ปังมาก “พลอยชมพู” สุดปลื้ม! ถอยรถป้ายแดงเป็นของขวัญให้ตัวเองคันแรก

เรียกว่าปังมากๆ สำหรับสาวเพราะหลังจากกลับมาไทย ก็มีงานต่อเนื่องหลากหลาย โดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ความอู้ฟู่ซื้อรถคันแรกให้ตัวเองขับผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆ และเพื่อนศิลปินที่เห็นเธอเติบโตในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแคปชั่นสุดปลื้มว่า“วันนี้มารับรถคันแรกที่ซื้อให้ตัวเองขับ อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนรวมถึงคนรอบตัวที่ซัพพอร์ตกันมาตลอด ทำให้ปีนี้มีกำลังใจการทำงานมากๆเลยยย เราได้มีอะไรเป็นของตัวเองก็เพราะแรงสนับสนุนของทุกคนนี่แหละ จะตั้งใจทำงานต่อไปนะงับบI got my first very own car today🥹💖 I wanna thank all my fans & the people around me who’ve always shown so much support, which really pushed me to work hard this year :) I get to have all these nice things in life because of you guys”