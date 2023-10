"แซมโย" คนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์กับการรับบทนำในละครเพลง The King & I (คลิป)

การแสดงละครเพลงชื่อดังของโลกอย่าง The King & I เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงละครในเมืองอ็อกฟอร์ดประเทศอังกฤษต้องกลายเป็นเรื่องที่น่าจดจำไม่น้อยเมื่อการแสดงดังกล่าวนักแสดงไทยมีโอกาสรับบทสำคัญในการแสดงเป็นรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 72 ปีที่ละครเพลงเรื่องนี้เปิดการแสดงมาทั่วโลก ไม่เคยมีคนไทยเคยได้รับบทบาทนี้มาก่อนเลย"โย สันต์ทวีสุข" หรือ "แซมโย" (Sam Yo) เป็นนักแสดงเชื้อชาติไทยที่ไปเติบโตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ที่ผ่านมาเขาเคยแสดงเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในภาพยนตร์ RED 2 ปี 2013 รวมถึงมีบทบาทเล็กๆ ใน Re-Kill, Ninja Assassin และทีวีซีรีส์อย่าง EastEnders, Victoria Cross Heroesแซมโย มีส่วนร่วมกับการแสดงละครเพลง West End มาตั้งแต่ปี 2000 อาทิ Anything Goes, Aladdin และเป็นหนึ่งในนักแสดง The King & I ปี 2018 ในการแสดงที่ลอนดอนที่มีนักแสดงคนดังของญี่ปุ่น "เคน วาตานาเบะ" มารับบทรัชกาลที่ 4เดือนกันยายนที่ผ่านมา "แซมโย" ได้ร่วมแสดง The King & I ในการทัวร์ที่อังกฤษกับบท Kralahome พ่อมดผู้ชั่วร้ายที่ต้องการจะโค่นรัชกาลที่ 4 เพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสยาม จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ได้แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ของเองในการก้าวขึ้นไปรับบทบาทเป็นรัชกาลที่ 4 ในการแสดงรอบวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม โดยมีเพื่อนๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย