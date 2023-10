ฉลองความสำเร็จอย่างงดงาม Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023 (BIFW2023) ปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปีด้วยโชว์สุดตระการตา

อย่างลงตัว โดยได้หนุ่ม ๆ รุ่นใหม่ อาทิ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, วง PROXIE และ 789 SURVIVAL มาเป็นตัวแทนของผู้ชายสไตล์ PAINKILLER Atelier ท่ามกลางบรรยากาศนิ่งเท่ที่มีภาพลายเส้นแสนเก๋เป็นฉากหลัง

พิสิฐ จงนรังสิน และ ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ จะนำคอลเลคชั่นประจำฤดูร้อนปี 2024 “Identity” หรือ “ตัวตน” มาโชว์อย่างเต็มรูปแบบบนแกรนด์รันเวย์ โดยแปลความหมายของอัตลักษณ์บ่งบอกตัวตนให้กลายเป็นลวดลายต่างๆ อย่าง ลวดลายของนิ้วมือ ลวดลายของนัยน์ตาที่ขยายผ่านเลนส์ ถ่ายทอดเป็นงานปักในสไตล์ที่ถนัด ใส่เทคนิคงานฝีมือบนเนื้อผ้าที่ไม่เหมือนใคร รวมทั้งงานเลเซอร์คัทที่ช่วยให้แต่ละชุดดูน่าตื่นตาในทุกมิติ และที่น่าสนใจคือการหยิบเอาโครงเสื้อผ้าแนวเทเลอร์ที่เคยเป็นธรรมเนียมการแต่งตัวของผู้ชาย มาดัดแปลงให้กลายเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงในแนว Dramatic Fashion ทำให้เกิดความแปลกใหม่และแตกต่างอย่างลงตัว ความตื่นตาตื่นใจของโชว์นี้นอกจากจะได้เห็นดีไซน์อันน่าทึ่งที่มาพร้อมสีสันอันจัดจ้าน การเลือกเหล่านายแบบนางแบบหลาย Identity ที่บ้างสวยลงตัวสะท้อน

อัตลักษณ์ชัดเจน บ้างดูขัดแย้งสับสนกับรูปลักษณ์ ก็สร้างความสนุกให้ผู้ชมลุ้นว่าจะได้เห็นความแปลกใหม่อะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังมาเพิ่มความคึกคักให้กับรันเวย์อย่างคับคั่ง อาทิ ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, ซินดี้ บิชอพ, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, ปิยรัตน์ กัลย์จาฤก, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์, เจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ก่อนปิดท้ายด้วยชุดฟินาเล่จากคู่จิ้นสุดฟิน แจม-รชตะ หัมพานนท์ และ ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ

