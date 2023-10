"แพทริค สจ๊วร์ต" เล่าประสบการณ์ "หัวล้าน" ตั้งแต่วัยรุ่น ยอมรับหมดความมั่นใจ, หญิงเมิน, มองชีวิตล้มเหลว

เซอร์แพทริค สจ๊วร์ต ยอมรับว่าการ "หัวโล้น" ทำลายชีวิตรักในวัยหนุ่มของเขา ดาราวัย 83 ปี ผมร่วงจนหัวล้านตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลาย และบอกว่าเด็กผู้หญิงในวัยนั้นไม่สนใจที่จะออกเดทกับเด็กผู้ชายที่มี "ผม" บนศีรษะ "น้อย" อย่างเขาแน่นอน“มันไม่ง่ายเลยในช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่จะพบว่าผมร่วง การสูญเสียผมไป ทำให้รู้สึกเหมือนล้มเหลว และการเดตด้วย... ใครอยากออกไปเที่ยวกับเด็กอายุ 18 ปี มีผมบาง ๆ ล่ะ” เขาบอกพอดแคสต์ "Conan O'Brien Needs a Friend"แต่ เซอร์แพทริค บอกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เขาเพิ่งพบว่า ซันนี่ โอเซลล์ ภรรยาคนที่สามของเขา ซึ่งอายุน้อยกว่าเขาเกือบ 40 ปี ชอบผู้ชายหัวโล้นมาโดยตลอดแม้แต่ตอนเธอเป็นวัยรุ่นก็ตาม"โชคดีนะ ผมกับภรรยาได้คุยกันเรื่องนี้เมื่อสองสามวันก่อน" เขาเล่า “เธอยอมรับกับผมว่าเธอชอบผู้ชายหัวโล้นมาโดยตลอดตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น จนผมพูดว่า 'โอ้ ในที่สุดผมก็เข้าใจแล้ว ว่าทำไมคุณถึงกล้าที่จะให้ผมพาคุณไปเดท' "เซอร์แพทริค เล่าในบันทึกส่วนตัว "Make It So: ว่าเขาใช้เวลาหลายปีในการพยายามหาวิธีปลูกผมใหม่ เมื่อเขาเริ่มผมร่วงตั้งแต่อายุ 17 ปี ก่อนที่เขาจะหัวล้านโดยสิ้นเชิงในอีกหนึ่งปีต่อมา"ผมร่วงอย่างรวดเร็ว และผมอยากจ่ายค่ารักษาที่คลินิกทำผมในบริสตอล ยิ่งผมร่วงมากเท่าไร ผมก็ยิ่งให้ความสนใจกับคลินิกมากขึ้น ในที่สุด วันหนึ่งถึงได้รวบรวมความกล้าที่จะเดินเข้าไปคุยกับคนของทางคลินิก”เซอร์แพทริค บอกว่าเขาตัดสินใจไปทำงานก่อสร้างตอนอายุ 17 ปี จนได้งานก่ออิฐ เพื่อที่เขาจะได้เงินมาจ่ายค่าปลูกผมผมใหม่ แบบที่เขาเคยเห็นในโฆษณาขณะเดินไปโรงเรียนแต่เขายอมรับว่าสุดท้ายมันก็ล้มเหลว“ผมน่าจะทำมาสามหรือสี่ครั้ง ทั้ง การติดแผ่นอิเล็กโทรดบนหนังศีรษะ การนวดด้วยมือ และการทาครีมต่างๆ แต่ก็สิ้นหวัง โดย อายุ 19 ปี ฉันก็หัวล้านเหมือนตอนนี้เลย”เซอร์แพทริค ยังเล่าว่าเขาต้องสวมวิกระหว่างไปทดสอบหน้ากล้อง Star Trek และต้องให้อดีตภรรยาส่งวิกมาให้จากอังกฤษถึงอเมริกา แต่สุดท้ายผู้สร้างกลับมองว่าปล่อยให้ตัวละคร "กัปตันพิคาร์ด" ของเขาหัวโล้นเหมือนตัวจริงดีกว่าเซอร์แพทริค ยังโด่งดังแบบสุด ๆ ในบท ชาร์ลส์ เซเวียร์ หรือ ศาสตราจารย์เอ็กซ์ มนุษย์กลายพันธุ์ผู้มีพลังจิต, นั่งรถเข็น และศีรษะล้านในหนังจากการ์ตูนดัง X-Men บทที่แฟนการ์ตูนคิดเอาไว้ก่อนหน้าหนังจะสร้างหลายปี ว่ามีเพียง แพทริค สจ๊วร์ต เท่านั้นที่เหมาะกับบทนี้