นับถอยหลังเวทีการประกวดระดับโลก Miss Universe ครั้งที่ 72 สาวงามดีกรีปังตบเท้าเข้าร่วมทั่วทุกมุมโลก

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการประกวดเวที่ระดับโลกอย่าง Miss Universe ครั้งที่ 72 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ ภายใต้การบริหารของเจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป นำโดย คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ที่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เป็นเจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์สสำหรับสำหรับการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 72 จะถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 Top News (ในเวลาประเทศไทย) โดยแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่- รอบคัดเลือก หรือ รอบพรีลิมมินารี (Preliminary Competition)วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.20-24.00 น.- รอบชุดประจำชาติ (National Costume)วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.20-23.15 น.- รอบตัดสิน (Final Competition)วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ทางช่อง JKN 18 Top News / Youtube : JKN18 / Youtube : Miss Universe / Facebook : Hello Universeปีนี้ทางองค์กรมิสยูนิเวิร์สประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อจำกัดด้านอายุของผู้เข้าประกวดในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส โดยอนุญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือ ผ่านการหย่าร้าง หรือ ผู้หญิงที่มีบุตร รวมไปถึงไม่จำกัดอายุและเปิดโอกาสให้สาวข้ามเพศสามารถเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สได้งานนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่น่าจับตามอง เพราะสาวงามทุกมุมโลกที่ตบเท้าเข้าร่วมการประกวดล้วนแต่โปรไฟล์ไม่ธรรมดา อย่าง Michelle Cohn มิสยูนิเวิร์สสาธารณรัฐกัวเตมาลา เธอเป็นผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สคนแรกที่แต่งงานและมีบุตรแล้วRikkie Kollé มิยูนิเวิร์สประเทศเนเธอร์แลนด์ สาวข้ามเพศที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์เนเธอร์แลนด์คนแรกที่เข้ามาร่วมการประกวดJane Dipika Garrett มิสยูนิเวิร์สเนปาล ผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการ พาหุ่นพลัสไซส์มาร่วมคว้ามงคนแรกCamila Avella มิสยูนิเวิร์สสาธารณรัฐโคลอมเบีย เธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานและมีบุตรแล้วคนแรกของประเทศโคลอมเบียที่จะเข้ามาประกวดบนเวทีมิสยูนิเวิร์สMarina Machete มิสยูนิเวิร์สจากประเทศโปรตุเกส สาวข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สโปรตุเกส มาร่วมเข้าประกวดเวทีนี้เช่นกันสุดท้ายสำหรับตัวแทนจากประเทศไทยอย่าง แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เป็นสาวนักธุรกิจ วัย 27 ปี ผู้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง เธอมีความฝันจะเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกในการเริ่มก้าวแรก จากก้าวเล็กๆ ไปสู่ก้าวใหญ่ ในการทำตามความฝันของตัวเอง ยืนหยัดเพื่อตัวเอง และตอบแทนสังคมที่อยู่ ภายใต้โครงการของเธอชื่อ “Little Steps” เธอจะใช้เวที Miss Universe ในการส่งสารให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างและขับเคลื่อนพลังของผู้หญิงให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่านความรู้ด้านการเงินและเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีสาวงามอีกมากมายที่ประวัตินั้นไม่ธรรมดา ซึ่งแฟนๆ นางงามสามารถเข้าไปดูข้อมูลสาวงามทั้ง 86 คนได้ทางเพจ Facebook : Hello Universe รวมไปถึงตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ แฟนๆ นางงามสามารถติดตามรับชมรายการสุดพิเศษ Hello Universe 2023 โดย พลอย-สุชาทิพ จะมาอัพเดตกิจกรรม เกาะติดเบื้องหลังอย่างอินไซต์ ล้วงลึกเบื้องหลังการประกวดมิสยูนิเวิร์สแบบเอ็กคลูซีพถึงประเทศเอลซัลวาดอร์พร้อมฟังรีวิวจากกูรูนางงามสายแข็ง ที่รับรองแซ่บทุกตรง! คมทุกคอมเม้นต์! ปีนี้มงแห่งจักรวาลจะลงที่ สาวงามชาติใด ร่วมลุ้นและเชียร์สาวไทยไปพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ในรายการ ลึกจริงเศรษฐกิจ Top Biz Insight เวลา 14.45 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ในรายการ ข่าวภาคค่ำ เวลา 22.50 น. ทางช่อง JKN18 Top News