ตั้งแต่เปิดตัวคบกันไปแบบหวานฉ่ำ ล่าสุดนักร้องสาว "ลุลา กันยารัตน์" จัดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มรุ่นน้อง "ฟิลลิปส์ ณัทธนพล" หรือ "ฟิลลิปส์ เดอะเฟส" ด้วยการยกเค้กมาฉลองวันเกิดฝ่ายชายกันข้างขอบสนามฟุตบอล แถมยังใส่ชุดฟุตบอลมาอีกน่ารักมาก ซึ่ง "ลุลา" ได้โพสต์โมเมนต์หวานลงอินสตาแกรม พร้อมกับเขียนความว่า"Happy Birthday baby wish you all the best in everything thank you for all your positive energy in my life 💪🏻🤟🏻 love you so much ขอบคุณเค้กมะพร้าวแสนอร่อยจาก @nais_table @namraiva มากๆค่ะ"