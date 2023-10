“กุ๊บกิ๊บ” ให้ “เป่าเปา” โชว์ร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิด “บี้ ธรรศภาคย์” ซึ้ง ทำน้ำตาซึม

วันเกิดอายุครบ 32 ปีไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา งานนี้ “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” ต้องมีน้ำตาซึมเมื่อภรรยาสุดที่รัก “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” ขอเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการให้ลูกสาว “น้องเป่าเปา พอลลีนา ชี” เดินตามรอยการเป็นนักร้องด้วยการร้องเพลง Like My Father โชว์เสียงใสๆ ที่งานนี้ฟังแล้วทำเอาชาวเน็ตน้ำตาซึม คาดว่า พ่อบี้ คงบ่อน้ำตาแตกเช่นเดียวกัน โดย กุ๊บกิ๊บ ได้โพสต์คลิปลูกสาวพร้อมระบุข้อความสุดหวานถึงสามีสุดที่รักว่า“You are a lovely husband and the most incredible father in the world. You have no idea what your birthday means to me. It’s the most exciting day of the year for me. Love you, my darling! Happy 32th birthday 💘🎉🎉🎉 @biexu1991 สุขสันต์วันเกิดนะคะเบบี้ นี่เป็นของขวัญที่ลูกกับเมียตั้งใจให้นะคะ อยากให้รู้ว่าเราภูมิใจในตัวเบบี้แค่ไหน ขอบคุณที่เติบโตมาเป็นลูกผู้ชายที่มีคุณภาพขนาดนี้ ขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักมากๆ ขอบคุณที่เกิดเพื่อมาเจอกันและใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะคะ :) รักคนดี 🌻💘”