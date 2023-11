Meko Group ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่มีมากว่า 40 ปี คว้ารางวัล 2 รางวัล Face and Skin specialist และ Best Nose Team จากงาน THE BEST OF DAILY BEAUTY 2023 BY DAILYNEWS

Meko Group ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่มีมากว่า 40 ปี คว้ารางวัล Face and Skin specialist คลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและการปรับรูปหน้าและ รางวัล Best Nose Team ด้านศัลยกรรมเสริมจมูก โดยเป็นคลินิกที่มีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางปรับโครงสร้างจมูกดีที่สุดแห่งปี จากงาน THE BEST OF DAILY BEAUTY 2023 BY DAILYNEWS ถือเป็นการย้ำถึงศักยภาพตัวจริงในด้านเสริมจมูกและสร้างมาตรฐานใหม่ของทีมอาจารย์แพทย์ Meko Group ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเสริมจมูก ภายใต้การนำของ นพ. มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ และ ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ทายาทคุณหมอมนัส เจ้าของรางวัล Skin and Face Specialist ดีกรี American Board of Dermatology (M.D. FAAD) เพียงไม่กี่ท่านในประเทศไทย สำหรับทีมศัลยแพทย์ปรับโครงสร้างจมูกประกอบด้วย นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์, นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล, นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย และ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ“ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เมโกะ คลินิก ในการเสริมจมูก ผมและทีมแพทย์ของเมโกะทุ่มเทและพัฒนาเทคนิคในการเสริมจมูกให้เหมาะและตอบโจทย์ กับทุกท่านซึ่งจะต้องมีความสวยแบบพอดีลงตัว สิ่งที่เมโกะแตกต่างคือการออกแบบและการแก้ไขจมูกที่มีความสมดุล พอดี เป็นธรรมชาติ สวยเหนือกาลเวลา เมโกะมีทีมอาจารย์แพทย์มากประสบการณ์ในด้านการปรับโครงสร้างจมูกโอเพ่น ที่เหมาะกับเคสที่ต้องการแก้ไขโครงสร้างจมูก ลดขนาดจมูก เคสแก้จมูกที่ยาก ผมและทีมอาจารย์แพทย์เมโกะจะออกแบบทรงจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติ แก้ไขและออกแบบทรงจมูกที่เหมาะสมกับใบหน้า โดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในระยะยาว” - คุณหมอมนัส คุณหมอแพรมาลา กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานจนเป็นที่มาของความสำเร็จครั้งนี้ว่า“เมโกะ คลินิกได้รับความไว้วางใจจากคนไข้มาตลอด 40 ปี เนื่องจากเรายึดมั่นในปรัชญาการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ Sincere, Tailor - made, Service, Safe Sincere เราดูแลคนไข้ด้วยความใส่ใจและจริงใจ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้ Tailor – made เรามีทั้งอาจารย์แพทย์และทีมแพทย์ที่เป็นผู้ชำนาญการด้านผิวพรรณและการปรับรูปหน้าโดยเฉพาะ ออกแบบให้ตอบโจทย์คนไข้จริง ๆ แก้ไขในจุดที่บกพร่อง โดยคำนึงถึงโครงสร้างใบหน้าโดยรวมของคนไข้เป็นหลักService เราดูแลและให้บริการคนไข้เหมือนคนในครอบครัวSafe อุปกรณ์และเครื่องมือได้มาตรฐาน ปลอดภัย ใช้ของแท้แน่นอน มีใบรับประกัน คนไข้ทุกคนจึงมั่นใจผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เมโกะ คลินิก “การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แน่นอนว่ามาจากมาตรฐานด้านการแพทย์ที่มีทีมอาจารย์แพทย์ที่แข็งแกร่งเป็น Specialist ด้านการเสริมจมูกปรับโครงสร้างจมูก โดยมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและมีความจริงใจ อะไรไม่ดีไม่แนะนำ เพราะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ใส่ใจคนไข้เหมือนญาติสนิทที่ทุกอย่างต้องดีที่สุดและปลอดภัยยั่งยืนMeko Group ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ และเป็นเกียรติที่ให้เมโกะได้รับรางวัลนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมโกะยังคงพัฒนาเทคนิคการเสริมจมูกอยู่เสมอให้กับคนไข้ทุก ๆ เคส ไม่เพียงเท่านั้นเมโกะยังอัปเดตเทรนด์ศัลยกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ จึงทำให้ Meko Group เป็นผู้นำอยู่เสมอ สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกเพิ่มได้ที่ 02 272 0022 เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://mekoclinic.com/ หรือ Facebook และไลน์ @mekoclinic