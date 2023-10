"นิก Dr chirawan lewis" กลับมาอีกครั้งเเบบไม่ธรรมดา..ฮือฮา สนั่นรันเวย์ดูไบ

จบจากงานเมืองคานก็ต่อด้วยงานรันเวย์ระดับโลก the biggest runway show In Middle East เป็นรันเวย์ที่ยาวเเละใหญ่ที่สุด แถมมีนางแบบมากกว่า 300 ชีวิตบินมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ และยังจัดขึ้นที่ world trade centre Dubai ใจกลางกรุงเลยทีเดียวงานนี้ คุณนิก Dr chirawan Lewis ดีไซเนอร์ไทย-ลอนดอน บินจากลอนดอน พร้อมทีมงาน เตรียมตัวขึ้นรันเวย์ที่ดูไบ โดยได้วางตัวนางเเบบเปิดงานคนสำคัญคือ นางเเบบกิตติมศักดิ์จากประเทศอังกฤษ เเถมยังเป็นนักธุรกิจไทยในประเทศอังกฤษอีกด้วย คือ Pathitta Buasaban Booker หรือคุณน้อยที่เป็นนางเเบบเปิดตัวรันเวย์ได้อย่างสวยงามอลังการ พร้อมด้วยน้องน้ำหวาน Angelina Buasaban Field.ลูกสาว ที่มาร่วมขึ้นเวทีนี้อีกด้วย โดยน้องน้ำหวานเป็นนักร้องที่เพิ่งเซ็นสัญญากับเกาหลี เเละกำลังจะเก็บตัวเทรนกับทางค่ายเกาหลีอีก 3 ปี คงจะได้ชมผลงานตามคอนเสิร์ตไฮไลต์สำคัญงานนี้ เมื่อ 2 ambassador ของเเบรนด์ Christian Sutat Watts, Jessica May Watts. ที่พรีเซ็นได้อย่างดีเยี่ยมสมกับที่เป็นเเบรนด์เเอมบาสเดอร์ เอารันเวย์ลุกเป็นไฟ ทั้งยังมีเเขกคนสำคัญจากประเทศไทย นางเเบบ/เซเลปคนดัง Vijitra Sirisri. นางเเบบจากเรนโบว์ โปรดักส์ชั่น ที่เดินทางมาพร้อมกับคุณบิว Benyada sotaiyin ที่บินจากประเทศไทย เพื่อมาขึ้นรันเวย์ทั้งยังมีดาราเซเล็ปจากประเทศดูไบ TikToker คนดัง นายเเบบที่มากความสามารถที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน Samir Irkan , เเละนางเเบบระดับโลกมากมายที่มาร่วมเดินแบบครั้งนี้ อาทิ Model Milanna Fedorchuk ,Model : Milana Dubai ฯลฯ มาโชว์คอลเลคชั่นใหม่ชื่อ The serenity collection ที่ขึ้นโชว์ในวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกับคว้ารางวัล International fashion designer of the year 2023Dr chirawan Lewis กล่าวขอบคุณทีมงานที่ดี และขอบคุณทางคุณครูกบ ผู้ช่วยออกเเบบ assistant designer ที่อยู่ด้านหลังที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเเบรนด์ เเละ lord Marcus watts ที่บินจากประเทศอังกฤษมาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ Sheikh ayash นักธุรกิจหนุ่มน้อยไฟเเรงของดูไบ เซเล็ปคนดังจากดูไบเป็น TikToker ที่มีเเฟนคลับคลั่งมากในโซน UAE ที่มาร่วมสนับสนุนงาน เเละยังเป็นคนสำคัญของ Dr chirawan lewis อีกด้วย เเถมยังมีคุณไก่ Phitsamai Ngamsin เจ้าของPN beauty concept cannes ที่บินมาร่วมให้กำลังใจ เเละยังช่วยด้านหลังของ backstage / ขอบคุณทางเวที VFW ที่จัดงานออกมาได้ดีเยี่ยมจนเป็นกระแสทั่ว UAEอีกไม่นานนี้ กับเวที Thailand international fashion week จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ลอนดอน ดูไบ เเละประเทศไทย จับตาดูกันว่า คุณนิก จะนำอะไรมาโชว์ในโปรเจ็คถัดไป ซึ่งเธอชอบทำสิ่งที่ท้าทาย ใหม่ๆ เน้นโปรโมทประเทศไทยในต่างประเทศ เธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประเทศอังกฤษ โดยล่าสุดยังเปิดธุรกิจที่ดูไบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของดูไบ ชื่อว่า Chirawan Lewis travel tourism เเถมยังเป็น president of Thailand international awards ที่ประเทศอังกฤษ เเละเจ้าของนิตยสาร Jalfashionuk88 Magazine ที่ประเทศอังกฤษ เเละเป็นเจ้าของเเบรนด์ดังระดับโลก Jalfashionuk88 ที่ขึ้นรันเวย์เเละเดินทางทั่วโลกล่าสุดเพิ่งทุบสถิติของ British film Festival มาไม่ทันไร ก็กระโดดลุยงานที่ Cannes film festival ที่นำนางเเบบขึ้นงานเทศกาลเมืองคานจนคว้ารางวัลมาครอง global women leaders of the year ที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศส นับว่าเเบรนด์ดังระดับโลกจากเกาะอังกฤษทุบสถิติคว้ารางวัล 11 รางวัล ถือว่าเป็นหญิงเเกร่งเเห่งปีนิก Chirawan หรือชื่อเต็มทาง Instagram : Dr chirawanlewis เจ้าของเเบรนด์ดังของ JAL FASHION UK88 เตรียมนำทีมงานเดินทางกันต่อ โดยกำลังเตรียมตัวลุยโปรเจ็คที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ Thailand international fashion week เเละ Thailand international awards ซึ่งเดือนธันวาคมนี้ ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นประธานที่ Siam international awards 2023 ที่ประเทศไทย เธอยังเป็นดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมากมายต่างประเทศทั่วโลก ดีกรีของนิกเรียนจบ ระดับด็อกเตอร์ จาก Global international alliance university และได้รับโล่ เเละเกียรติบัตร the White House Washington รางวัลจาก ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา เเละรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังเป็นดีไซเนอร์ ที่เดินรันเวย์ทั่วโลกนับไม่ถ้วน เเละทำงานกับดาราฮอลลีวูดมากมาย เเละยังเป็นดีไซเนอร์ที่ทำงานให้กับครอบครัวคุณโรนัลโด นักเตะระดับโลก เเละเซเลปที่งานเทศกาลเมืองคาน เเละต่างประเทศมากมายนางเเบบคนไหนที่สนใจร่วมงานรันเวย์ระดับโลกเเละทั่วโลก หรือสนใจเดินเเบบ ทักไปตามรายละเอียดได้ทางเเบรนด์ Instagram: dr.chirawanlewis Instagram: jalfashionuk88 Facebook: jalfashionuk88 Facebook: chirawanlewis Twitter: jalfashionuk88 TikTok : chirawan lewis