“บอย ปกรณ์” นั่งแท่นบริหาร “Co-CEO Aura Me” พร้อมรุกฆาตโปรเจคแห่งปี “Aura Me X Boy Pakorn”

กลายเป็นกระแสฮือฮาสุดๆ เมื่อพระเอกตัวพ่ออย่างโดดเข้ามาร่วมงานในฐานะ Co-CEO กับแบรนด์อย่าง “Aura Me” ในโปรเจคแห่งปี The Mystery Of The Charm “รุกฆาตสยบฝ้า Aura กระจ่างใสภายใต้ผลิตภัณฑ์ “Aurmea Beauty Face Cream ครีมเคลียร์ฝ้าออร่ามี” ร่วมด้วย 2 ผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่ง Aura Me อย่าง “คุณฝน วิรันพัชร ชินภัคธนัชศิริ” และ “คุณอภิเศรษฐ์ ชินภัคธนัชศิริ” ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีดาราคนดังมาร่วมสร้างสีสันภายในงานมากมาย อาทิ “อุ้ม ลักขณา”, “เด่นคุณ งามเนตร”, “ซีน ภัสธรากรณ์ (แม่แก้ว จากละคร พรหมลิขิต)” และ 2 พระเอกซีรีส์วาย “หล่งซื่อ ลี”, “กัน ณภัทร ณ ระนอง” ณ บริเวณ โดม แกลเลอรี่ เพิร์ล แบงก์ค็อก