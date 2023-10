สัมผัสการหลอมรวมของแฟชั่นและผลงานศิลปะระดับโลกอย่างลงตัว

แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ American Elegance ที่สะท้อนบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและสง่างาม ได้เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ล่าสุดร่วมกับ VAN GOGH MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะชื่อดังระดับโลกที่อุทิศให้กับผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ (VINCENT VAN GOGH) จิตรกรชาวดัตช์ หนึ่งในผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกแบบอิมเพรสเช่นนิสท์ ที่มีเอกลักษณ์เป็นสีสันจัดจ้านและฝีแปรงที่แฝงอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาอันเป็นรากฐานแห่งศิลปะสมัยใหม่โดยภายในงานเปิดตัวคอลเลกชั่น ROYAL IVY REGATTA x VAN GOGH MUSEUM ได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวคนดัง อแมนด้า ออบดัม และ กร วรรณไพโรจน์ ศิลปินหนุ่มฮอตสมาชิกจากวง PROXIE ร่วมถ่ายทอดความสวยงามของงานศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนแฟชั่นเสื้อผ้า พร้อมด้วย คิด-คณชัย เบญจรงคกุล ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศิลปะและการถ่ายภาพ และเป็นช่างภาพผู้ถ่ายภาพแฟชั่นให้กับคอลเลกชั่นในครั้งนี้ด้วย โดยทุกท่านจะร่วมพูดคุยถึงมุมมองในการถ่ายทอดงานศิลปะระดับโลกอันทรงคุณค่า มาเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่สามารถอยู่ในชีวิต ประจำวันได้อย่างลงตัวผลงานแฟชั่นในคอลเลกชั่น ROYAL IVY REGATTA x VAN GOGH MUSEUM ได้หยิบเอาผลงานระดับมาสเตอร์พีชของวินเซนต์ แวนโก๊ะ อาทิ ผลงาน Sunflowers, Almond Blossom, Wheatfield with a Reaper, Landscape with Houses and Self-Portrait with Straw Hat. ออกมาเป็นคอลเลกชั่นที่ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลปะบนเสื้อผ้าสมัยใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนเสื้อผ้าและเครื่องประดับหลากหลายไอเทมสำหรับคอลเลกชั่นของผู้หญิงจะโดดเด่นด้วยสีสันและลวดลายที่งดงามจากผลงานของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้าที่สามารถเลือกสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส อาทิ ชุดเดรส (Shift Dress) และเสื้อแขนยาวลายผลงาน Sunflowers, เสื้อท็อป และเดรสทรงป้าย (Wrap dress) ผลงาน Wheatfield with a Reaper ตอบโจทย์ความมีสไตล์ได้แบบ day-to-night ส่วนคอลเลกชั่นสำหรับผู้ชาย ยังคงความคลาสสิกที่เหนือกาลเวลา กับไอเทมที่สวมใส่ได้ครบทุกโอกาส ทั้งเสื้อยืดคอกลม เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต ที่สามารถสวมใส่ได้ในวันสบายๆ หรือใส่เป็นออฟฟิศลุคก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และพลาดไม่ได้คือ แอ๊กเซสซอรี่ที่จะคอมพลีทลุค ไม่ว่าจะเป็นหมวก หรือกระเป๋า ให้ได้เลือกหลากหลายดีไซน์สัมผัสงานศิลปะระดับโลกที่ผสานลงตัวกับแฟชั่นในคอลเลคชั่นสุดพิเศษ ROYAL IVY REGATTA x VAN GOGH MUSEUM ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน ROYAL IVY REGATTA ทุกสาขา และช้อปออนไลน์ https://www.royalivyregatta.com ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Instagram : @royalivyregatta_officialsFacebook : facebook.com/RoyalIvyRegattaLINE Official Account : @RoyalIvyRegatta