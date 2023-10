"ปอย ตรีชฎา" สวยแพงมาก กับลุคเกี่ยวก้อยสามีดินเนอร์หรูบนเรือที่อิตาลี

เรียกว่าหวานชื่น จนไอจีมดขึ้นกันเลยทีเดียว สำหรับคู่ของกับสามีที่อยู่ระหว่างควงคู่เที่ยวต่างประเทศ ซึ่งเป็นทริปสุดพิเศษที่อยู่ในช่วงวันเกิดของ “ปอย ตรีชฎา” พอดีอีกดัวยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสวมชุดสวยหรูดูแพง ปังเป๊ะลงอินสตาแกรม กับภาพโมเมนต์ควงสามีไปดินเนอร์บนเรือสุดหรู ดื่มด่ำค่ำคืนอันสุดพิเศษกันสองต่อสองโรแมนติกมาก เช็กอินที่ประเทศอิตาลี พร้อมแคปชั่นไว่า"Indulged in a delightful evening at Monte Carlo restaurant on Club Med 2! From the exquisite cuisine to the impeccable service and charming decorations, every moment was a taste of perfection. Grateful for the wonderful memories made."