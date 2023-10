ไอคอนสยาม จัดงานมหาปรากฎการณ์ “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ”  ชวนร่วมถือศีลอิ่มบุญ อิ่มเจ กับเมนูมงคลกว่า 1,000 เมนู จากกว่า 100 ร้านค้า พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร เสริมสิริมงคล ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2566

พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ซอสภูเขาทอง) , บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย) ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจในงาน “ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ” คัดสรรเมนูเจมงคลกว่า 1,000 เมนู จาก 100 ร้านค้า ทั่วทั้งไอคอนสยามและเมืองสุขสยาม พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษรังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง จำหน่ายเฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีถือศีล กินผัก ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ สร้างมหากุศลและพลังบุญอันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม 2566ในวันนี้ (12 ต.ค.) จัดพิธีเปิดงานสุขสยาม อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร, คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการ โครงการเมืองสุขสยาม, คุณเกรียงศักดิ์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ผู้บริหารกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, คุณรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), คุณสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน), คุณคณัฏพงษ์ วัฒนเสรีวงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร 1 ในกรรมการรายการอาหาร MasterChef ประเทศไทย Brand Ambassador Chef ซอสภูเขาทอง, คุณชนิดาภา นิ่มนวล ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานสำหรับงานไอคอนสยาม เจสะท้านภพจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 23 ตุลาคม รวมร้านค้าจาก 100 ร้านดัง รวมเมนูเจแสน อร่อยกว่า 1,000 เมนู ทั่วทั้งไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์มาให้ผู้ที่รับประทานอาหารเจได้เลือกรับประทานได้แบบไม่ซ้ำในทุกมื้อตลอดระยะเวลา 9 วันในช่วงเทศกาลกินเจโดยภายในงาน ไอคอนสยาม เจสะท้านภพ ชวนอิ่มอร่อยกับเมนูเจ จากร้านอาหารชื่อดังมากมาย เริ่มด้วย ร้าน “JUMBO Seafood” ชั้น G โซน The Veranda เทศกาลกินเจปีนี้ ทางร้านชวนมาอิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมๆ กัน ด้วยเมนูอร่อยแบบไม่จำเจ ไม่ว่าจะเป็น เต้าหู้ราดเห็ด, เต้าหู้หม้อดิน, ผัดปวยเล้ง, ผัดหมี่เจ, ข้าวผัดเจ, ผัดผักคอสโรแมน และผัดโต้วเหมี่ยว ร้าน “รส’นิยม” ชั้น G โซน The Veranda แนะนำหลากหลายเมนูเด็ด ได้แก่ ลูกชิ้นเห็ดหอมเจ, ก๋วยจั๊บญวนหมูเจ ข้าวกะเพราหมูกรอบเจ หรือเมนูยอตฮิตตลอดกาลอย่าง "ยำขนมจีนเจ" ร้าน “บ้านขนิษฐา เดอะ เฮอริเทจ” ชั้น 4 ชวนกินเจแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมอิ่มบุญ สุขใจ ไปกับเมนูเจ ได้แก่ เต้าหู้ผัดทรงเครื่อง, พะแนงเต้าหู้, ลาบเต้าหู้, ผัดเห็ดสามอย่าง, ต้มยำเห็ด, ปอเปี๊ยะทอด