ดราม่า Aquaman!? "แอมเบอร์" กล่าวหา "เจสัน" เมามากองถ่าย และทุกคนอยากเขี่ยเธอพ้นภาค 2 สุดท้ายได้ "อีลอน" ช่วยเชฟ

Variety รายงานข้อกล่าวหา ด้วยการอ้างอิงบันทึกจาก ดร. ดอว์น ฮิวจ์ นักบำบัดของ แอมเบอร์ เฮิร์ด ซึ่งหลุดไปบน Redditในบันทึกมีการกล่าวหาว่า เจสัน โมโมอา มีอาการมึนเมามากองถ่าย, แกล้งแต่งตัวเหมือน จอห์นนี เดปป์ และพยายามหาทางเขี่ย แอมเบอร์ เฮิร์ด ออกจากหนัง“เจสันบอกว่าเขาอยากให้ฉันโดนไล่ออก” เฮิร์ด กล่าวตามบันทึก “เจสัน เมา มาเข้าฉากช้า แต่งตัวเหมือน จอห์นนี่ มีแหวนอะไรเหมือนกันหมด”ขณะที่ตัวแทนของ เจสัน โมโมอา ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่โฆษกของ DC ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ แอมเบอร์ เฮิร์ต โดยโฆษกของบริษัทบอกกับ Variety เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคมว่า "เจสัน โมโมอา ทำตัวเป็นมืออาชีพตลอดเวลาในกองถ่าย Aquaman and the Lost Kingdom"เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีคนในกองถ่ายให้ข่าวเอาไว้ว่า "เจสันออกไประหว่างการทำงานบางแค่แป๊บเดียว เขาชอบดื่มเบียร์บ้างเป็นครั้งคราวเหมือนทุกคน แต่ไม่ได้แสดงอาการเมาในกองถ่าย"สำหรับเรื่องการแต่งตัวเหมือนอดีตสามีของ แอมเบอร์ เฮิร์ด นั้นคนในกองถ่ายบอกว่า "และเขาไม่ได้แต่งตัวเหมือน จอห์นนี เดปป์ เขาแต่งตัวในสไตล์โบฮีเมียนแบบนั้นเสมอ"หน้าฉากเหมือนว่า เฮิร์ด และ เจสัน ยังญาติดีกันอยู่ และยังถ่ายถ่ายภาพหยอกล้อกัน แต่มีหลักฐานว่าเขาเลิกตาม เฮิร์ด บนอินสตาแกรม มีแหล่งข่าวคนหนึ่งบอกว่าเขาบล็อกเธอไม่ให้ติดตามเขาด้วยซ้ำจากบทบันทึกจากการบำบัด แอมเบอร์ เฮิร์ด ยังบอกว่า เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับเจมส์ วาน และได้รับการปฏิบัติราวกับเป็นคนนอกคอก เพราะการต่อสู้ทางกฎหมายของเธอกับเดปป์ “เขาขึ้นเสียงใส่ ฉัน - 'ฉันไม่สามารถโพสต์เกี่ยวกับ Aquaman ได้' - ทำให้มันเหมือนเป็นความผิดของฉัน”วาน ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน แต่โฆษกของ DC ยืนยันว่า "เจมส์ เป็นที่รู้จักดี จากการปฏิบัติต่อนักแสดงและทีมงานของเขาด้วยความเคารพสูงสุด และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกเสมอ ซึ่งการทำงานร่วมกันในกองถ่าย ภาพยนตร์ 'Aquaman' ก็ไม่มีข้อยกเว้น"แหล่งข่าวยังบอกกับ Variety ว่าหลังจากภาพยนตร์เรื่องแรกออกฉาย Warner Bros. ได้ส่งจดหมายถึงทนายความของ เฮิร์ด ในปี 2018 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจถอดเธอออกจากภาคต่ออย่างไรก็ตาม แต่สุดท้ายกลายเป็น อีลอน มัสต์​ ซึ่งเดทกับ เฮิร์ด ในปี 2017 ที่เข้ามาขัดขวางข่าวบอกว่า อีลอน มัสต์​ "เขียนจดหมายสุดแรงถึง Warner Bros. ว่าจะเผาทุกอย่างให้วอด" หากนักแสดงหญิงคนนั้นไม่ได้เล่นหนังภาคตต่อมัสต์​ ไม่ได้ยืนยัน หรือปฏิเสธเรื่องนี้ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าแม้จะมีชื่อของเธออยู่ใน Aquaman and the Lost Kingdom แต่บทของ แอมเบอร์ เฮิร์ด ในหนังภาคสองถูกตัดทิ้งจนแทบไม่เหลือ และในตัวอย่างภาพยนตร์ก็ปรากฏตัวออกมาเพียงวินาทีเดียว