สงสัยจะไม่รอด! รายการจีนเซนเซอร์ "แองเจล่าเบบี้" อย่างเนียน! ลบทิ้งเหมือนไม่เคยมาร่วมรายการ

แม้ว่าทาง Crazy Horse จะปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวไปแล้วว่า แองเจล่าเบบี้ ไม่ได้มาดูโชว์อย่างที่มีกระแสลือ แต่ แองเจล่าเบบี้ ก็ยังต้องเผชิญกับผลที่ตามมา กับข้อสงสัยว่าเธออาจจะถูก "แบนเงียบ" ด้วยการ ลบภาพ, ตัดบทบาท ต่าง ๆ ออกจากรายการหลายรายการ โดยไม่ได้มีการประกาศแบนอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ แองเจล่าเบบี้ ถูกถอดออกจากรายการ "Keep Running" วาไรตี้ยอดนิยมของจีนไปล้ว นอกจากนี้ ล่าสุดเธอยังถูกตัดออกจากตอนล่าสุดของรายการ "It Sounds Incredible 3" ซึ่งเธอเป็นกรรมการประจำด้วยโดยทางรายการใช้วิธีตัดภาพ และลบภาพ ของเธอออกทั้งหมด ซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างแนบเนียน จนเหมือนกับว่าเธอไม่ได้มาร่วมบันทึกเทปในรายการวันนั้นเลยแองเจล่าเบบี้ ยังยกเลิกการไปออกนอีเว้นท์ของ Tiffany & Co. และมีรายงานว่าแผนการถ่ายภาพปก Marie Claire ของเธอก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันเรื่องนี้กลายเป็นที่วิจารณ์หนัก เริ่มมีชาวเน็ตจีนสงสัยว่าเธอถูกทางการแบน หรือบรรดาสถานีโทรทัศน์ และนิตยสารต่าง ๆ อาจตัดสินใจเองที่จะงดงานของเธอ และรอให้กระแสความขัดแย้งผ่านไปก่อน ยังมีประเด็นที่ว่าบทลงโทษดังกล่าวรุนแรงเกินไป และยุติธรรมหรือไม่ เพราะยังไม่ชัดเจนเลยว่าเธอไปชมงาน Crazy Horse ตามข่าวลือจริงหรือไม่