และผัดไทยเจ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆ ที่ทางร้านจัดขึ้นเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะ เพียงเมื่อทานเมนูมังสวิรัติ Vegan & Plant - Based แบบ A la Carte ครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับฟรีทันที “เมนูขนมโค” ราคา 120++ร้าน “Hong Bao” ชั้น 5 ชวนอิ่มเจอิ่มใจสไตล์หงเปา ในเมนูติ่มซำเจ และเมนูเจอื่นๆ อย่างหลากหลาย อาทิ ถั่วแขกผัดกานาฉ่ายและหมูสับเจ, ข้าวผัดกานาฉ่ายและผักรวม, ปอเปี๊ยะทอดไส้ผัก, ขนมผักกาดนึ่ง, ฟองเต้าหู้ห่อผักรวม ร้าน “กับข้าว’ กับปลา” ชั้น 5 ต้อนรับเทศกาลเจด้วยเมนูเด็ดสุดอร่อย ที่ทางร้านคัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น หมี่ไก่ผัดพริกเผาเจ, ไก่แดดเดียวเจ & ข้าวเหนียวนุ่ม, ขนมจีนน้ำยาปูเจ, มาม่าผัดทรงเครื่องเจ และข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาเค็มเจ รับรองว่าอิ่มท้องและอิ่มบุญอย่างแน่นอนร้าน “แหลมเจริญซีฟู้ด” ชั้น 5 ทางร้านได้รังสรรค์และภูมิใจนำเสนอเมนูความอร่อยเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง อาทิ เส้นหมี่ผัดซีอิ้วเจ, หลนเห็ดออรินจิเจ และต้มยำเห็ดเจร้าน “GINGER FARM kitchen” ชั้น 6 โซนอลังการ เทศกาลกินเจปีนี้ GINGER FARM kitchen ได้ร่วม Collaboration กับ Let’s Plan meat ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกที่เป็นเนื้อจากพืชของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้านได้คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ นำมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษให้ทุกคนได้ทานกัน อาทิ น้ำพริกอ่องเจ, ลาบหมูเจ, ปอเปี๊ยะสดน้ำพริกเจ, ข้าวกะเพราเนื้อบดจากพืชและเห็ด ฯลฯ ร้าน “แม่ศรีเรือน” ชั้น 6 โซนอลังการ เจปีนี้ทางร้านชวนอิ่มบุญไปกับเมนูอร่อยแบบนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ผัดไทยเจ, ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่ทอดกรอบเจ, ปอเปี๊ยะสดเจ, ขนมจีนแกงเขียวหวานเจ, เส้นใหญ่ราดหน้าเจ, ก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญ, ข้าวซ้อมมือแกงเขียวหวานเจ, ข้าวซ้อมมือแกงมัสมั่นเจ และข้าวซ้อมมือผัดเจสำหรับเมนูขนมหวานและของว่าง มีร้านอร่อยให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ร้าน “Bonjour” ชั้น 4 อร่อยไปกับบองชูเบเกอรี่ ที่อบร้อนพร้อมเสิร์ฟ ด้วย 6 เมนูเจแสนอร่อย ได้แก่ มินิโฮลวีท, พายน้ำตาลชมพู, พายน้ำตาล, พายสตรอว์เบอร์รี, พายสับปะรด และพายลูกตาล ร้าน “ANGBAO” ชั้น 6 เพิ่มความสดชื่นกับเครื่องดื่มเจสุดพิเศษ ในเมนู “นมงาดำญี่ปุ่น Black Sesame Latte” ที่ทำจากงาดำคั่วบดละเอียดจากเมืองมิมาตะ จังหวัดมิยาซากิ ในทางตอนใต้ของญี่ปุ่นที่มีสภาพอากาศและผืนดินที่เหมาะที่สุดสำหรับการปลูกงา ซึ่งเป็นสายพันธุ์งาที่มีประวัติความเป็นมากว่า 400 ปี ตั้งแต่ยุคเอโดะ ทั้งนี้ทางร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานเจอีกมากมายให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันอีกกว่า 40 เมนูพบความอร่อยได้อีกมากมายจากร้านอาหารชั้นนำทั่วทั้งไอคอนสยาม ได้แก่ Coffee Beans By Dao, Evaime Shabu Shabu, Greyhound Café, Grand