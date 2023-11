"FIFTY FIFTY" จาก 4 เหลือ 1 ไปต่อไหวมั้ย?

แม้จะมาจากค่ายเล็กๆ แต่ ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ กลับประสบความสำเร็จระดับโลก เมื่อซิงเกิล "Cupid" ของพวกเธอฮิตติดกระแสไวรัล ทำให้เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่วงนี้กลายเป็นกลุ่ม K-Pop พุ่งแรงที่สุดในชาร์ตเพลงฮิต Billboard Hot 100 ของสหรัฐอเมริกาหลังจากมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกกลับมีข่าวอื้อฉาวตามมาอย่างรวดเร็ว เมื่อสมาชิกทั้ง 4 ของวงได้ยื่นฟ้องขอยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่ไม่ชัดเจนและไม่ยุติธรรม, การถูกบีบบังคับให้ทำงานหนักใช้เพื่อหนี้ของตัวเองและค่าย, ถูกบังคับให้ทำงานขณะมีอาการป่วยจนกระทบกับปัญหาสุขภาพในระยะยาวโดยทั้ง 4 ยังกล่าวหาต้นสังกัดด้วยว่าบังคับควบคุมการกินอาหารของพวกเธออย่างเข้มงวดเกินมาตรฐาน ประกอบกับความกดดันต่างๆ ทำให้สมาชิกแต่ละคนมีปัญหาสุขภาพมากมาย ทั้งผมร่วง ประจำเดือนไม่ปกติ, หวาดกลัว ปวดหัวอย่างแรง และเริ่มรู้สึกกลัวการเข้าสังคมทั้งนี้ประเด็นการฟ้องร้องของสาวๆ ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในวงการบันเทิงเกาหลี ที่ชาวเน็ตเกาหลีแสดงความเห็นแตกต่างกัน มีทั้งคนที่เห็นใจและไม่เห็นใจ เพราะมองว่าพวกเธอเอาแต่ใจยอมเป็นเครื่องมือให้ผู้ใหญ่ปั่นหัวเพียงเพราะอยากจะย้ายไปอยู่กับสังกัดใหม่ที่ใหญ่กว่ามากกว่าโดย "จองฮงจุน" CEO ของ ATTRAKT เคยออกมาระบุว่ามีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อยู่เบื้องหลังและเข้ามาแทรกแซงพยายามยุยงให้สมาชิกวง ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ ยื่นฟ้องขอยุติสัญญาเพื่อจะดึงตัวพวกเธอไปอยู่ด้วย ทำเอาบริษัทที่ถูกพาดพิงอย่าง Warner Music Korea ต้องออกมายืนยันว่าไม่มีมูลความจริง และบริษัทแค่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเพลงในต่างประเทศให้กับ ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ เท่านั้นเรื่องนี้ยังโยงไปถึงปัญหาวุ่นๆ กับค่ายเพลงอย่าง The Givers ซึ่งเป็นบริษัทที่ทางค่าย ATTRAKT ว่าจ้างให้มาดูแลกิจกรรมและทำโปรดักชันให้กับวง ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ ด้วยโดยสื่อเกาหลี Dispatch ได้แฉประธานค่าย The Givers อย่าง "อันซังอิล" (Ahn Sung Il) ว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นเอกสารเพื่อซื้อขายลิขสิทธิ์เพลง Cupid จนถูกค่าย ATTRAKT ฟ้องร้อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นมีมูลจนสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลี KOMCA ต้องออกมาประกาศอายัดรายได้จากเพลง Cupid เอาไว้จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จยังมีกรณีโปรเจ็กต์มิวสิควิดีโอเพลง “Barbie Dreams" ที่ทางวงปล่อยออกมาเพื่อประกอบภาพยนตร์ Barbie ที่ต้องถูกยกเลิกไปทั้งที่มีการลงทุนมหาศาลจากหลากหลายพันธมิตร และแฟนคลับหลายคนตั้งตารอ ซึ่งเรื่องนี้ อันซังอิล ออกมาแฉว่าทาง จองฮงจุน ซีอีโอ ATTRAKT ที่สั่งพับโปรเจ็กต์ดังกล่าวและโบ้ยความรับผิดชอบมาที่ The Givers แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อเขาสักเท่าไหร่หลังจากก่อนหน้าเคยมีประเด็นดรามาที่เจ้าตัวโกหกเรื่องวุฒิการศึกษามาแล้วสำหรับสถานะของวง ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ ถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาแล้ว หลังมีข่าวว่าหนึ่งในสมาชิกของวงอย่าง "คีน่า" ตัดสินใจยกเลิกการอุทธรณ์ทางกฎหมายและเตรียมที่จะกลับมาอยู่ในสังกัด ATTRAKT อีกครั้งโดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ายเพลง ATTRAKT ก็ออกมาระบุว่าทางด้านคีน่าจะเดินทางไปร่วมงานประกาศผลรางวัลบิลบอร์ต มิวสิค อวอร์ด 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พ.ย. ที่อเมริกา ซึ่งวง ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ มีชื่อเข้าชิง 2 รางวัลด้วยกันคือ ศิลปินคู่หรือกลุ่มยอดเยี่ยม และรางวัล Top Global K-Pop Song จากเพลง Cupidส่วนสมาชิกที่เหลือนั้นค่ายเพลง ATTRAKT ยืนยันว่าได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วและการดำเนินคดีก็ยังคงมีอยู่ ขณะที่อนาคตของ ฟิฟตี้ ฟิฟตี้ นั้นทาง ATTRAKT ระบุว่าอยู่ในช่วงการจัดระเบียบวงใหม่โดยจะมีทางด้านของคีน่าเป็นแกนหลัก ซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่างก็ทำเอาแฟนเพลงเกาหลีเองรู้สึกเสียดายไม่น้อย เพราะจากเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงว่าจะเดินตามรอยรุ่นพี่ "แบล็กพิ้งค์" ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก แต่ "ฟิฟตี้ ฟิฟตี้" กลับดูเหมือนจะลงเอยไม่ต่างอะไรจากแสงพลุที่สว่างไสวในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น