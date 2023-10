“ไอซ์ อภิษฎา” น้ำตาแตกโดนตราหน้าเมียน้อยตอนท้อง ยันสามีไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยขอใครแต่งงาน ไม่เคยมีลูก!

เปิดใจถึงชีวิตรัก ให้ได้ฟังกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียว สำหรับสาวที่ล่าสุดได้ออกมาเผยในรายการ Thairath talk ถึงดรามาหนัก หลังประกาศข่าวดีการตั้งครรภ์กับสามีชาวฝรั่งเศส แล้วมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาป่วน บอกว่าเคยคบหาและแต่งงานกันสามีไอซ์มาก่อน ทำให้ถูกมองว่าเป็นเมียน้อย แย่งสามีคนอื่น ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง พร้อมกันนี้ไอซ์ยังได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นความรัก ที่ได้หรือเป็นคนแนะนำ และเหตุผลที่ไม่เปิดตัวสามี ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องไพรเวซี่ และอีกส่วนหนึ่งคือ “ทักไว้แรง ว่าถ้าเปิดแล้วจะพัง“ตอนอยู่ภูเก็ตถ้าคนอยากถ่ายรูปไอซ์กับสามีก็ให้ ถ่ายได้ตามสบาย ไม่ได้ปิด เอางี้เราใช้ชีวิตปกติมาก แล้วคุณผู้ชายเวลาเขาไปไหนกับไอซ์เขาชอบนะ เขาบอกว่าทำไมฉันมาคนเดียว ไม่มีใครต้อนรับฉันเลย (หัวเราะ) เราก็บอกเขาขี้เกียจพูดภาษาอังกฤษด้วย แต่พอไปกับเราเขาจะเวลคัมมา ง่ายมาก เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมีคนถ่ายรูปไอซ์ เขาก็จะเห็นคุณผู้ชาย แต่ทุกคนน่ารักไง เขาไม่ได้เอาไปโพสต์อะไร แต่ถามว่าเราใช้ชีวิตไหม ปกติมากเลย”จุดเริ่มต้นหลังจากที่ “วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์” โพสต์รูปแหวนเพชร“ก็เอาจริงๆ แล้ว มีคนมาคอยตามสามี หรือโพสต์ หรือ DM ไปหาคนอื่นวุ่นวายแบบนี้ แล้วพอไอซ์รู้เรื่อง ก็เป็นคนบอกว่าช่างเขาเถอะ อย่าไปทำอะไรเขาเลย เดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็หยุดเอง แล้วพอวันหนึ่งไอซ์เริ่มประกาศว่าท้อง คือปกติไอซ์ไม่ใช่ทาเก็ตของเขา ทาเก็ตของเขาคือคุณผู้ชาย เพราะไอซ์ไม่เคยเปิดตัวอะไรเลย อยู่ดีๆ ปุ้งปั้งเลย ไอซ์ก็ไม่รู้นะว่าเขาคือใคร แต่เราแค่เดา แล้วอยู่ดีๆ วันหนึ่งมันก็นั่นแหละค่ะ มาในคอมเมนต์ใต้รูป เขาจะไปคอมเมนต์พวกรูปที่ดารามาเมนต์คุยกับเราแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น “I share the same husband with Ice, Rapahael” อ้างว่าใช้สามีคนเดียวกัน พอเปลี่ยนชื่อแล้วมันตรงจุด นักข่าวไปเล่นได้ต่อให้เราบอกว่าเรารับได้ แต่มันก็ต้องมีกระทบอยู่ดี ไม่มากก็น้อย โชคดีที่มีการสะสมการปฏิบัติธรรมมา มันสามารถทำให้เรามีสติ ใครเจอแบบนี้สติหลุดอยู่แล้ว อยากจะสู้กลับอยู่แล้วแต่ ณ ลึกๆ ตอนนั้น เรารู้สึกว่าเฮ้ย…เราอยากให้เกียรติตัวเองมากกว่านี้ เขาคือใครก็ไม่รู้ แล้วถ้าเราออกมา คนที่เขาไม่เชื่อ เขาก็ไม่อยู่แล้ว คนที่เขาเชื่อ เขาก็เชื่อไปแล้ว ต่อให้พูดอะไรไป