรายการพิธีกรก็คือทำทีวีอยู่พักนึง ก็กลับไปทำผับ ทำสถานบันเทิงที่ชลบุรี เป็นหุ้นส่วน เป็นผู้จัดการฝ่ายบันเทิง ร้องเพลงเองด้วย จากนั้นมาก็อยู่กับงานกลางคืนยาวเลย”จนกระทั่งในช่วงปี 2548 ชีวิตก็พลิกกลับมาในแวดวงบันเทิงอีกครั้ง เมื่อมีโอกาสได้ทำงานกับในฐานะผู้จัดการวงแบ็คอัพ เวลาที่ศิลปินของมีงานจ้าง และยังได้ให้คำแนะนำศิลปินรุ่นน้องในบางโอกาสเพราะเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนในระหว่างที่ทำงานกับนั่นเอง เขาก็เริ่มทำอีกอาชีพหนึ่งควบคู่กันไป นั่นก็คือการเปิดร้านสาขา The Scene Town in Town ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการไปอุดหนุนร้านเพื่อน ที่เป็นเจ้าของร้านต้นตำรับที่ยศเส ซึ่งโด่งดังในหมู่วัยรุ่นยุคนั้น กระทั่งกลายมาเป็นเจ้าของสาขาที่ก็ขายดิบขายดี จนต้องขยายต่อไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่บางแสน ในปีเดียวกับที่เขาตัดสินใจสละโสด กับคู่ชีวิต อดีตพนักงานแบงค์ ที่ลาออกมาเพื่อลุยธุรกิจกับสามีเต็มตัวพอร้านที่บางแสนปิดตัวลง หลังจากที่สาขา The Scene Town in Town ปิดตัวไปก่อนหน้านั้นแล้ว เขาก็บ่ายหน้ากลับมาตั้งหลักที่กรุงเทพอีกครั้ง ด้วยการเปิดขายอาหารดิลิเวอรี่ มีเมนูซึ่งได้สูตรลับเฉพาะมาจากครอบครัวของฝั่งภรรยาเป็นตัวตั้งจังหวะชีวิตของคนเรา บางครั้งก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้กำหนด แต่ที่แน่ๆ การเป็นพ่อค้าขายอาหารดิลิเวอรี่ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสในวิกฤต เพราะเปิดตัวในยุคโควิด ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตติดบ้าน และร้านอาหารต่างๆ ก็ปิดบริการชั่วคราวและจุดที่พีคสุดๆของเมนูก็คือเมื่อเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมรายการของ“ก็ส่งไปสมัครเองครับ แล้วทางรายการก็เรียกไปสัมภาษณ์ ให้ลองทำอาหารให้ชิม แล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นโต๊ะอร่อยในเทปนั้น รายการยังออนแอร์ไม่จบเลย โทรศัพท์รัวเข้ามาจนต้องปิดเสียง ช่วงขายดีสุดคือทำวันละเป็นร้อยชุด แทบจะไม่ได้นอน เพราะในโรงงานนรกนี้ ทำกันแค่สองคน (หัวเราะ) แต่เราทำเป็นดิลิเวอรี่แบบพรีออเดอร์ ก็จะรู้จำนวนก่อน ก็จะทำจำนวนที่มันเป๊ะๆ แบบแทบจะไม่เหลือเลย ของก็จะสดใหม่ บางคนค่าส่งเป็นร้อย บางคนสามร้อย ก็สั่งกัน”จากเมนูแรก ก็ขยายสู่เมนูที่สอง“ตอนนั้นก็จะมีเมนูปูหลายอย่าง แต่ปูราคาค่อนข้างสูง แล้วคนอาจจะเริ่มเบื่อแล้ว ก็เลยมองมาที่อาหารพื้นบ้านของเมืองชล ซึ่งผลตอบรับก็ดีมากครับ ผมทำคลิปลง reel ในเฟซบุ๊ก