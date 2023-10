SIX Network ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ปรับโฉมการดำเนินงานใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่สนใจเข้าสู่โลกบล็อกเชน

“SIX Network” หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจบล็อกเชนของประเทศไทย ประกาศรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์กรและแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเข้ามามีบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนในอนาคตSIX Network บริษัทผู้ให้บริการด้านบล็อกเชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน จึงถือได้ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SIX Network มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกเชนออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้การตอบรับที่ดีจากทั้งภาคองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในระดับโลกยังมีแนวโน้มให้ความสนใจกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้น จึงจุดประกายให้เกิดการรีแบรนด์ครั้งสำคัญของ SIX Network ในปีนี้นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ใหม่ “The Block” ที่มีการเปลี่ยนทั้งสีและรูปแบบตัวอักษรใหม่ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก “The BOX” หรือกล่องสี่เหลี่ยมที่มี 6 ด้าน เข้ากับคอนเซ็ปต์ "SIX Sides of Opportunity" ที่แต่ละด้านของ “The Block” จะสะท้อนถึงแนวคิดของการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยการรีแบรนด์ครั้งนี้ SIX Network ได้วางเป้าหมายใหม่ภายใต้แนวคิด "Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business" ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือที่กลุ่มธุรกิจทั่วไปสามารถนำมาใช้ดำเนินงานได้อย่างสะดวกง่ายดาย และโฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Business-to-Business (B2B) มากขึ้น พร้อมเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้ตอบโจทย์รองรับกับความต้องการของกลุ่มธุรกิจ ย้ำชัดสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นหลักคือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกธุรกิจขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงและนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม SIX Network ยังคงตระหนักถึงความกังวลใจของหลายบริษัท ในประเด็นเรื่องความซับซ้อนของเทคโนโลยี จึงตั้งเป้าที่จะปฏิวัติการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนให้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อน เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะมีความเข้าใจในบล็อกเชนหรือไม่ก็ตามSIX Network พร้อมเดินหน้าพัฒนาบล็อกเชนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บล็อกเชนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีศักยภาพ ช่วยเพิ่มผลกำไร และเสริมความแกร่งของธุรกิจให้เติบโตในยุค WEB3 ได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยังยึดมั่นให้ความสำคัญกับคุณค่าที่จะส่งมอบไปยังธุรกิจต่างๆ ทั้งความโปร่งใส ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ประธานผู้บริหารร่วม บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับเรา การรีแบรนด์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนโลโก้ใหม่เท่านั้น แต่เป็นการประกาศแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนของเรา ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจในบล็อกเชนของผู้คนในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้นทั่วโลก เราเห็นธุรกิจรายใหญ่ที่เข้ามาลองใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และโซลูชั่นของเราจะช่วยทำให้ภาคธุรกิจที่มีความสนใจสามารถนำบล็อกเชนไปใช้งานในกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น”ทางด้านคุณวัชระ เอมวัฒน์ ประธานผู้บริหารร่วม บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับแนวทางของบริษัทครั้งนี้ว่า “การเปลี่ยนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และการนำบล็อกเชนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราเปลี่ยนเพื่อสร้างความพร้อม เมื่อมีรูปแบบการนำไปใช้ใหม่ๆ เข้ามาในตลาด เราก็พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้น มาพัฒนาเพื่อให้บริการพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา”กล่าวโดยสรุปได้ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นจากการรีแบรนด์ครั้งนี้ของ SIX Network คือการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานครั้งสำคัญ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทั่วไปมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ SIX Network ได้นำเทคโนโลยีบนบล็อกเชน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตอันใกล้ มาสร้างเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายและมีประโยชน์สำหรับนักพัฒนา และพาร์ทเนอร์ที่ต้องการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเข้าสู่ยุค WEB3 ในอนาคตอันใกล้ผู้ที่สนใจนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในองค์กร ต้องการคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://six.network/ หรือ Facebook : thesixnetwork