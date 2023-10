“มิกซ์ สหภาพ” ชวนคนรักซานริโอท่องโลกคาวาอิ และบูสความฟินไปกับกิจกรรม Surprise Cashier ท่องไปในงาน “CENTRAL SANRIO CHARACTERS FAIR 2023”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นเดอะเลเจนด์ออฟซานริโอ ในฐานะผู้นำเข้าซานริโอห้างแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตแก่ลูกค้าคนสำคัญ จัดงานสุดคิ้วต์แห่งปีที่บิ๊กแฟนซานริโอรอคอย “Central Sanrio Characters Fair 2023” (เซ็นทรัล ซานริโอ คาแรกเตอร์ แฟร์ 2023) ที่จะพาเหล่าคนรักซานริโอไปท่องโลกคาวาอิ พบไลฟ์สไตล์ไอเทมน่ารัก ๆ ของซานริโอจากหลายหลายคาแรกเตอร์ดัง และกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ต.ค. 66 รวมทั้งบูสความฟินไปกับกิจกรรม Surprise Cashier ช้อปแล้วรับกับมือคิ้วต์บอย “มิกซ์ – สหภาพ” แบบใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว! และกิจกรรม Shopping Rally ผู้ชนะรับฟรี Hello Kitty ทองคำ 24K ในวันที่ 5 ต.ค. 66 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และสามารถช้อปกันแบบจุใจ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 ที่แผนกซานริโอ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสมุย และป่าตอง) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัล ถือเป็นตำนานซานริโอของเมืองไทยในฐานะผู้นำเข้าหลากหลายคาแรกเตอร์ของซานริโอเป็นห้างแรกและครองใจคนไทย รวมทั้งอยู่คู่กระเป๋านักเรียนของเรามาแล้วกว่า 40 ปี โดยเราได้รับตุ๊กตาคิตตี้ลิมิเต็ด เอดิชัน 4 ตัวเป็นของขวัญจากซานริโอสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นที่มอบให้ในช่วงคิตตี้อายุครบ 35 ปี (ปี 2009) จากการที่ประเทศไทยทำยอดขายได้สูงที่สุดใน South East Asia จนในทุกวันนี้ห้างเซ็นทรัลยังคงเป็นห้างที่นำเข้าไอเทมของซานริโอทั้งคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ และคอลเลกชันใหม่รายใหญ่ที่สุดของไทยเพื่อให้คนรักซานริโอชาวไทยได้ช้อปกันแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่ทำให้ลูกค้าคนสำคัญของเราผิดหวังอย่างแน่นอน”โดยเฉพาะล่าสุดกับงานสุดคิ้วต์แห่งปีที่บิ๊กแฟนซานริโอรอคอย “Central Sanrio Characters Fair 2023” (เซ็นทรัล ซานริโอ คาแรกเตอร์ แฟร์ 2023) ซึ่งโต้โผใหญ่ของการจัดงานอย่าง รุ่งนิภา ศรีวิริยะเลิศกุล ประธานบริหารฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มบ้าน แม่และเด็ก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงความพิเศษของงานในปีนี้ว่า “สำหรับงาน Central Sanrio Characters Fair 2023 ที่พรั่งพร้อมไปด้วยไลฟ์สไตล์ไอเทมทั้งตุ๊กตาหมอนอิง, ผ้าขนหนู, ผ้าปูที่นอน, ผ้านวม, กระเป๋า, ขวดน้ำ, เครื่องเขียน และอื่น ๆ อีกมากมาย จากหลากหลายคาแรกเตอร์ซานริโอชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้), Kuromi (คุโรมิ), My Melody (มายเมโลดี้), Cinnamonroll (ชินามอโรล), Little Twin Stars (ลิตเติ้ล ทวิน สตาร์ส), Bad Badtz-Maru (แบ๊ด แบ๊ดซ์ มารุ) ฯลฯ โดยยังมีความพิเศษของดีลโปรโมชัน กิจกรรมและการตกแต่งงานน่ารัก ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ช้อปและเช็คอินถ่ายรูป เรียกว่าเอาใจคนรักซานริโอกันแบบจัดเต็มอีกด้วย”สำหรับดีลโปรโมชันสุดฟิน! และกิจกรรมสุดน่ารัก ประกอบด้วย...o สินค้าซานริโอเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 50% และสินค้าใหม่ลดสูงสุด 15%o รับดิจิทัลคูปอง หรือคูปองส่วนลดแทนเงินสดสูงสุด 4,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขเฉพาะวันที่ 12 – 31 ต.ค. 66o รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y ลายคาแรกเตอร์ซานริโอที่คุณรัก ลงบนกระเป๋าผ้าแคนวาสมูลค่า 450 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาทนอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพร์สสุดพิเศษจากหนุ่มสายคิ้วต์ “มิกซ์ - สหภาพ วงศ์ราษฎร์” ที่มารับหน้าที่พาเหล่าคนรักซานริโอไปท่องโลกคาวาอิ พร้อมชวนช้อปไลฟ์สไตล์ไอเทมเด็ดสุดปัง และจอยกิจกรรมสุดน่ารักต่าง ๆ ภายในงาน รวมทั้งบูสความฟินไปกับกิจกรรม Surprise Cashier ที่ได้หนุ่มมิกซ์มาโคฟเวอร์เป็นแคชเชียร์คอยเทคแคร์คนรักซานริโอแบบใกล้ชิดสุด ๆ! และร่วมสนุกไปกับกิจกรรม Shopping Rally ผู้ชนะรับฟรี Hello Kitty ทองคำ 24K ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและสนุกแบบจัดเต็ม! (โดยสามารถรับชม Live ย้อนหลัง ได้ทาง Facebook Fanpage: Sanrio Gift Gate Thailand และ Central Department Store) งานนี้ หนุ่มมิกซ์ ยังได้แชร์ความประทับใจที่ได้มาร่วมงาน “Central Sanrio Characters Fair 2023” ในครั้งนี้ว่า “ดีใจมาก ๆ เลยครับที่ได้มาเจอกับคาแรกเตอร์ซานริโอขวัญใจวัยเด็กของผม ผมเป็นบิ๊กแฟน Hello Kitty และ Bad Badtz-Maru ตอนเด็ก ๆ แอบมีปากกา 2 ลายนี้เยอะมาก ๆ เลยครับ สำหรับใครที่ชอบคาแรกเตอร์ซานริโอบอกเลยครับว่าต้องมางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะมีไอเทมเด็ด ๆ คอลเลกชันใหม่ให้ช้อปเยอะมาก แถมโปรโมชั่นก็คุ้มสุดๆ และที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปน่ารัก ๆ ให้สายคอนเท้นต์ได้ฟินกับการเช็คอิน รวมทั้งมีกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย รับรองคนรักซานริโอมาแล้วต้องเลิฟแบบผมแน่นอนครับ”มาเช็คอินสัมผัสความคิ้วต์ พร้อมช้อปแบบฟิน ๆ ไปกับเหล่าซานริโอคาแรกเตอร์ดังที่งาน “Central Sanrio Characters Fair 2023” ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ต.ค. 66 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว และสามารถช้อปกันแบบจุใจได้อีก ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 ที่แผนกซานริโอ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสมุย และป่าตอง) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ, เว็บไซต์ www.central.co.th, บริการ Central Call & Shop หรือ Chat & Shop ที่ Line @Centralofficial หรือ ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/CentralDepartmentStore รวมถึง Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 และTikTok Shop: Central Department Store ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครัน#CentralSanrioCharactersFair2023 #CentralSanrioxMixxiw