“หลัวอวิ๋นซี” ลัดฟ้ามาหาแฟนคลับไทยครั้งแรก กับงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi”

อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดหล่อ ที่สาวไทยกรี๊ดหนักมาก อดหลับอดนอนดูละครของ หลัวอวิ๋นซี(Luo Yunxi) กับผลงานละครเรื่องล่าสุด "Till the End of the Moon จันทราอัสดง" ที่แฟนคลับไทยติดกันงอมแงมหลายคนหาทางลงจากกำแพงเมืองจีนยังไม่เจอ ยังไม่ทันได้พักนาน ก็ต้องมีเรื่องมาให้เข้ากำแพงเมืองจีนอีกครั้ง เมื่อพระเอกหนุ่มซุปตาร์แถวหน้าของจีนอย่าง หลัวอวิ๋นซี จะมาประเทศไทยครั้งแรก ในฐานะตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พร้อมจัดงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ครั้งแรกที่แฟนคลับไทยจะได้มีโอกาสพิเศษได้ใกล้ชิดกับ หลัวอวิ๋นซี แบบสุดๆนับว่าเป็นอีกหนึ่งงานเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคลับไทยที่ชื่นชอบซีรีส์จีน เพราะไม่คิดไม่ฝันว่า พระเอกในดวงใจที่หลายคนชื่นชอบ จะลัดฟ้ามาหาเร็วถึงที่ขนาดนี้ เพราะ หลัวอวิ๋นซี เพิ่งจะฮอตสุดๆ กับซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง "Till the End of the Moon จันทราอัสดง" ที่นอกจากจะโด่งดังเป็นพลุแตกที่จีนแล้ว ที่ไทยก็ไม่แพ้กัน หลายคนติดอกติดใจ ไม่หลับไม่นอน ติดกันงอมแงม เข้าแล้วออกยากจริงๆ กับซีรีส์เรื่องนี้ หลงรักพระเอกหนักมาก ทำสาวไทยเพ้อขนาดนี้ แน่นอนว่าการมาไทยครั้งนี้ของ หลัวอวิ๋นซี ย่อมน่าตื่นเต้นเป็นธรรมดา สำหรับใครที่อยากใกล้ชิดพระเอกหนุ่ม ห้ามพลาด กับงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ถือเป็นงานแรกที่แฟนคลับไทยจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ หลัวอวิ๋นซี พร้อมมีโมเมนท์พิเศษร่วมกัน ทั้งชมโชว์พิเศษๆ ที่ หลัวอวิ๋นซี ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อนำมาฝากเป็นของขวัญให้แก่แฟนคลับไทยในงานนี้ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย เรียกว่าไม่ไปไม่ได้แล้ว จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้อยากร่วมมีโมเมนท์สุดพิเศษกับ หลัวอิ๋นซี พลาดไม่ได้กับงาน China-Thailand Friendship Culture Exchange “Special Live Show with Luo Yunxi” ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.00น. ณ Impact Exhibition Hall 6 ติดตามรายละเอียดการขายบัตรและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทาง Official Facebook : hatcheryth / Twitter: @HATCHERY_TH / Instagram: hatchery.th#LUOYUNXI #AMAZINGTHAILAND #HATCHERY