ก็เป็นการแก้ตัว เราเลยแบบ…งั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายล่ะกัน ตอนนั้นรู้สึกว่า ต่อให้เราชนะก็ไม่คุ้ม สิ่งที่เราจะส่งต่อไปที่ลูกเราไม่คุ้ม และถ้าเรายืนหยัด แล้วรู้ว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง มันสำคัญกว่า แต่มันอาจจะยากหน่อยนะ คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ แต่วันนั้นถ้าลูกไม่อยู่ในท้อง การต่อสู้อาจจะเป็นอีกแบบ อาจจะตายกันไปข้าง“ก็อาจจะนะ (หัวเราะ) ถามว่าเผชิญกับคอมเมนต์แบบนี้อยู่นานไหม เห็นแกร่งๆ แบบนี้ ก็ไม่กล้าอ่านคอมเมนต์มากหรอกช่วงเวลาที่ทำใจยากที่สุด ก็มีพ่อแม่ช่วยเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด"พ่อแม่ค่ะ ไอซ์มีกลุ่มแฟมิลี่ พอมันเกิดเรื่องขึ้น ไลน์มันเด้งเยอะไปหมดเลย ถามว่าเฮ้ย เกิดอะไรวะ จริงไหมไม่มีประโยคคำถามที่แบบว่า จริงไหม เกิดอะไรขึ้น เรื่องมันเป็นยังไง ไม่มีคำถามแบบนี้เลย มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ แต่เรารู้สึกเราโชคดีมากเลย ที่ได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้ (ร้องไห้) เขาไม่ทำให้เรารู้สึกต้องตอบคำถามเขา หรือหนักใจอะไรเลย ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูก เล่าให้ฟังหน่อย ไม่มีคำถามเลย มีแต่ไม่ต้องกลัวพ่อแม่จะเครียดนะ”เผยฝ่ายคุณสามีถูกใจความสวย หลังเห็นรูปในไอจี “ก้อง ไฮฟ์ ซาลอน”“เขามาโดยมีเพื่อนแนะนำ คือคุณก้อง ไฮฟ์ นี่แหละค่ะ เกิดเรื่องขึ้นเวลามีความสุขแล้วเราไม่ใช่สายอยากป่าวประกาศมากมาย ว่าเรามีความสุขยังไง เขาดียังไง ดีเขาทำให้ไอซ์รู้สึกว่าเราโชคดี คุณก้องเขาแนะนำคนดีๆ ให้เพื่อนเต็มไปหมด เช่น โบว์ เมลดา สุศรี กับ อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ แล้วก็คุณน็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ กับ คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต คือเขาก็อยากให้เพื่อนแฮปปี้แหละคือเขาโพสต์รูปเราลงไอจี แล้วคุณผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกัน เขาก็ทักแบบ เขาเห็นความสวยของเราประมาณนั้น นัดแรกเลยคือ ตอนแรกไม่ชอบฝรั่ง เราไม่เคยมีแฟนฝรั่งเลย ตอนแรกเลยเราจะไม่ไป เพราะไปก็ไม่ชอบอยู่ดีเสียเวลา โควิดด้วยอยู่ดีๆ ก็ไม่รู้ว่าความชอบมันมาได้ยังไง ไม่ใช่รักแรกพบ แต่มันค่อยๆ ซึม ว่าคบแฟนฝรั่งก็ไม่ได้แย่ มันมีความน่ารักดี เราชอบตรงที่เขามีภาวะความเป็นผู้นำ พอเจอผู้ชายแบบนี้แล้วมันรู้สึกเซ็กซี่จังเลย ชอบจังเลย”ปัดสามีไม่ใช่ลูกหลานตระกูลดังรวยระดับ Top 5 ของโลก แต่ครอบครัวมีบริษัท ที่มีประวัติมายาวนานเป็นร้อยปีจริงถามว่าชอบเขาตรงไหนมากที่สุด ก็ต้องตอบว่าชอบทุกตรง เราถึงเลือกเป็นคู่ชีวิต แต่ถ้าที่เด่นมาเลยจะรู้สึกว่า ต่อให้วันนี้เขาไม่มีเงิน ความรู้ ความสามารถที่เขามี เขาจะเป็นผู้นำครอบครัวให้เราได้”ไม่อยากออกสื่อเพราะชอบความเป็นส่วนตัว“บางคนอาจจะไม่เข้าใจเขา