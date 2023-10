หยุดเรียน 2 ปีเพื่อหาเงิน "พ็อตเตอร์" จากพนักงานส่งอาหาร สู่ดาวรุ่งพุ่งแรง

หล่อเด่นออร่าพุ่งมากๆ มีแววรุ่งไกล ต้องยกให้หนุ่มกล้ามแน่นมาแรงยิ่งกว่าจรวดส่งไปดวงจันทร์ เพราะเพิ่งได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของเครื่องดื่มมาแรงแห่งปีพลังที่เราเลือกได้ สินค้าไทยคุณภาพระดับโลกจากบริษัท มาร์เซลล่า ออฟฟิเซียล บริหารงานโดยคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถหุ่นน่าฟาดมากๆ ระวังตกหลุมเลิฟ พ็อตเตอร์ ชยพล เพิ่งถ่ายทำหนังจบไปแล้ว 2 เรื่อง Marry ME และ กำปั้นเดือด หนังร่วมทุนจีนไทย จากค่ายเสกสรรฟิล์มSekSan Filmพ็อตเตอร์ ชยพล เปิดใจเล่าย้อนชีวิตก่อนที่จะมาเป็นดาว "พอจบ ม.6 ผมไม่รู้ว่าอยากจะเรียนอะไร แต่ก็ไปลงเรียนที่คณะเทคโนโลยี สาขาออกแบบกราฟฟิก มัลติมีเดีย เรียนได้ 1 ปี ไม่ชอบแล้ว เลยย้ายไปเรียนใหม่ที่วิทยาลัยสถาปัตยกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา เรียนได้ 1 ปี พอเรียนๆ แล้วไปแล้ว รู้สึกไม่ใช่ไม่ชอบ ก็เลยลาออกมาผมอยากทำงานหาเงินดีกว่า เลยออกมาขับส่งอาหารที่แพนด้าฟู้ดส์ ทำนานกว่า 1 ปี ที่เลือกทำอาชีพนี้ เพราะสะดวก ทำได้ทันทีเลย บางวันก็ขับรถส่งอาหารดึกๆ ตี 2-ตี 3 บางวันถึงเช้าก็มี เคยขับไปส่งอาหารแถวจรัญสนิทวงศ์ พอใกล้จะถึงรถวิ่งเข้าไม่ได้ เพราะเป็นถนนแคบๆ ตามคลองเล็กๆ ก็เลยจอดรถทิ้งไว้ แต่เดินๆ ไปไกลมาก นานกว่าครึ่งชั่วโมง กว่าจะถึงที่งานเหนื่อยหนักแต่ก็สนุกดีครับ ได้เงินเป็นกะ กะละ 4,500 บาท ผมไม่ได้ส่งให้แม่นะครับ เพราะเงินต่อเดือนไม่ค่อยพอใช้ แต่ก็ทำให้เรา ไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้ว ดูแลตัวเองได้แล้วก่อนหน้านี้ ผมเคยไปแคสงานหนัง ละคร โฆษณา แต่ไม่ได้เลยสักที่ เรียกว่าไม่เคยได้ไปแคสดีกว่าครับ เพราะผมส่งๆ ประวัติและรูปไปมากกว่า 30 สิบที่ ก็ไม่เคยโดนเรียกให้เข้าไปแคสเลยสักครั้งเดียวกว่าจะหุ่นเป๊ะกล้ามแน่นได้ขนาดนี้ พ็อตเตอร์ ชยพล เคยอวบอืดน้ำหนักพุ่งพรวดทะลุ 80 กิโลมาแล้ว พ็อตเตอร์ เปิดใจต่อว่า มีช่วงหนึ่งที่ผมปล่อยตัวเลย น้ำหนักเยอะมากๆ มากกว่า 80 อึดอัดรู้สึกไม่ไหวแล้ว มีพุงใหญ่มาก อยากจะลดหุ่นทำตัวเองให้ดูดี อยากชาเลนจ์ท้าทายตัวเอง เพื่อให้คนอื่นได้แรงบันดาลใจด้วย เลยทำยูทูบช่อง ichaiya ตั้งใจออกกำลังกายจริงจัง เข้าฟิตเนสตลอด ควบคุมอาหารการกิน หลังทำๆ อยู่นาน 6 เดือน น้ำหนักผมลงเหลือ 66 กิโลผมชอบๆ การแสดงมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ตั้งแต่ดูหนังจักรวงศ์ ทางช่อง 7 ดูจบเราก็มาเล่นๆ กันเอง ผมอยากจะเป็นนักแสดงมากๆ อยากลองเล่นดูก่อน ว่าเราจะชอบการแสดงจริงๆ หรือไม่ ก็เลยไปเล่นให้ฟรี เป็นหนังสั้นของนักศึกษา ชื่อเรื่อง ซอมบี้แลนด์ พอเล่นไปแล้ว ทำให้เราเริ่มรู้ชัดๆ แล้วว่า เราชอบงานด้านแสดง เลยไปลงเรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการแสดง ตอนนี้เรียนอยู่ปี 3 แล้วครับผมอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีต่อไป อยากทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆ เพื่อไปทำรีสอร์ต ทำเป็นสไตล์ไม้เก่าๆ เพราะแม่ก็ทำธุรกิจรับซื้อขายไม้เก่า ที่น่านอยู่แล้ว ตอนนี้แม่มีที่ 15 ไร่ กำลังปรับหน้าดินเตรียมทำรีสอร์ต ร้านกาแฟ อยู่ระหว่างทางไปอำเภอกิ่วม่วง น่าน น่าจะอีก 2 ปีจะสร้างเสร็จบอกตรงๆ ผมไม่เคยคิด ว่าตัวเองจะได้เข้าสู่วงการบันเทิง ได้เล่นหนังร่วมทุนไทยจีน 2 เรื่อง Marry ME ,กำปั้นเดือด จากค่ายเสกสรรฟิล์ม SekSan Film ต้องขอบคุณมากๆ คุณนุ้ย สุวิมล ที่ให้โอกาสดีๆ กับผม ส่วนงานพรีเซ็นเตอร์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับ ตอนนี้รองานใหม่ๆ ก็หวังว่า จะเข้ามาอีกเรื่อยๆ”ตามติดให้กำลังใจ พอตเตอร์ ชยพล ได้แล้วทางโซเซียล IG : potter_chayapol https://www.instagram.com/potter_chayapol/ติ๊กต๊อก @pppisp https://www.tiktok.com/@pppisp?_t=8gT7sxGSk6M&_r=1FB : พ็อต เตอร์ https://www.facebook.com/chayapon.boonrackza.3