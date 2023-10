“ติ๊ก เจษฏาภรณ์” จับมือ Joylada และ iAM48 ปั้นโปรเจ็กต์ยักษ์ “JOY BOY” จักรวาลไอดอลแห่งใหม่

นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของวงการบันเทิง กับการผนึกกำลังปั้นโปรเจ็กต์จักรวาลไอดอลแห่งใหม่ โดยการจับมือกันครั้งสำคัญระหว่างและเพื่อเฟ้นหาเด็กหนุ่มอายุ 12-25 ปี มาโลดแล่นในวงการบันเทิง ทั้งไอดอล นักแสดง นายแบบ พิธีกร อินฟลูเอนเซอร์ ฯลฯ ผ่านโปรเจกต์สุดเอ็กคลูซีฟ ในคอนเซ็ปต์จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บรรยากาศภายในงานผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ แหล่งรวมคอมมูนิตี้และคอนเทนต์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนิยาย ไลฟ์ แฟนด้อม และบอสใหญ่แห่งผู้ปลุกปั้นกลุ่มศิลปินชื่อดังในวงการ T-POP อย่างวงจนประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์นี้ พร้อมด้วยสองผู้บริหารที่ขับเคลื่อนวงการไอดอลไทย ด้วยการสร้างปรากฎการณ์ BNK48 มาแล้ว และยังมีพาร์ทเนอร์อย่าง Studio Commuanผู้กำกับชื่อดัง และแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในวงการ Influencer Marketing มาร่วมเสริมทัพความปังในโปรเจกต์สุดพิเศษครั้งนี้ ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษจาก 6 หนุ่มวงศิลปินสุดฮอตมากความสามารถ เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังตามหาความฝัน ให้แฟน ๆ ได้กรี๊ดไปตาม ๆ กันกล่าวว่า “โปรเจกต์ JOY BOY เกิดจากการร่วมมือและความตั้งใจของ Joylada , Dreamers Society Management และ iAM48 ในการปั้นไอดอล และมีเป้าหมายไปสู่การเป็นมาร์เก็ตเพลส จักรวาลไอดอล ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเด็กหนุ่มที่มีความสามารถ และเป็นแหล่งรวมโปรเจกต์หลายรูปแบบ โดยเปิดรับสมัครเด็กชาย อายุ 12-25 ปีครับ มีความฝันที่อยากทำงานในวงการบันเทิง ได้เข้าร่วมโปรเจ็กต์ และ shine ในแบบที่เป็นตัวเอง ซึ่งแนวคิดของเราคือ ‘อยู่ที่ไหนก็ Shine ได้ Everywhere, Everyone Can Shine’ ซึ่งจอยลดาดูแลในส่วนของเซอร์วิสแอปพลิเคชัน ที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้สมัครและโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต”ด้านกล่าวว่า “สิ่งที่เรามองหาในคนที่จะมาเป็น JOY BOY คือเด็กที่มีความสดใสจากข้างใน สร้างพลังบวกให้กับผู้คน มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน เพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปครับปลายทางของผู้สมัครนั้นสามารถเป็นได้ทั้งไอดอล นักแสดง นายแบบ พิธีกร อินฟลูเอนเซอร์ โดยดรีมเมอร์ฯ จะเข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มจอยบอยที่จะก้าวมาเป็นศิลปินต่อไปครับ”มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์แห่งปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://joyboy.fan และติดตามข่าวของ JOY BOY ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แอปพลิเคชัน JOY BOY และ Facebook Page : JOYBOYTHofficial , X (Twitter) : @JOYBOY_TH , Tiktok : @joyboy_th และInstagram joyboythofficial