Palace, GAGA, Starbucks, SUSHIDEN, Kyo Roll En, Tasty Congee & Noodle Wantun Shop และ Yayoi รวมถึงร้านค้าจากไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ได้แนะนำเครื่องดื่มเมนูเจมากมาย จากร้านค้าชั้นนำ อาทิ ชาเขียวคั่วญี่ปุ่น ชาจัสมินและชารสพีชจากร้าน FUKU MATCHA รวมถึงร้านชาตักวุ้น, วุ้นกบ, Daynighto, Juice Up, Double Slash, Rep Coffee, อินทนิล คอฟฟี่ และร้านกาแฟ Starbucksอิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2566 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม คัดสรรสุดยอดเมนูแสนอร่อยจาก 4 ภาคของประเทศไทย นำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารเจให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูแบบไม่จำเจ เริ่มด้วยภาคเหนือ แนะนำเมนู ชุดเต้าหู้ม้ง เต้าหู้ทอดแสนอร่อยเนื้อแน่น หนานุ่ม เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่มีคุณภาพสูง ภาคกลาง กับเมนูที่ไม่ควรพลาด อาทิ ผัดหมี่ซั่วฮ่องกง, คะน้าฮ่องกงเห็ดหอม แปะก๊วยเจ, เป็ดพะโล้เจ, ต้มยำกุ้งเจในมะพร้าวอ่อน, ต้มกะหล่ำปลีเห็ดหอม, ผัดพริกขิงโปรตีนเกษตร, ขนมจีนน้ำพริกเจ, บะหมี่เกี๊ยวเจ, เกี๊ยวล้วนน้ำใส ภาคอีสานเมนูสุดแซ่บกับน้ำตกเจและลาบเจ ภาคใต้เมนูเผ็ดร้อนอย่าง คั่วกลิ้ง และขนมจีนน้ำยาปูเจรวมถึงโรตีสตูเนื้อเจ ก็มีให้เลือกรับประทาน และตบท้ายด้วยโรตีข้าวเหนียวมะม่วงนอกจากนี้ร้านอาหารในเมืองสุขสยาม ยังได้รังสรรค์เมนูอาหารเจสุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง นำเสนอเมนูมงคลได้แก่ โหงวก๊วยกระทงเผือก, ทองคำล้นปฐพี, ร้านสยามแหนมเนือง นำเสนอเมนูพื้นถิ่นสไตล์อีสาน ได้แก่ ก๋วยจั๊บญวนเจ, ปอเปี๊ยะสดเจ ร้านอีสานจุ่มดาด นำเสนอ หม้อไฟเจ, ร้านอาหารรสโปรด นำเสนอ ส้มตำเจ และผัดไทยเจ ร้านเจ๊ทิพย์เต้าหู้ทอด พบกับเมนู เต้าหู้ทอด เปาะเปี๊ยะทอด เผือกทอด และข้าวโพดทอด พิเศษเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการจัดงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ บูธ KCG ชวนชิมเมนูขนมปังเจหลากหลายไส้จาก ร้านปั้นลี่ ไม่ว่าจะเป็น ปังไส้เห็ดหอม ปังไส้แฮมเห็ด ปังไส้น้ำพริกเผาเห็ด ปังไส้ผักโขมชีสเจ ปังพิซซ่าเห็ดชีสเจ ปังจิ๋วไส้สังขยาใบเตย ปังจิ๋วไส้สังขยาฟักทองดอกเก๊กฮวย, ร้าน Little Home Bakery พบกับเมนูเจ ขนมปังแท่งอบกรอบ ขนมปังไส้เผือก และพายเห็ด , ผลิตภัณฑ์จากซอสภูเขาทอง ซอสปรุงรสหลากหลาย และเรียลไทย กะทิไทยแท้100% เป็นต้นพร้อมกันนี้ภายในงานได้พบกับความพิเศษมากมาย อาทิ เมนูพิเศษ “เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว 3 กษัตริย์” รังสรรค์โดยเชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร 1 ในกรรมการรายการอาหาร Master Chef ประเทศไทย Brand Ambassador Chef ซอสภูเขาทอง โดยใช้วัตถุดิบได้แก่ ไส้ที่ 1 หน่อไม้และเห็ดหอม ไส้ที่ 2 เผือก , สมหวัง (แห้ว) และฟองเต้าหู้ ไส้ที่ 3 เห็ดรวม, เต้าหู้ และหัวไชโป้ว ผสมผสานกับซอสปรุงรสภูเขาทอง จากบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้อย่างกลมกล่อมและลงตัวในแบบอาหารเจ ซึ่งเป็นเมนูที่จำหน่ายครั้งแรกและที่นี่ที่เดียวในเมืองสุขสยามพบกับเมนูพิเศษ มัสมั่นลาซานญ่าเจ และแครอทเค้กเจ รังสรรค์โดยเชฟบิ๊บ ชัชชญา รักตะกนิษฐ KCG Ambassador