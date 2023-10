“นานา - เวย์” สุดปลื้มลูกชาย “น้องบรู๊คลิน” แข่งเทควันโดได้เหรียญทอง

เรียกว่าปลาบปลื้มและภูมิใจกันทั้งครอบครัวก็ว่าได้ สำหรับครอบครัวของม” หรือซึ่งล่าสุดภรรยาคนสวยได้ออกมาโพสต์ภาพและคลิปร่วมเฟรม พ่อ แม่ และลูกๆ มีลูกชาย “และลูกสาวเนื่องในวันพิเศษที่ลูกชายคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ พร้อมแคปชั่นว่า“เด็กชายบรู๊คลิน ผู้ที่รักในกีฬาเทควันโด้มาก ผลจากความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจซ้อมทุกวันของลูก เลยทำให้เกิดเหรียญทองในวันนี้นะครับ we’re so proud of you @brooklyn_guy24และ "วินาทีรู้ว่าได้เหรียญทอง ดึงไปหนึ่งที คิดท่านี้มานานว่าจะทำถ้าชนะแมตซ์นี้ บรู๊คเอ๊ย!!!!! แม่ดูวนเป็น 10รอบ"