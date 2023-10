OR สนับสนุน "ก๊าซหุงต้ม ปตท." ร่วมสืบสานประเพณีกินเจเยาวราช ประจำปี 2566

ผู้ให้บริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังภายใต้แบรนด์ร่วมแถลงข่าวเปิดงานประเพณีกินเจ เยาวราช ประจำปี 2566 โดยสนับสนุน “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ในการจัดงาน พร้อมออกบูธ ทำกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล ชวนผู้บริโภคร่วมอิ่มบุญอิ่มท้อง ตลอดเทศกาลกินเจ เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2566 ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯสำหรับปีนี้ "ก๊าซหุงต้ม ปตท." ผู้นำตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับภาคครัวเรือน ยกทัพมาร่วมกิจกรรมประเพณีกินเจเยาวราช พร้อมส่งต่อน้ำก๊าซคุณภาพสูงถึงมือผู้บริโภค ให้ทุกคนได้ร่วมอิ่มบุญอิ่มท้องอย่างมั่นใจไปกับ 5 จุดเด่นของ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” นั่นคือ (1) น้ำก๊าซคุณภาพสูงบรรจุเต็มถัง มีน้ำหนักเบา ระเหยง่าย (2) ให้ความร้อนสูง แรงดันดี(3) เผาไหม้ได้ดี ไม่เกิดเขม่าควันซึ่งช่วยให้ภาชนะในการประกอบอาหารและก้นหม้อ ไม่เกิดตะกอนหรือรอยดำ (4) มีวาล์วเช็กล็อกกันก๊าซรั่วซึมสำหรับถังก๊าซขนาด 15 และ 48 กก. (5) การันตีถังก๊าซที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายและซ่อมบำรุงตามรอบเวลาการทดสอบในโรงซ่อมของ OR ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค รองรับการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงถังก๊าซได้ครอบคลุมทั่วประเทศคุณภาพทั้งหมดนี้การันตีได้ด้วย “ซีลทองพร้อมรหัส 10 หลัก” สัญลักษณ์ที่สังเกตง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ก๊าซหุงต้ม ปตท." ทุกถัง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจาก OR และมาพร้อมน้ำก๊าซคุณภาพอย่างแท้จริง โดยสามารถสั่ง “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” จาก ร้านค้าตัวแทน “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” หรือค้นหาร้านค้าตัวแทนใกล้บ้านคุณที่ https://www.pttlpgshops.com และสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการสั่งผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG รวมถึงจุดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ปตท. ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่นติดตามข้อมูลข่าวสารดี ๆ จาก "ก๊าซหุงต้ม ปตท." ได้ทาง Facebook Fanpage: จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. Youtube: OR LPG และ TikTok: OR LPG