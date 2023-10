“เจนนี่ ปาหนัน” ทั้งเสียวทั้งหลอนรับวันเกิด ปล่อยซีนเปลื้องผ้าสาดเลือดแดงทั้งตัว

เรียกว่าเดือดรับวันเกิดอายุ 37 ไปเลยจ้า สำหรับพิธีกรอารมณ์ดีหรือล่าสุดเจ้าตัวออกจัดหนักจัดเต็มกับวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ (30 ตุลาคม) ด้วยการปาคอนเทนต์สุดเสียวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว กับซีนเปลือยกายเปลืองผ้า สาดเลือดแดงกร่ำทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า คล้ายกับว่าเพิ่งได้กำเนิดเกิดออกมาจากท้องคุณแม่ อวดบอดี้ โชว์ความเซ็กซี่ของเรือนร่าง มีสติ๊กเกอร์สีดำที่ปิดหน้าอก และส่วนสำคัญเอาไว้งานนี้ยังเข้ากับเทศกาลในวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้ด้วยอีกนะ เพราะจากที่เห็นแล้วไม่รู็ว่าจะสวยหรือหลอนก่อนดีโดยเขียนแคปชั่นที่บ่งบอกถึงคอนเซ็ปต์ในวันเกิดปีนี้เอาไว้ว่า “ I was born with my mother’s blood. HBD To ME 🎂♥️ (ฉันเกิดมาพร้อมเลือดของแม่ HBD To ME 🎂♥️)