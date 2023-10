ไม่หมดหวัง “ชาชองฮวา” นักแสดงตลกวัย 43 เตรียมสละโสดหนุ่มนักธุรกิจรุ่นน้อง

เป็นนักแสดงที่แค่ปรากฏตัวในซีรีส์ก็เรียกรอยยิ้มจากคนดูได้แล้วสำหรับ “ชาชองฮวา” นักแสดงดังขวัญใจคอซีรีส์เกาหลี ล่าสุดมีข่าวดีว่าเธอกำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วทางต้นสังกัด IOK Company ได้ออกมายืนยันข่าวในวันที่ 11 ต.ค. ว่า “ชาชองฮวา จะเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจรุ่นน้องในวันที่ 27 ต.ค. นี้”เนื่องจากฝ่ายชายเป็นหนุ่มนอกวงการจึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวออกมาแต่อย่างใดชาชองฮวา นักแสดงวัย 43 ปี เริ่มต้นงานในวงการในฐานะนักแสดงละครเวทีเมื่อปี 2005 ก่อนจะขยับเข้ามาเล่นซีรีส์บทที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือการแสดงในซีรีส์ Crash Landing on You ที่ออกอากาศเมื่อปี 2019 ที่เธอรับบทเป็นช่างทำผมชาวเกาหลีเหนือสหายของนางเอกจากนั้นเธอก็ปรากฏตัวเรื่อยมาในหลากหลายซีรีส์ทั้ง Court Lady Choi in Mr Queen (2020), รับบทเจ้าของร้านอาหารขี้นินทาใน Hometown Cha-Cha-Cha (2021), และตัวแพร่ข่าวลือใน Kokdu: Season of Deity (2023)ส่วนผลงานล่าสุดเธอรับบทเป็น คิมซอนบ็อก ใน Song of the Bandits ซึ่งเธอมาสร้างสีสันให้ซีรีส์ที่มีความจริงจัง โดยเป็นเรื่องราวของชาติตะวันตกปฏิบัติต่อเกาหลีสมัยอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นเมื่อปี 1920 นำแสดงโดย คิมนัมกิล และ ซอฮยอน จากวง Girls’ Generation