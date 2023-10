THE WISDOM Night สายลมแห่งรัก The Romantic Musical ตอนพิเศษรอบเดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

บริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย จัดละครเวที THE WISDOM Night สายลมแห่งรัก The Romantic Musical ที่เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด โดยถือเป็นละครเวทีมิวสิคัลฟอร์มยักษ์ตอนพิเศษ และจัดการแสดงรอบพิเศษเพียงรอบเดียวเท่านั้นที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ “ซีเนริโอ” ซึ่งเป็นผู้จัดละครเวทีระดับประเทศ สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการเดอะวิสดอมกสิกรไทยมาโดยตลอดละครเวที THE WISDOM Night สายลมแห่งรัก The Romantic Musical เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของนักแสดงละครเวทีชั้นนำ ตู่ ภพธร, หนูนา หนึ่งธิดา, กัน ณภัทร ร่วมด้วย โดม จารุวัฒน์,แกรนด์ กรณ์ภัสสร, ตั้ม วราวุธ ชมการประชันบทบาทการแสดงที่เข้มข้น สนุกสนาน และเพลิดเพลินไปกับบทเพลงพิเศษที่คัดสรรและเรียงร้อยสำหรับละครเวทีเรื่องนี้เท่านั้น พร้อมด้วยโปรดักชันแสง สี เสียง ที่มอบความบันเทิงให้กับผู้ชมเต็มอิ่มครบทุกอารมณ์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากลูกค้าของบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทยมากมายที่มาร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ คุณวรายุฑ มิลินทจินดา, คุณกมลชนก เขมะโยธิน, คุณกรกฤช จุฬางกูร, คุณณชา จึงกานต์กุล, คุณพิรานันต์ พิบูลสงคราม, คุณชุมพล แจ้งไพร