เดินทางมาถึงวันสุดท้ายสำหรับปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปีซึ่งปีนี้ส่งท้ายด้วยโชว์จากดีไซเนอร์ไทยระดับท็อป ที่ต่างร่วมโชว์พลังสร้างสรรค์ปลุกกระแสแฟชั่นไทย ท่ามกลางเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายแวดวงที่ยกขบวนกันมาสนับสนุนดีไซเนอร์และแฟชั่นไทยอย่างล้นหลามวันสุดท้ายของสัปดาห์แห่งแฟชั่น เปิดรันเวย์ด้วยโชว์สุดชิคของ PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports จากการออกแบบของดีไซเนอร์สาว สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ ที่ทั้งสนุกสนานและเต็มไปด้วยความครีเอทีฟ กับคอลเลคชั่น “ARTCORE” ซึ่งหยิบยกเอาคาแรกเตอร์ของเหล่าศิลปินมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายผู้ชายที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง โดยสร้างสรรค์เป็นไอเท็มที่เหล่าศิลปินจะต้องชอบ ทั้งเข็มขัดพร้อมช่องเก็บของ หมวกเบเร่ต์ กางเกงคาร์โก้ นำเสนอในสีสันหลักในการสร้างสรรค์งานอาร์ตอย่างขาว ดำ เบจ น้ำเงิน แดง ทั้งยังสอดแทรกความเท่และเก๋ของนาฬิการะดับโลกอย่าง Seiko เข้าไปแต่ละลุคไปต่อกับโชว์ที่ทั้งเก๋ เท่ และคูล ของ Fri27Nov. presented by SCG ซึ่ง ชนะชัย จรียะธนา ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ร่วมครีเอทเสื้อผ้าและกระเป๋ารีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ถุงปูนของ SCG เข้ากับลุคของแบรนด์ได้เท่สุด ๆ พร้อมโชว์ฝีมือการออกแบบในคอลเลคชั่น “The Day Yester Tomorrow” อันท้าทายจินตนาการด้วยการเล่นกับความเชื่อมโยงของช่วงเวลา ระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “ความทรงจํานั้นมีค่ากับการอยู่บนโลกในปัจจุบันด้วยการมองไปสู่อนาคต” สร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้าผู้ชายที่ผสมผสานทั้งความคลาสสิกและร่วมสมัย สะท้อนภาพปัจจุบันและอนาคตผ่านวัสดุ เทคนิค งานประดิษฐ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นอกจากนี้ ในส่วนของโชว์ก็นำเสนอเรื่องความหลากหลาย ที่ไม่มีเพียงหนุ่มฮ็อตอย่าง แจม-รชตะ หัมพานนท์ และ จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ ยังมีนายแบบนางแบบหลายเจเนอเรชั่น หลากคาแรกเตอร์ มานำเสนอความเท่และชิคแบบ Fri27Nov. ในสไตล์ของตัวเอง ไปจนถึงการร้อยเรียงเรื่องราวจากบรรยากาศฤดูฝนอันมืดครึ้มในเมืองใหญ่ด้วยโทนสีเข้มดำ ก่อนค่อย ๆ เผยความสดใสกับสีแดง-ขาว แล้วตบท้ายที่ความคึกคักสนุกสนานด้วยดีไซน์ล้ำ ๆ ผ่านเสื้อหนัง กลิตเตอร์ และความวับวาวของเสื้อผ้า และที่น่าสนใจคือจากนั้นเปลี่ยนอารมณ์ไปชมความตระการตาในโชว์ของ TUBE GALLERY presented by TAT ซึ่งเปิดโชว์ด้วยชุดอเมซิ่งไทยแลนด์ ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ก่อนที่สองดีไซเนอร์สุดท้ายปิดแกรนด์รันเวย์ปีนี้ด้วยโชว์สุดอลังการของ FLYNOW จากฝีมือการรังสรรค์ของ สมชัย ส่งวัฒนา และทีมงาน ที่พาทุกคนไปดื่มด่ำไปกับความโรแมนติกอันลึกลับน่าค้นหา ในคอลเลคชั่น “Solar Eclipse” หรือ “จันทร์กอดอาทิตย์” ซึ่งสะท้อนถึงการหลอมรวมจิตวิญญาณอันเข้มแข็งและอ่อนโยนเข้าด้วยกัน จนหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียว และโอบกอดกันด้วยปัญญาแห่งรัก ผ่านผลงานการดีไซน์เครื่องแต่งกายที่แปลกใหม่ แฝงไปด้วยความดุ เสน่ห์อันร้อนแรง และความล้ำสมัยเหนือจริง โดยเน้นเฉดสีดำ ขาว น้ำตาล เบจ ทอง ตัวโชว์บอกเล่าเรื่องราวของรักสามเศร้าเมื่อจันทร์ห้าวหาญโอบกอดดวงอาทิตย์ที่ให้ความรู้สึกเศร้าในตอนท้ายแบบเหนือความคาดหมาย แต่ โดยมีนางเอกสายหวาน ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ แปลงโฉมมาในแนวดุเดินเปิดโชว์ และปิดท้ายชุดฟินาเล่ที่ตราตรึงใจโดย วีนา-ปวีนา ซิงห์ เป็นการบอกลาแกรนด์รันเวย์ด้วยความอิ่มเอมกับอีกหนึ่งโชว์ที่น่าจดจำสำหรับ BIFW2023นับเป็นการปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับ Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023 ที่สร้างปรากฏการณ์และแรงขับเคลื่อนให้วงการแฟชั่นไทยในหลากหลายมิติ