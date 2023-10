เทล ทู เทล ปลื้ม!! งานการกุศลระดมทุนโดยความร่วมมือกับ UNHCR “Hope for Hunger Charity Night: Talks and Concert" บัตร Sold Out!!

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยความร่วมมือกับ บริษัท เทลทูเทล จำกัด นำโดยคุณสินีนารถ เองตระกูล พร้อมจัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนครั้งใหญ่ “Hope for Hunger Charity Night: Talks and Concert" เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในประเทศเอธิโอเปีย เคนย่า และโซมาเลีย โดยเพิ่งจัดงานแถลงข่าวไปไม่นาน บัตรขายหมดเกลี้ยงทุกโต๊ะภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน“Hope for Hunger Charity Night: Talks and Concert" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคุณกิตติ สิงหาปัด ข่าว 3 มิติ เสวนาเรื่องสภาวะโลกร้อน พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นำโดยคุณสหรัถ สังคปรีชา, คุณอัญชลี จงคดีกิจ, คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, คุณวิยะดา โกมารกุล ณ นคร, คุณชรัส เฟื่องอารมย์, คุณมัม ลาโคนิคส์, คุณรวิวรรณ จินดา, คุณสบชัย ไกรยูรเสน และ ที เจสเซตเตอร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ UNHCR นำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ เอธิโอเปีย เคนย่า และโซมาเลียให้มีอาหารเพียงพอ มีความปลอดภัย และสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นคุณสินีนารถ เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด และสมาชิกกิตติมศักดิ์ กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัยของ UNHCR กล่าวว่า “บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ของเราเป็นผู้ให้บริการด้าน Outsourced Contact Center มายาวนานกว่า 12 ปี โดยเราตั้งใจจัดทำโครงการเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วทั้งประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งขณะนี้สภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้น และส่งผลกระทบกับผู้คนหลายล้านคนจนต้องขาดแคลนอาหาร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ,Beauty Gems, SE Biz Group, KRS และผู้สนับสนุนร่วม ประกอบด้วย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน), ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เด็กซ์ตร้า วีรุค พลัส ,DTGO ,HiSoParty ,Dr.Jill, Asia Industrial Estate, โรงแรม Casa Vimaya, Thai Pack, นมตรามะลิ และ ข่าว 3 มิติ ที่ทำให้งานการกุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานการกุศลในครั้งนี้จะสร้างงบประมาณเพื่อช่วยชีวิตเด็ก และครอบครัวผู้ลี้ภัยในทวีปแอฟริกาได้เพิ่มขึ้น ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับ “Hope for Hunger Charity Night: Talks and Concert" ค่ะ#WithRefugees#UNHCRThailand#Hope4Hunger#LeadingWomenFund