“แอลลี่-ไอซ์ ปรีชญา” ร่วมเปิดโครงการ Brave Together ทลายกำแพงในใจไปด้วยกัน

ศิลปินนักร้องขวัญใจคนรุ่นใหม่Fresh Face of Maybelline ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Brave Together โครงการช่วยเหลือการเข้าถึงการปรึกษาปัญหาทางใจ ซึ่งเกิดจาก Maybelline New York ประเทศไทย เเบรนด์เมคอัพอันดับ 1 ของโลก จับมือ มูลนิธิสติแอพ (SATI App) เพื่อต้องการช่วยเหลือและวางรากฐานด้านสุขภาพจิตที่ดีให้กับทุกคน นำเสนอผ่านคอนเซปต์ “Break The Wall In Your Heart” ทลายกำแพงในใจไปด้วยกันโดยจัด Talk เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ “Brave Together and Mental Health Illness” และ หัวข้อ “Building confidence & Inspiring Self-Esteem” โดย แจนิส ฮู ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภคของลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการ Brave Together ได้เหล่าคนดังจากหลากหลายแขนง อาทิตัวแทนนักแสดงนักธุรกิจ,จาก RU OK Podcast,ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสติแอพ (SATI App),Executive Creative Director และผู้จัดการทั่วไป Maybelline New York ประเทศไทย มาร่วมเป็น Speaker แชร์ประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต ณ ลาน สยามสเคป (SIAM SCAPE) ชั้น 1, สยามสแควร์ เมื่อวันก่อนทั้งนี้จากสถิติ พบว่าผู้คนมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไทย มีสภาวะทุกข์จากปัญหาสุขภาพจิต และ โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z พบว่าในกลุ่มวัยนี้จะรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด สูงถึง 38% เมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่นๆ อาทิ กลุ่ม Millennials 26% และ Gen X 15% โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขานั้นมาจากเพื่อน 33% และโซเชียลมีเดีย 25% และโดยส่วนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหรือการเข้าถึงที่มีอย่างจำกัด เพื่อส่งเสริมการพูดคุยและให้การสนับสนุนที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนBrave Together โครงการช่วยเหลือการเข้าถึงการปรึกษาปัญหาทางใจ ถือเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุน การช่วยเหลือให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงการปรึกษาปัญหาทางใจ แบบ 1:1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม สติแอพ (SATI App) ที่ต้องการเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ทุกคนเข้ามาระบายความเครียด หรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวที่จะถูกตัดสิน ผ่านทางอาสาสมัครผู้รับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดาวน์โหลด สติแอพ (SATI App) เพื่อพูดคุยกับอาสาสมัครได้แล้ววันนี้! ผ่านทางระบบ IOS และ Androidที่ เมย์เบลลีน เราเชื่อในพลังของความมั่นใจในตนเอง และเชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยส่งเสริมพลังของความมั่นใจในตัวเองได้ ซึ่งในบางครั้งเมื่อมีปัญหาความเศร้า ความกังวล เราเพียงแค่ต้องการให้มีคนรับฟังเราด้วยใจ แต่เพียงเพราะคำว่าก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจมากขึ้นไปกว่าเดิม สำหรับผู้ที่มีความกังวลใจมีปัญหาที่อยู่ในใจ หลายๆ ครั้ง ไม่กล้าพูด เพียงเพราะกลัวการถูกตัดสินจากคนอื่น รวมถึงคนใกล้ชิด ก็อาจไม่กล้าถามด้วยเช่นกันสิ่งนี้ จึงทำให้เกิดเป็น “กำแพงที่มองไม่เห็น (Invisible Wall)” ส่งผลให้ความสัมพันธ์มีระยะห่างออกไปโดยไม่รู้ตัว เมย์เบลลีน และ มูลนิธิสติแอพ (SATI App) จึงถ่ายทอดโครงการนี้ผ่านคอนเซปต์ “Break The Wall In Your Heart” ทลายกำแพงในใจไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคน กล้าถาม กล้าเล่า กล้าพูด อย่างเปิดใจ ไปด้วยกัน วิดีโอ Maybelline Brave Together | 𝑩𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒕𝒉𝒆 𝑾𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕 ทลายกำแพงในใจไปด้วยกัน :https://youtu.be/NYP90YTotKUSATI เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวที่จะถูกตัดสิน จึงเกิดเป็น SATI Mobile Application ซึ่งเป็น “On Demand Listening” แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสาร กับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น (Basic Psychological First Aid) แล้ว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขยายช่องทางการดูแลใจด้วยใจระหว่างประชาชนด้วยกัน ได้ตลอดเวลา ในทุกที่ภูมิภาค