ว่าทำไมเป็นคนไม่อยากออกสื่อขนาดนั้นแต่เขาเป็นแบบนี้ แล้วไม่ใช่แค่ตัวเขา ครอบครัวเขาทำให้เรารู้ ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่ไอซ์ให้เขาได้คือ เรสเปคเขา ให้เกียรติเขาและเข้าใจเขา ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่หลัก ว่าอยากให้คนในโลกโซเชียลเข้าใจเราแล้วแฮปปี้ หรือเอาครอบครัวของเรา เข้าใจเขาแล้วให้เขาแฮปปี้”ไม่มีความฝันอยากแต่งงาน รู้สึกว่าเป็นภาระ ถ้าจะให้จัดคงเครียดมากกว่าแฮปปี้“ไม่มี แต่นักข่าวชอบถาม ก็เลยต้องมีคำตอบตัวไอซ์รู้สึกว่างานแต่งงานมีความทรงจำเป็นภาพ มีรูปถ่ายแปะบ้าน แต่เท่านั้น ถ้าต้องจัดงานจริงๆ ไอซ์เครียดมากกว่าแฮปปี้ ก่อนเราจะแพลนมีน้อง ไอซ์มีปรึกษาเพื่อนที่เขาจะมีน้องเหมือนกัน เขาก็แนะนำให้ไปเจอหมอ เขาก็ถามว่าอ้าว แล้วมึงจะมีลูกเลยเหรอ ไม่ต้องมีพิธีอะไรเหรอ เราก็บอกเออ อายุเท่านี้ละ รับมีเลยเถอะ เราไม่ได้ให้ความหมายกับมันมากขนาดนั้น ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว มันอยู่ที่เราให้ความหมายกับอะไรมากกว่า ความหมายของเราคืออยู่กันให้ยาว ให้รอด ให้มีความสุข ชีวิตจริงวันนี้ สำคัญกว่างานวันนั้น”อีกเหตุผลที่ไม่เปิดเรื่องความรัก เพราะ “หมอลักษณ์” ทักไว้ อย่าจัดงานแต่งใหญ่ และอย่าเข้าตามตรอกออกตามประตู เพราะมันจะพัง“คือว่าไม่ได้จริงๆ นะ เรื่องท้องเรื่องอะไรแบบนี้ เขาเป็นคนบอกไอซ์เองนะเพราะดวงเรามันไม่ได้ มันต้องเป็นแบบนี้ แค่ดวงไม่ใช่เมียน้อยใครนะ แต่ถ้าเปิดตัวแล้วจะไม่ดี ถ้ามีงานแต่งใหญ่ก็จะไม่รอด ถ้าจะจัดงานต้องงานเล็กๆ ก็พอได้ จัดเหมือนงานขึ้นบ้านใหม่แล้วกัน แต่อย่าบอกใครว่าเป็นงานแต่งงาน แต่ตอนที่ดูก็ยังรู้สึกว่าทำไมจะไม่มีงานแต่ง ยังไงก็ต้องมี แล้วบอกว่าดวงตอนมีลูกจะมีปัญหานะ เราก็คิดไปว่าจะแท้งเหรอ เลยทำให้ระวังเป็นพิเศษ แต่พอมานั่งคิด อ๋อ พอประกาศว่าท้องปุ๊บ ก็มีปัญหานี้เลย มีข่าวนี้เลย”ลูกไม่ใช่ความผิดพลาด เพราะตั้งใจทำให้มีเขาเกิดมา“คือตอนที่เพื่อนถามว่าไม่ทำอะไรเลยเหรอ เราก็บอกอายุเท่านี้แล้วแต่ไม่ได้บอกแพลนนี้กับใครเยอะนะ บอกแค่เพื่อนสนิท 5 คนไม่อยากออกจากวงการ แต่ก็จะไม่ดันทุรัง ถ้ามีคนรักและสนับสนุนอยู่ก็จะทำเต็มที่“ไม่อยากออก แต่จะไม่ดันทุรัง ถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วจะไม่ยื้อ แต่ถ้ายังมีโอกาส ยังมีคนที่รักเราอยู่ และอยากชื่นชมเราอยู่ ก็จะทำให้เต็มที่เหมือนเดิม ไม่มีการดร็อปคุณภาพลง ก็ตามวัยค่ะ วงการบันเทิงเราแพลนไม่ได้ วันนี้ดังมาก พรุ่งนี้อะไรก็ไม่รู้ ไอซ์แพลนไม่ได้เลย ว่าในวงการนี้ก้าวต้องไปไอซ์จะเป็นยังไงอะไร ทุกอย่างอยู่ที่แรงสนับสนุนของคนดูว่ายังไง ทุกอย่างเหนือการควบคุมจริงๆ ทุกคนอยากประสบความสำเร็จหมด แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ทุกคนมีความสามารถ แต่มันต้องอาจปัจจัย อาศัยเวลาที่ถูกต้อง โอกาสที่ดี ดวงทุกอย่าง”