Chef เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานและกรรมการตัดสินรายการ Top Chef ซึ่งได้นำวัตถุดิบ Imperial Shredded Vegan Cheese / Imperial Extra Virgin Olive Spread และ Sunflower Spread มารังสรรค์เมนูแสนอร่อยนี้ให้ทุกท่านได้ชิมภายในงานอีกด้วยนอกจากนี้ เมืองสุขสยาม ยังได้จัดเตรียมความพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจอีกมากมาย ดังนี้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. รับชมการสาธิตทำเมนูพิเศษ พายมงคล 4 สหาย (ครีมเต้าหู้พุทรา แปะก๊วย เกาลัด) ใช้วัตถุดิบ Imperial Vegan Cheddar Cheese Style Slices / Imperial Sunflower Spread โดยเชฟพลอย ฐาติกานต์ ตัณฑจินนะ KCG Ambassador Chef และ Host รายการทีวีเกี่ยวกับการทำอาหารและเบเกอรี่ และที่ปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม จัดชิมให้นักท่องเที่ยวที่มาชมภายในงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. และ 17.00 น. พบกับเมนูพิเศษ ปิ้งงบเจเห็ด 5 อย่าง เห็ดชิเมจิขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดออรินจิ เห็ดเข็มทอง เห็ดหอมสด โดยเชฟธอมัส วรพล อิทธิคเณศร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และเจ้าของเพจตำรับข้างวัง ซึ่งนำมาจำหน่ายครั้งแรกและที่นี่ที่เดียวในเมืองสุขสยามนอกจากนี้ ขอเชิญสักการะเจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G โดยเจ้าแม่กวนอิม เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเมตตา ที่ทรงโปรดสัตว์ บูชากราบไหว้บันดาลความผาสุก จิตใจผ่องใส ปัดเป่าช่วยเหลือยามเกิดทุกข์ภัย และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน มิตรไมตรี, การแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ, บรรเลงดนตรีกู่เจิง, การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก ฯลฯ และระหว่างวันที่ 13 - 23 ตุลาคมสนุกกับกิจกรรมเวิร์ค ช็อปสอนทำเมนูเปียกปูน และสัมปันนี สัมผัสเสน่ห์แท้แห่งรสไทย จากกะทิขวดเรียลไทย กะทิแท้ 100%อีกไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ เชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า กับกิจกรรม “โรงเจหม้อใหญ่” โดย ไอคอนสยาม และเมืองสุขสยาม พร้อมด้วยพันธมิตรและผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุขสยาม มอบอาหาร บรรจุกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่, ชุมชนผู้ยากไร้แจกทุกวันๆ ละ 200 กล่อง ในเวลา 12.00 น.ตลอดงานยังมีกิจกรรมร่วมสนุก กับแคมเปญ อิ่มอร่อยครบจบที่เจเมืองสุขสยาม รับเซ็ทผลิตภัณฑ์จาก KCG เรียลไทยและซอสภูเขาทอง ทันที เมื่อซื้อสินค้าหรือทานอาหารในเมืองสุขสยามและไอคอนสยามครบ 499 บาทขึ้นไป หรือ ช้อปครบเพียง 399 บาทขึ้นไป สำหรับสมาชิก ONESIAM SuperApp หรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านซอสภูเขาทอง – KCG – และเรียลไทย ชำระด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทย พิเศษยิ่งขึ้น เพียง Add Line @KCGOnline รับ Tasuko แป้งทอดกรอบรสสไปซี่ 1 ถุงฟรี!ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเจทั่วทั้งไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอคอนสยาม โทร.1338 หรือ Facebook: ICONSIAM