ช่อง 3 ฟาดไม่หยุด !! ตั้งแต่ต้นปี มีเซอร์ไพรส์ไม่หยุด โซเชียลฮือฮาโปรเจกต์พิเศษครั้งแรก

ช่อง 3 สร้างกระแสความแรงไม่หยุดให้แฟนๆ ละครอย่างหนักมาตั้งแต่ต้นปีแบบไม่ให้พักจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นละครน้ำดีเกรดพรีเมียมที่ทำเรตติ้งถล่มทลายยืนหนึ่ง จนเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ตั้งแต่ละครเรื่องและล่าสุดสร้างปรากฎการณ์ออเจ้าไปทั่วบ้านทั่วเมือง จนกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ อันดับ 1ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อผู้บริหารช่อง 3 มีเรื่องลุ้นระทึกให้แฟนละครได้แปลกใจกับรูปที่โพสต์ในอินสตาแกรม @dew_pinkamol ซึ่งในรูปมีนักแสดงสาวปริศนา 2 คน คลุมเสื้อปิดบังหน้าเอาไว้ จนทุกคนคาดเดาว่าโปรเจกต์พิเศษนี้ต้องเอาใจเหล่าสาววายสายยูริแน่นอน และคาดว่าน่าจะเป็นนางเอกน้องใหม่ทั้ง 2 คนด้วย แถมในรูปยังมีผู้กำกับมากฝีมือจาก พรหมลิขิต ที่ทำเรตติ้งถล่มทลาย และ yes or no ที่โด่งดัง อย่างร่วมเฟรมอยู่ด้วย พร้อมแคปชั่นว่า #Girlslove เรื่องแรกของช่อง 3 #HiddenProject ใบ้มาแบบนี้รับรองว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่ธรรมดาแน่นอน แต่จะเป็นละครแนวไหน เรื่องอะไร และใครนำแสดง ลองเดากันดู ว่าแต่คำตอบจะเป็นอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่า รอทางช่อง 3 เฉลยเร็วๆ นี้