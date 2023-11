งอกอีกหนึ่ง "Game of Thrones" เตรียมถ่ายทำซีรีส์ต่อยอดเล่าเรื่องก่อนหน้าอีกเรื่อง

เคย์ซี บอย หัวหน้าเครือข่าย HBO เปิดเผยระหว่างการถามตอบที่งานประชุมบอร์ดของ HBO และ Max ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน แม้จะยังไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนักแสดงก็ตาม"A Knight the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" จะเล่าเรื่องของ เซอร์ ดันแคน เดอะทอล และ กลุ่มอัศวินผู้ติดตาม ซึ่งหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นกษัตริย์ เอกอน ที่ 5 แห่ง ทาร์แกเรียนโดยเหตุการณ์ใน "The Hedge Knight" จะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งศตวรรษก่อนเหตุการณ์ใน Game of Thrones เรื่องราวอยู่ในยุคที่ตระกูลทาร์แกเรียนยังคงครองบัลลังก์เหล็ก และความทรงจำของมังกรตัวสุดท้ายยังไม่หายไปจากความทรงจำของผู้คน