"เบียร์ เดอะวอยซ์" นำทีมนักแสดงร่วมกิจกรรมของซีรีส์ "THE BOX กล่องหลอนซ่อนตาย"

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วกับงาน เบิกพยานกล่องหลอน จากซีรีส์ณ True Coffee Flagship Store เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ จัดขึ้นโดย ทรูไอดี เพื่อให้แฟนๆ ผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน ร่วมกันทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไปพร้อมๆ กับนักแสดงทั้ง 5 ท่าน นำทีมโดยและพร้อมด้วยผู้กำกับที่ตบเท้าเข้าร่วมงานบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรมอุ่นเครื่องสำหรับผู้โชคดี เพื่อให้ผู้โชคดีสวมบทบาทเป็น นักสืบร่วมไขปริศนาจุด Checkpoint ทั้ง 6 จุดด้วยกัน จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมบนเวที ทีมนักแสดงและผู้กำกับร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องราวของซีรีส์ และการทำงานของเรื่องนี้ ก่อนจะชวนทุกท่านตามหา ใครคือ ฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าลิเดียร์!ปิดท้ายงานด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษจาก MVซึ่งเพลงนี้ "เล็ก อภิชัย" หรือ เล็ก Greasy Cafe" แต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจหลังจากที่อ่านบทจบ และเปิด MV ให้แฟนๆ ร่วมรับชมเป็นครั้งแรกอีกด้วยความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีความพิเศษจาก TrueCoffee ที่ได้รังสรรค์เมนูโดยได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ The Box กล่องหลอนซ่อนตาย ไม่ว่าจะเป็น THE BOX Cake, Bloody Berry Fizzy, Dark Passion Fruit Americano, Mystery Matcha ที่พร้อมให้พิสูจน์รสชาติได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2566 และร่วมลุ้นไปกับการตามหาฆาตกร พร้อมสืบหาความจริงไปกับซีรีส์ The Box กล่องหลอน ซ่อนตาย ติดตามรับชมได้ ทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 20.00 น. ดูฟรีที่ TrueID ที่เดียว