Are you OK? สบายดีหรือเปล่า กระจายความสุขรอบตัว แท็กทีม "หมอก้อง" เสริมทัพรับสุขแบบ ok !

โดยและเก็บเกี่ยวความสุขแบบครบวงจร แท็กทีมคนรักสุขภาพกาย -ใจ ดึง,รวมก๊วนชวนมาบอกเล่าความสุขใกล้ตัวตอกย้ำความสุขกาย สบายใจในแบบ OK กับ ความสุขถ้วนทั่ว สุขรอบตัว อยู่ที่ไหนก็สุขได้โดย 3 พิธีกร พาตะลุยชมสวนลิ้นจี่แห่งสุดท้ายที่ ภูมิใจการ์เด้น ที่มีอายุกว่า 100 ปี และยังอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเป็นสวนขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ พาไปเรียนรู้วิถีความสุขแบบเรียบง่ายๆสไตล์ชาวสวน พร้อมโชว์ตีไม้ตะขาบจากคุณ‘ป๋อ-อันดามัน โชติศรีลือชา’ เจ้าของสวนที่นำ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้รุ่นลูกหลานได้นำมาใช้ พร้อมทั้งพาไปรู้จักผลไม้หายากอย่าง 'ส้มซ่า' ที่มีสรรพคุณมากมาย เป็นทั้งอาหารอันโอชะ และยาที่รักษาสุขภาพได้หลายด้านด้วยชมการสาธิตการทำตะโก้สูตรโบราณจากเจ้าของสูตรขนมไทย ‘คุณแม่เอ๋-พรทิพย์ เทียนทรัพย์’ ที่เลือกใช้วัตถุดิบหาง่าย ในสวนใกล้ๆละแวกชุมชน อีกหนึ่งความสุขง่าย ๆ ใกล้ตัว สุขแบบทุกขั้นตอนจริง ๆมาสัมผัสความสุขใกล้ตัวเป็นอย่างไรติดตามชมได้ ในรายการ Are you OK? สบายดีหรือเปล่า อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ เวลา 06.55-07.20 น. เปิดช่อง 3 กด 33