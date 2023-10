"ไฮโซพก" แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียหัวเรือใหญ่ "คุณพ่อพรพินิจ" จากไปอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว

ทำเอาเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการบันเทิงแห่อาลัยและส่งกำลังใจให้ "ไฮโซพก นายประธานวงศ์ พรประภา" เป็นจำนวนมาก หลังเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวเศร้า "คุณพ่อพรพินิจ พรประภา" แห่งอาณาจักรสยามกลการ เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ซึ่งครอบครัวมีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม ที่วัดธาตุทองโดย "ไฮโซพก" ได้โพสต์ภาพคู่คุณพ่อ พร้อมข้อความสุดอาลัยเพียงสั้นๆ ระบุว่า "Until we meet again 18/10/2023 Love you always"สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล คุณพรพินิจ พรประภา จัดขึ้นที่วัดธาตุทอง ศาลา 23 ศาลาดุรงคพิทยา กรุงเทพฯวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม เวลา 16.00 น. จะมีพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมเวลา 18.00 น.วันเสาร์ที่ 21 - วันอังคารที่ 26 ตุลาคม จะมีการสวดพระอภิธรรม เวลา 18.30 น.วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม จะเคลื่อนศพไปทำพิธีฝังที่ศาลารวมทุกพร จ.ชลบุรี เวลา 11.30 น.