“168 To Be Design x หมอช้าง” จัดหนัก 9 หลัง ตกแต่งบ้านพร้อมดูฮวงจุ้ยบ้านมหาเศรษฐี x2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร CHALLENGER 1-3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานีบริษัทออกแบบตกแต่งภายในเบอร์ต้นของเมืองไทย จัดกิจกรรมสุดต๊าซ!ได้รับเกียรติจาก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังระดับประเทศ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฮวงจุ้ยบ้านให้เฮง ปัง รับโชค รับทรัพย์ พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์กับการคว้าตัวนางเอกสาวที่มาอัพเดทเรือนหอมูลค่า 100 ล้านบาท โดยมีรับหน้าที่พิธีกรทั้งนี้ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์ บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด (168 TO BE DESIGN) กล่าวว่า รุกประกาศจัดกิจกรรมสุดต๊าช! “168 To Be Design x หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” รับเคล็ดเสริมเฮงกันแบบปัง ๆ จัดบ้านยังไงให้หรูหรา พร้อมปรับฮวงจุ้ยกับหมอช้าง พิเศษ! เฉพาะในงานบ้านและสวนกับแคมเปญ จัดหนัก 9 หลัง ตกแต่งบ้านพร้อมดูฮวงจุ้ยบ้านมหาเศรษฐี x2 เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่กำลังสนใจตกแต่งภายใน สามารถเลือก 168 To Be Design ไม่มีผิดหวังแน่นอน เพราะนอกจากบ้านจะสวย หรูหรา ลักซ์ชัวรี่แบบสุดๆ ยังได้ปรึกษาฮวงจุ้ยกับหมอช้าง แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม“ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมสุดต๊าซ!“168 To Be Design x อ.ช้าง จัดหนัก 9 หลัง ตกแต่งบ้าน พร้อมดูฮวงจุ้ยบ้านมหาเศรษฐี x 2 ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2023 ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2566 งานนี้บอกเลยว่าอยู่ 1 ปี มีรวย 10 เท่า รวม 3 วัน แจกแล้ว 19 หลัง ตกแต่งบ้านกับเรา ถ้าพลาดงานนี้มีเสียดายแน่ เพราะแจกคุ้มจริงๆ แถมเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณคิมเบอร์ลี่ ดีกรีนางเอกเบอร์ต้นของประเทศ มาร่วมพูดคุยอัพเดทบ้านระดับ 100 ล้านบาท” คุณแบงค์ กล่าวทั้งนี้ 168 TO BE DESIGN เป็นบริษัทรับตกแต่งภายในแบบครบวงจร Turn-Key Service ปลดล็อกทุกความกังวลเรื่องออกแบบและตกแต่งภายใน เพื่อเนรมิตแบบในกระดาษนั้นได้จริงตามที่ออกแบบไว้ ตรงปก ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณที่กำหนด โดยทีมงานมืออาชีพทั้งทีมมัณฑนากร สถาปนิก วิศวกร ดีไซน์เนอร์ ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายใน ให้บริการตอบสนอง ลูกค้าระดับบน พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่คุณ ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือมาตรฐานรับรอง การทำงานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญสัมผัสความพิเศษขององค์ประกอบงานตกแต่ง เพื่อการอยู่อาศัยที่มากกว่าการใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไปบริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด (168 To Be Design) ตั้งใจรังสรรค์เพื่อส่งมอบความสมบูรณ์แบบให้คุณ พร้อมลิ้มรสประสบการณ์ความหรูหราของที่พักอาศัยอย่างแท้จริง เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08:00 - 18:00 น. หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : https://www.facebook.com/168To8eDesign/ LINE : https://page.line.me/871nkutx?openQrModal=trueInstagram : https://www.instagram.com/168_to_be_design/