ซีพี-เมจิ เปิดแคมป์ระดับโลก CP-Meiji Barista Camp 7 “Stage of Champion” เทรนนิ่งเข้มข้น ยกระดับบาริสต้าสู่สากล

เดินหน้า โครงการเชิญ 5 กูรูบาริสต้าระดับโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ครบทุกมิติของกาแฟ ทั้งการเทลายลาเต้อาร์ต และการทำเครื่องดื่ม เพื่อฝึกทักษะขั้นสูงให้กับ 64 บาริสต้าทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติในการต่อยอดและพัฒนาฝีมือต่อไปผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ Camp Director ของ CP-Meiji Barista Camp กล่าวเปิดงาน CP-Meiji Barista Camp 7 โดยระบุว่า ซีพี-เมจิ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ลูกค้าช่องทางขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้บริโภค ชุมชน และสิ่งแวดล้อม​สำหรับลูกค้าธุรกิจกาแฟ และบาริสต้านั้น เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่มีการเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา “การส่งเสริมผู้ประกอบการและบาริสต้า ให้มีทักษะความรู้ มีความสามารถทัดเทียมกับมืออาชีพระดับสากล และมีความรักในอาชีพ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจกาแฟในประเทศไทย สามารถยกระดับทั้งคุณภาพ และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้” นางสาวชาลินีกล่าว​ CP-Meiji Barista Camp 7 “Stage of Champion” ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2566 มีบาริสต้าที่เข้าร่วมแคมป์จำนวน 64 คน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเป็นผู้ที่ชนะรอบแรกของการแข่งขัน เวที CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2023 ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น 2 สนาม คือที่ประเทศฮ่องกงในเดือนมิถุนายน และที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบาริสต้าทั้ง 64 คน จะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฎิบัติจากกูรูระดับโลกจำนวน 5 คน ได้แก่ คุณมุก อสมา วิชัยดิษฐ์ กรรมการเวทีแข่งขันกาแฟโลก, คุณต๋อง อานนท์ ธิติประเสริฐ แชมป์ลาเต้อาร์ตโลก ปี 201 และแชมป์บาริสต้าประเทศไทยปี 2023, คุณอัมพอล แชมป์ลาเต้อาร์ตโลก ปี 2018, คุณเออร์วิน เควก แชมป์ลาเต้อาร์ตโลกปี 2019, คุณแอนโทนี่ ดักลาส แชมป์บาริสต้าโลกปี 2022 รวมไปถึง คุณเสรี ธรรมเสริมสุข หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซีพี-เมจิ โดยทุกท่านร่วมกันสอนทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับกาแฟและนมในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ Perfecting the Rosetta, Mastering the Pattern, Exploring Milk Coffee, Act Like a Pro (fessionals) และ Dare to judge เป็นต้น“อาจกล่าวได้ว่า CP-Meiji Barista Camp เป็นแคมป์เดียวของโลก ที่นำแชมป์ด้านกาแฟจากเวทีระดับโลกมาอยู่ในงาน แบ่งปันประสบการณ์ในเวทีแข่งขัน และทำการสอนแบบใกล้ชิดถึงสองวันเต็ม เพื่อให้บาริสต้าได้นำสาระความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปเป็นแม่บทในการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบาริสต้าในระดับมาตรฐานสากลได้” นางสาวชาลินีกล่าวสรุป