คนดูเกือบล้านเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวก็จะเครื่องเคียงเยอะ ชุดนึงไข่เจียว 2 ฟอง 20 ชุด ต้องเจียวไข่กี่ฟอง แค่นี้ก็แย่แล้ว แล้วยังต้องลวกถั่วงอก ลวกกุยช่าย ไหนจะหมูต้ม ต้มเสร็จต้องมาหั่นเต๋า แล้วก็น้ำจิ้มที่ภูมิใจมาก เพราะซ้อมจนได้สูตรเฉพาะตัว ลูกค้าก็จะชมว่าน้ำจิ้มอร่อย ทุกอย่างพิถีพิถันหมดเลยจริงๆ ผมเกิดมาในครอบครัวที่ทำร้านอาหารจีนอยู่แล้ว แต่ไม่เคยไปยุ่ง หารู้ไม่ว่ามันซึมซับไปเอง เคยคิดเลยว่าจะไม่ยุ่งกับงานในครัว เพราะต้องเจอกับความมัน ความร้อน สรุปมาทำเฉยเลย ก็เลยทำมาเรื่อยๆ ประมาณ 3 ปีกว่า ขับรถส่งเอง โดยเฉพาะช่วงโควิด ขับรถส่งวันละสิบกว่าบ้าน”แต่พอโควิดซา และสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะเกือบจะปกติ ธุรกิจดิลิเวอรี่เริ่มไม่ตอบโจทย์ เขาจึงตัดสินใจกลับมาเปิดอีกครั้ง นั่นก็คือสาขาปัจจุบัน ซึ่งอยู่บริเวณลานจอดรถของอาคารทศพล ใกล้ๆ กับสี่แยกห้วยขวางนี่เองแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา ก็คือมีเมนูเค้กของภรรยา ที่เพิ่งเริ่มซื้ออุปกรณ์มาหัดทำ หลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ แต่ก็สามารถทำออกมาได้อร่อยระดับที่สามารถนำมาวางขายได้เลย รวมถึงยังมีเมนูกาแฟ ที่เจ้าตัวรับหน้าที่เป็นบาริสต้าเองอีกด้วย“ผลตอบรับถือว่าดีครับสำหรับสาขานี้ เรามีลูกค้าประจำแล้วก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็ยังพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าเพิ่มอีกครับ แล้วก็คงต้องเสริมด้านการตลาด ให้มันทันยุคเพิ่มมากขึ้น ยุคนี้ก็เป็นยุคของการรีวิวที่สำคัญมาก ก็อาจจะต้องเพิ่มการโปรโมทใน TikTok บ้าง ส่วนตัวชอบเป็นคนถ่ายทำคลิปตัดต่อเองอยู่แล้ว อย่างร้านแรกที่ทาวน์อินทาวน์ ลูกค้าทุกคนช่วยโปรโมทให้เราหมดเลย มาปุ๊บ ก็ต้องถ่ายรูปๆ เช็คอินๆ จนเป็นกระแสที่โตมาก เพราะมันดังมาจากที่ยศเสอยู่แล้ว”และแม้นว่าธุรกิจนี้ กำลังเติบโต แต่อีกหนึ่งแพชชั่นที่ยังคงอยู่ และไม่เคยหายไปไหน ก็คือการทำเพลงในวัยที่เพิ่งเต็ม 55 ปีไปเมื่อเดือนก่อน เขาจึงยังคงมีไฟที่จะลุกขึ้นมาเขียนเพลงเองอีกครั้ง“ช่วงโควิด ก็มีแต่งเพลงเก็บๆ ไว้ ทำจนเสร็จแล้ว ก็เขียนเนื้อร้องเอง ทำนองเอง ร้องเอง ขาดถ่ายเอ็มวี อย่างเดียว แต่ว่ายังไม่ออก เพราะรู้สึกว่ายังไม่มีจังหวะดีๆ ที่จะออก น่าจะออกมาประมาณปี 67 เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีค่ายแล้ว ถ้าเพลงเราดี คนชอบ เค้าก็ไปหาฟังกันเองแหละแต่เขาก็ยืนยันว่าแพชชั่นนี้ เป็นรูปแบบการทำงานเฉพาะตัว ที่ไม่มีวงรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน