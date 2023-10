JSL จัด “ตู่ - ต้น - ตุ้ม” โคจรพบกันเป็นครั้งแรกในรอบสิบปี ในงาน “แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert”

คุ้มค่าสมการรอคอยครบรสทั้ง ซึ้ง สุขและสนุกเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งพิเศษ “แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert” #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี หารายได้สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้างานวิจัย แพทย์จุฬาฯ จัดโดย เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ร่วมกับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษครั้งแรกที่ เจ เอส แอล ฯ จับ 3 ดาวเสียงดี “ตู่ - นันทิดา แก้วบัวสาย, ต้น - สุชาติ ชวางกูร, ตุ้ม-ผุสชา โทณะวณิก” มารวมตัวกันในรอบหลายสิบปีเพื่อมอบความสุขด้วยการ ร้อง เล่น เต้น โชว์ สร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ชมเหล่าคนใจบุญ เซเลบริตี้ แพทย์ พยาบาล อิ่มเอม สุดสนุก แสนประทับใจ จากการแสดงที่รวมถึงนักร้องตัวท็อปของวงการเพลงที่เด่นดังในยุค 60 70 80 90 พร้อมใจกันมารวมกันโดยในงานมีนักร้องคุณภาพมากันอย่างคับคั่ง อาทิ ก้อย-ศรัณย่า, เนม-ปราการ, หอย-เกียรติศักดิ์, ป้อม ออโตบาห์น, จิ๊บ-วสุ, ชมพู- สุทธิพงษ์, จี๊ด-สุนทร, กิต-กิตตินันท์, สปาย ภาสกรณ์, คิง The Voice,แคท ไตรทิพย์,มิลลี่ อภิสรา,วิน-ชวนชัย, เปรม ฉัตรนนท์ โดยมี “ดู๋-สัญญา” และ “เปอร์-สุวิกรม” รับหน้าที่พิธีกรมอบเสียงหัวเราะ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดเวทีพาเแฟนเพลงพร้อมย้อนเวลาไปพบกับความสนุกในบรรยากาศของบทเพลงโดนใจและประทับใจแห่งทศวรรษ 60 70 80 90 ที่รวบรวมเพลงฮิตทั้งไทยและสากล คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อเรียงร้อยเป็นบทเพลง 4 ยุค โดยมีนักร้องสาวคุณภาพ “ตู่ นันทิดา” ไม่พลาดที่จะมาร่วมเติมความสุขที่เปี่ยมคุณภาพ จัดเพลงเติมจังหวะชวนขยับเบา ๆ ด้วยเพลง “ขอมือเธอหน่อย, Can’t Smile Without You ตามด้วยเพลงฮิตที่ดนตรีและเสียงร้องฟังทีไรก็ให้ความรู้สึกสวยงามเสมอ อย่าง “ทรายกับทะเล, วิมานดิน” ตามด้วย Mo Town : My Girl , รักคุณเข้าแล้ว , ขอมือเธอหน่อยนอกจากนี้ยังมีคิวพิเศษหาชมได้ยากกับ 3 ศิลปินสุดพรีเมียมร่วมตอกย้ำความพิเศษในค่ำคืนแห่งการให้ เอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุดกับ “ตู่-ตุ้ม-ต้น” นำเพลง Unchained Melody มาพ่นไฟประชันเสียงร้องสะกดแฟน ๆ ทั้งหอประชุม ส่วนโชว์เดี่ยวของ “ตุ้ม ผุสชา” มากับเพลงบรรยากาศสวยซึ้งในความทรงจำอย่าง “ฝันฝันหวาน” ด้าน “ต้น-สุชาติ” พร้อมส่งเพลง “รักเธอเท่าฟ้า, All I Asked of You, ใจรัก” และยังมีโชว์สุดละมุนจากศิลปินตัวพ่อ “ป้อม ออโตบาห์น” มาในเพลง Hello ต่อด้วยบรรเลงเปียโนในเพลง “ความรัก”สำหรับในช่วงทศวรรษในความทรงจำ ที่ “ชมพู- สุทธิพงษ์” มาเติมความสนุกในเพลงฮิตติดชาร์ตทั่วโลกในยุค 70 อย่าง My Heart goes Sha la la la la และไปต่อขยับขาเบาๆต่อกับลีลาของ“จิ๊บ-วสุ” มาในลุคของศิลปินสุดคลาสสิก เอลวิส เพรสลีย์ ศิลปินในตำนานที่ครองใจคนมาทุกยุคทุกสมัย และถึงคิวของศิลปินคุณภาพเจ้าของเสียงหลายร้อยล้านวิวอย่าง “เนม” ที่ไม่น้อยหน้ารุ่นพี่ด้วยการเติมเสียงร้องอันทรงพลังจากเพลงดัง Fly Me To The Moon และ รางวัลแด่คนช่างฝัน รวมถึงแฟน ๆ ยังได้มีโอกาสร่วมขยับแข้งขยับขาไปกับ ช่วงโชว์เที่ยวดิสโก้โก๋ทั้งฮอลล์ ที่เริ่มจาก “เสนาหอย” ที่มาร้องเพลง “แอบเหงา” แถมยังเล่นตลก ตบมุก ให้ฮากันสนั่น หัวเราะท้องแข็งพร้อมด้วยศิลปินรุ่นใหม่ “มิลลี่-วิน-เปรม” สร้างความคึกคักในเพลง YMCA ต่อด้วย “กิต” มาในเพลง My Way และ Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot นอกจากนี้นักร้องหนุ่ม “คิง” ได้ร่วมเติมสีสันให้คึกคักในเพลง YMCA +KUNGFU FIGHTING และชวน “จี๊ด สุนทร” กับ “สปาย" ศิลปินยุค 90 มาในเพลง “ออกมาเต้น” ตามด้วยแขกรับเชิญเซเลบริตี้ “แคท-ไตรทิพย์” คว้าเพลง “โอเคนะคะ” และงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราปิดท้ายความประทับใจด้วยการรวมหมู่ศิลปินพร้อมแพทย์พยาบาล มาร่วมร้องเพลง “ด้วยมือของเธอ” ตอบแทนน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านที่พร้อมที่จะให้และแบ่งปัน”