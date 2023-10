ไทยคัมแบ็ก เจ้าภาพจัดประชุม DASIL 11th WORLD CONGRESS ครั้งที่ 11 ขนทัพ 190 กูรูระดับโลกร่วมอัปเดตเทรนด์ความงามยุคดิจิทัล

โดยการนำของ “ดร.แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม และประธานการจัดงาน The Dermatologic and Aesthetic Surgery International League (DASIL) World Congress ครั้งที่ 11 กล่าวว่า “เป็นที่น่าดีใจ ที่กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในงานประชุมระดับโลก DASIL 11th WORLD CONGRESS ครั้งที่ 11 ปีนี้เป็นการกลับมาจัดงานที่ประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี จากการได้จัดงานครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2556 ซึ่งเป็นงานประชุมเวชศาสตร์ด้านความงามระดับโลกที่รวบรวมแพทย์ผิวหนัง ศัลยแพทย์ และแพทย์ความงามผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 190 ท่านทั่วโลกมาบรรยายในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางทางด้านเวชศาสตร์ความงามระดับโลกโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อนำความก้าวหน้าทางวิชาการล่าสุด วิทยาการด้านผิวหนัง และศัลยกรรมความงามจากทั่วโลก ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก Word Congress ในประเทศไทย สนับสนุนแพทย์ไทยให้ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีโลก เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์ความงามด้านผิวหนังและศัลยกรรมพลาสติก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว medical tourism หลังโรคระบาดโควิด 19”“Dr. Tatjana Pavicic” แพทย์ผิวหนังประเทศเยอรมนี ประธานสมาคมดาซิล และ “Dr. Michael H. Gold” แพทย์ผิวหนังจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ก่อตั้งดาซิล ได้กล่าวว่า “องค์กรดาซิล DASIL (DERMATOLOGY, AESTHETIC, AND SURGERY INTERNATIONAL LEAGUE) เป็นองค์กรแพทย์ผิวหนัง และความงามจากประเทศอเมริกาที่ไม่แสวงหากำไร ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานในประเทศแถบเอเชีย ปีนี้เป็นการกลับมาจัดงานที่ประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี จากการได้จัดงานครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ 2556 โดยเป็นการประชุมวิชาการที่มีการอัพเดทข้อมูล นวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านความงาม การแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆในการรักษา จากแพทย์ทั่วโลกในปัจจุบันนวัตกรรมด้านregenerative medicine ได้ถูกนำมาใช้ทั้งใน ด้านความงาม (regenerative aesthetics) และ ใช้สำหรับการรักษาโรคผิวหนังต่างๆ ในงานประชุมนี้ได้มีการพูดถึง การพัฒนาวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการดูแลเซลล์ ทำให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ของผิวหนัง ช่วยลดการอักเสบ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น รวมไปถึงเทคนิคล่าสุดของการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด(การสาธิตฉีดฟิลเลอร์ โบท็อก การร้อยไหม และเลเซอร์ ฯลฯ) มีวิทยากรร่วมสนทนาจากทั่วโลก 190 คน ภายในงานยังส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้มีการจัดแสดงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ยกระดับศักยภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากลสำหรับแพทย์ผู้สนใจในเรื่องเวชศาสตร์ความงาม สามารถเข้าฟังความรู้ดีๆ ได้ตั้งแต่วันที่25-27 ตุลาคม 2566 หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.dasil.orgหรือ ใครสนใจเสริมความงามแบบมาตราฐานสากล ในยุคดิจิตอล ที่ความสวยเป็นเรื่องใกล้ตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mediscicenter.com