“มิ้นท์ ณัฐวรา” เตรียมเป็นเจ้าสาว หลังแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว

เตรียมเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับ “มิ้นท์ ณัฐวรา วงศ์วาสนา” ที่ล่าสุดออกทริปเที่ยวยุโรปกับแฟนหนุ่ม “ไฮโซหยัง วิธวิทย์ ฟูจิตนิรันดร์” แต่งานนี้เจอเซอร์ไพรส์ เมื่อแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานขณะนั่งเรือหรูชมวิวสุดโรแมนติกทำเอา มิ้นท์ ถึงขั้นซึ้งจัด บ่อน้ำตาแตก ซึ่งถือเป็นโมเมนต์ในฝันที่เจ้าตัวต้องการให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และอยู่กันเพียงลำพัง ก่อนจะโพสต์ภาพวินาทีสำคัญพร้อมข้อความว่า“And i said "Yas!" i will marry you anytime and anywhere. Love you🤍 @wittawit_pkg”( ฉันพูดว่า ‘ตกลง’ ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ รักนะคะ )งานนี้เพื่อนๆต่างพากันเข้ามาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่เจ้าบ่าว-เจ้าสาวกันเพียบเลยทีเดียว