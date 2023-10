“ไบร์ท-เอสเธอร์” ร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี JPS CLUB จาก ยัสปาล กรุ๊ป พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น JPS CLUB ให้คุ้มทุกการช้อป

ต่อที่ 2 Lucky Draw ลุ้นรับพ้อยท์มากถึง 2 ล้านพ้อยท์

ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามสำหรับโปรแกรมสมาชิกจากยัสปาล กรุ๊ป ที่เปิดให้บริการลูกค้ามาครบรอบ 1 ปี ล่าสุดได้ยกระดับความสุขในรูปแบบแอปพลิเคชั่น JPS CLUB ที่ให้สมาชิกสายแฟชั่นผู้ชื่นชอบการช้อปปิ้งได้สนุกไปกับการสะสมพ้อยท์ในทุกการช้อป พร้อมดึงหนุ่มหล่อสายแฟชั่นอย่างและ นางเอกสาวหน้าหวานร่วมแสดงความยินดีฉลองความสำเร็จที่งานทั้งยังจัดโปรแจกหนักเพื่อลูกค้า ให้ลุ้นโชครับพ้อยท์สูงถึง 2 ล้านพ้อยท์ แถมยิ่งช้อปยิ่งคุ้มรับพ้อยท์ 3 – 5 เท่า ทันที ตลอดการช้อปในเดือนตุลาคม 2566 เท่านั้นยัสปาล กรุ๊ป ผู้นำในธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ด้วยเป้าหมายที่จะเป็น Lifestyle Hero เพื่อนำความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่ผู้คนทั่วโลก ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสมาชิกภายใต้ชื่อ JPS CLUB ในคอนเซ็ปต์ Discover A Rewarding Lifestyle ที่พร้อมจะยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหนือระดับ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ให้สนุกมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังใน ยัสปาล กรุ๊ป จำนวน 15 แบรนด์ ได้แก่ JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, LYN, lyn around, MISTY MYNX, ROYAL IVY REGATTA, Jelly Bunny, QUINN, LYN BEAUTY, FRED PERRY, melissa, shoe bar, ASICS และ DIESEL ครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อใช้แลกเป็นส่วนลด และยังมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ ที่พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงหลังจากเปิดให้บริการมาครบ 1 ปี ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า จนปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 700,000 ราย และล่าสุด JPS CLUB ได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น JPS CLUB เพื่อยกระดับความสุขให้กับสมาชิก สามารถใช้บริการได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณสมาชิกคนพิเศษของ JPS CLUB จึงได้จัดแคมเปญให้สมาชิกได้สนุกและลุ้นถึง 2 ต่อในทุก โดยแคมเปญพิเศษในเดือนตุลาคมนี้ คือ• ต่อที่ 1 Surprise Point รับพ้อยท์ 3 เท่า – 5 เท่า คุ้มทันทีแบบไม่ต้องรอลุ้น เมื่อมียอดการซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป• ต่อที่ 2 Lucky Draw ให้ลูกค้าได้ลุ้นรับพ้อยท์สูงถึง 2 ล้านพ้อยท์ รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล โดยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่ 15พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางช่องทาง Social Media JPS Club และเว็บไซต์ jpsclub.comโดยภายในงาน JPS CLUB : 1 YEAR ANNIVERSARY ได้เชิญหนุ่มหล่อสายแฟชั่นอย่าง “ไบร์ท-นรภัทร” และ นางเอกสาวหน้าหวาน “เอสเธอร์-สุปรีย์ลีลา” มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งในแบบฉบับของสายแฟ พร้อมด้วยมินิคอนเสิรต์จากหนุ่มไบร์ท-นรภัทร ณ ลานกิจกรรมเอเทรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น JPS CLUB ได้แล้ววันนี้ ทั้ง Play Store (Android) และ App Store (iOS) หรือสมัครได้ทางหน้าร้านค้าในยัสปาล กรุ๊ป ทุกสาขาJPS CLUB คือ โปรแกรมสมาชิกจากยัสปาล กรุ๊ป ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องพกบัตร สามารถใช้สะสมคะแนนในทุกการช้อป เพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติม โดยใช้ได้กับสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังในยัสปาล กรุ๊ป จำนวน 15 แบรนด์ ได้แก่ JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, LYN, lyn around, MISTY MYNX, ROYAL IVY REGATTA, Jelly Bunny, QUINN, LYN BEAUTY, FRED PERRY, melissa, shoe bar, ASICS และ DIESEL พร้อมด้วยสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง โดย JPS CLUB แบ่งออกเป็น 2 ประเภท1. JPS CLUB (เจพีเอส คลับ) รับคะแนนเพิ่ม 10 เท่าในเดือนเกิด สูงสุด 20,000 บาท/บิล จำกัด1ครั้ง/1แบรนด์2. JPS CLUB PLUS (เจพีเอส คลับ พลัส) อัปเกรดเป็นสมาชิก JPS CLUB PLUS เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นได้ เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทต่อปี พร้อมรับคะแนนเพิ่มเติม 20 เท่า ในเดือนเกิด สูงสุด 20,000 บาท/บิล จำกัด1ครั้ง/1แบรนด์เมื่อสมาชิกช้อปทั้งที่ร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์ ครบทุก 25 บาท (หลังจากหักส่วนลดต่าง ๆ ไม่เกิน 50%) รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อใช้แลกเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้แก่o ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ แลกเป็นส่วนลด 12.5%o ใช้ 400 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 50 บาทo ใช้ 800 คะแนน แลกรับส่วนลดมูลค่า 100 บาทโดยแคมเปญฉลองครบรอบ 1 ปี JPS CLUB ที่มีความพิเศษมามอบให้กับสมาชิก ถึง 2 ต่อด้วยกัน พร้อมลุ้นรับพ้อยท์มากถึง 2 ล้านพ้อยท์ ในทุกการช้อปปิ้งตลอดเดือนตุลาคมนี้ต่อที่ 1 Surprise Point รับพ้อยท์สูงสุด 3-5 เท่า• สมาชิก JPS CLUB รับพ้อยท์เพิ่ม 3 เท่า เมื่อช้อปปิ้งขั้นต่ำ 2,000 บาท / ใบเสร็จ• สมาชิก JPS CLUB PLUS รับพ้อยท์เพิ่ม 5 เท่า เมื่อช้อปปิ้งขั้นต่ำ 2,000 บาท / ใบเสร็จ• ในทุกการซื้อสินค้าใน ยัสปาล กรุ๊ป ขั้นต่ำ 2000 บาท / ใบเสร็จ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล JPS Point รวมกว่า 2 ล้านพ้อยท์ รวมทั้งสิ้น 62 รางวัล• โดยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางช่องทาง Social Media JPS Club และเว็บไซต์ jpsclub.com