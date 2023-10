โอเว่น ฮอตปรอทแตก! ร่วมงานใหญ่ Bangkok international Fashion week

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มน่าจับตาสำหรับนายแบบหล่อสูงดีกรี เดอะวินเนอร์ โมเดล ลาว จากเวที มิสเตอร์ลาว 2022 มีผลงานเดินแบบ งานแสดง และล่าสุดเพิ่งเดินแบบในงานใหญ่ Bangkok international Fashion week ห้องเสื้อ Friday 27 November เรียกว่าเป็นปลื้มที่สุดที่ได้เป็นหนึ่งในนายแบบได้ร่วมงานใหญ่ในครั้งนี้ล่าสุดหนุ่มโอเว่น และ 2 เพื่อนนักแสดงและภายใต้บ้าน Me Entertainment & Music นำโดยได้ไปร่วมมอบกระเช้ามี เอนเนอร์จี้ดริงก์ ME Energy Drink แสดงความยินดีในงาน 22nd คมชัดลึก Anniversary เมื่อเช้าของวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ย่านบางนาอีกด้วยสำหรับอีก 2 นักแสดงป้ายแดงจากบ้าน Me Entertainment & Music ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานเพลง ละคร และภาพยนตร์ โดยทางเปียโน สรัลพร กำลังซุ่มทำผลงานเพลงและเตรียมถ่าย MV ในเร็วๆ นี้ กับเพลง จุ๊มเหม่งมีอะไร ส่วนงานแสดงก็เร่งถ่ายทำกับละครดัง มนต์รักลูกทุ่ง2567 สามารถกดติดตามผลงานของเธอได้ทางIG : piano_npTikTok : @pianno_saranpornFB : Saranporn Thaninkunlanartทางด้าน พ็อตเตอร์ ชยพล ก็เพิ่งถ่ายทำหนังจบไปแล้ว 2 เรื่อง Marry ME และ กำปั้นเดือด หนังร่วมทุนจีนไทย จากค่ายเสกสรรฟิล์มSekSan Film เรียกว่า เป็น 3 ดาวรุ่งที่น่าจับตาไม่น้อย