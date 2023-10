หลังออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก ล่าสุด "จูน ชลฤดี" นางเอกช่อง 8 ได้ให้กำเนิดเจ้าตัวน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางความดีใจของครอบครัวและเพื่อนๆโดย "จูน ชลฤดี" ได้เผยภาพครอบครัว และลูกชาย "น้องฟอเรส" ให้ได้ยลโฉมครั้งแรก พร้อมแคปชั่น "welcome to the world สวัสดีครับ ผมชื่อ น้องฟอเรส เกิด 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.11 น. น้ำหนัก 2720g#บันทึกรัก"ทีมข่าว "เผือกดารา" ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